Tragedia aérea en California: bombardero militar cae tras despegar y deja ocho muertos
Publicado el16/06/2026 a las 07:41
- Bombardero B-52 cae en California
- Ocho muertos confirmados
- Investigación en curso
Un bombardero B-52 Stratofortress se estrelló este lunes poco después de despegar de una base militar en California, generando una intensa movilización de equipos de emergencia.
El incidente ocurrió a las 11:20 hora local en las inmediaciones del aeródromo de Edwards, según informaron autoridades de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Tras el impacto, imágenes captadas en la zona mostraron una densa columna de humo negro elevándose desde el lugar del accidente.
Las autoridades confirmaron que se trataba de un vuelo rutinario cuando ocurrió la caída de la aeronave militar.
Confirman la muerte de los ocho tripulantes
Horas después del accidente, las fuerzas armadas confirmaron que los ocho tripulantes que viajaban a bordo perdieron la vida.
De acuerdo con la Base Edwards, no hubo sobrevivientes en este siniestro que ha generado conmoción dentro del ámbito militar.
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Los equipos de emergencia acudieron “de inmediato” al sitio del impacto para atender la situación tras el desplome.
Las autoridades indicaron que se continuará proporcionando información conforme avance la investigación del caso.
Un avión clave en la historia militar
El B-52 Stratofortress es uno de los bombarderos más emblemáticos de la Fuerza Aérea estadounidense.
Este modelo fue introducido en la década de 1950 y continúa en operación como pieza clave del poder aéreo del país.
Fabricado por Boeing, el avión tiene la capacidad de transportar armamento convencional y nuclear a largas distancias.
Su historial incluye participación en conflictos como la guerra de Vietnam y operaciones en Medio Oriente.
🚨 BREAKING: EIGHT crewmembers are now believed to be dead after a devastating US Air Force B-52 Stratofortress bomber crash at Edwards Air Force Base, California — CNN
It was on a routine test mission, and crashed shortly after takeoff.
Rest in peace, heroes and patriots 🙏🏻 pic.twitter.com/Xfj41RPLKw
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 15, 2026
Investigación en curso tras el siniestro
Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del accidente que terminó en tragedia.
Las autoridades militares han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó la caída.
El accidente ha reavivado la atención sobre la seguridad de aeronaves militares en operaciones de rutina.
Se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre este hecho que dejó ocho víctimas mortales, apuntó ‘EFE’ y ‘BBC‘.