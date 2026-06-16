Tragedia aérea en California: bombardero militar cae tras despegar y deja ocho muertos

Bombardero B-52 cae en California

Ocho muertos confirmados

Investigación en curso

Un bombardero B-52 Stratofortress se estrelló este lunes poco después de despegar de una base militar en California, generando una intensa movilización de equipos de emergencia.

El incidente ocurrió a las 11:20 hora local en las inmediaciones del aeródromo de Edwards, según informaron autoridades de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Tras el impacto, imágenes captadas en la zona mostraron una densa columna de humo negro elevándose desde el lugar del accidente.

Las autoridades confirmaron que se trataba de un vuelo rutinario cuando ocurrió la caída de la aeronave militar.

Confirman la muerte de los ocho tripulantes

Horas después del accidente, las fuerzas armadas confirmaron que los ocho tripulantes que viajaban a bordo perdieron la vida.

De acuerdo con la Base Edwards, no hubo sobrevivientes en este siniestro que ha generado conmoción dentro del ámbito militar.

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Los equipos de emergencia acudieron “de inmediato” al sitio del impacto para atender la situación tras el desplome.

Las autoridades indicaron que se continuará proporcionando información conforme avance la investigación del caso.