Tragedia en Brasil: mueren Gaspi y Oliver Tree en accidente

Una tragedia sacudió al mundo del entretenimiento este domingo en Río de Janeiro, luego de que un choque entre dos helicópteros dejara seis muertos, entre ellos el youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree.

La muerte de dos figuras con gran impacto en redes y la música genera conmoción global y deja un vacío en comunidades digitales y culturales que seguían de cerca sus carreras.

Gaspi, una figura polémica que marcó redes

Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, era uno de los creadores de contenido más reconocidos de Argentina, con más de 2,8 millones de seguidores en Instagram.

Su estilo irreverente y sus videos polémicos lo posicionaron como una figura viral en plataformas digitales. En el último año había ampliado su exposición mediática al participar en la “Velada del Año”, evento organizado por Ibai Llanos que reúne a millones de espectadores.

Gaspi también mantenía una relación cercana con el mundo audiovisual, colaborando con proyectos creativos y participando en producciones junto a su entorno cercano.

Oliver Tree, una estrella global en ascenso

Entre las víctimas también se encuentra Oliver Tree, cantante estadounidense de 32 años con una fuerte presencia internacional.