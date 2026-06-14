Tragedia en Brasil: mueren Gaspi y Oliver Tree en accidente
Publicado el14/06/2026 a las 10:13
Una tragedia sacudió al mundo del entretenimiento este domingo en Río de Janeiro, luego de que un choque entre dos helicópteros dejara seis muertos, entre ellos el youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree.
La muerte de dos figuras con gran impacto en redes y la música genera conmoción global y deja un vacío en comunidades digitales y culturales que seguían de cerca sus carreras.
Gaspi, una figura polémica que marcó redes
Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, era uno de los creadores de contenido más reconocidos de Argentina, con más de 2,8 millones de seguidores en Instagram.
Su estilo irreverente y sus videos polémicos lo posicionaron como una figura viral en plataformas digitales. En el último año había ampliado su exposición mediática al participar en la “Velada del Año”, evento organizado por Ibai Llanos que reúne a millones de espectadores.
Gaspi también mantenía una relación cercana con el mundo audiovisual, colaborando con proyectos creativos y participando en producciones junto a su entorno cercano.
Oliver Tree, una estrella global en ascenso
Entre las víctimas también se encuentra Oliver Tree, cantante estadounidense de 32 años con una fuerte presencia internacional.
El artista acumulaba cerca de siete millones de suscriptores en YouTube y alcanzó gran popularidad con temas como “Life Goes On”, que superó los 400 millones de reproducciones.
Su fallecimiento ocurre justo antes de iniciar una gira por Europa prevista para julio, lo que amplifica el impacto en la industria musical y entre sus seguidores a nivel mundial.
El accidente que dejó seis víctimas
El choque ocurrió a las 8:59 de la mañana en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro.
Según reportes oficiales, los equipos de emergencia encontraron inicialmente cinco cuerpos calcinados en una de las aeronaves y posteriormente una sexta víctima en el segundo helicóptero, que cayó a unos 100 metros del impacto inicial.
El accidente provocó un incendio de gran magnitud tras la caída de una de las aeronaves en un estacionamiento, lo que desencadenó explosiones en cadena que destruyeron alrededor de 20 vehículos eléctricos.
Entre las víctimas también se identificó al productor audiovisual argentino Lucas Vignale, de 28 años, quien había trabajado con artistas como Bizarrap, Duki, Wos, Trueno y Nicki Nicole.
Las autoridades brasileñas continúan investigando las causas del accidente mientras crece la conmoción internacional por la pérdida de figuras influyentes del entretenimiento.
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