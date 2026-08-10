Trader Joe’s, Kroger y Walmart retiran productos de Taylor Fresh Foods por riesgo de Salmonella
Publicado el10/08/2026 a las 10:12
- Retiro de alimentos por Salmonella
- Walmart retira pico de gallo
- Kroger incluye varios productos
Taylor Fresh Foods retiró varios productos vendidos en cadenas como Walmart, Kroger, Trader Joe’s, Hannaford, Stop & Shop y Whole Foods después de que jalapeños utilizados en su elaboración fueran vinculados con una posible contaminación por Salmonella.
La medida se tomó después de que Coast Citrus Distributors iniciara un retiro voluntario de jalapeños frescos, mientras autoridades federales investigan un brote multiestatal de infecciones asociado con ese producto.
- Por qué importa: Los alimentos involucrados llegaron a centros de distribución de más de 20 estados y algunos tienen fechas de consumo preferente hasta el 16 de agosto de 2026.
- Puntos clave: Entre los productos afectados aparecen pico de gallo, guacamole, dips, salsas, un sándwich, un burrito y camarones para ensalada preparados para distintas cadenas minoristas.
Conoce las cadenas afectadas
- El dato: Walmart retiró presentaciones de pico de gallo picante y suave bajo la marca Freshness Guaranteed, distribuidas en estados como Florida, Illinois, Louisiana, Minnesota, Nebraska, Oklahoma, Texas y Wisconsin.
Trader Joe’s retiró su producto Fiesta Style Salad Shrimp de 11.1 onzas distribuido en Texas, mientras Kroger incluyó un sándwich de roast beef picante y dos variedades de dip de queso.
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También fueron incluidos productos distribuidos a Hannaford, Stop & Shop, Target y Whole Foods, con diferentes códigos UPC y fechas de consumo preferente.
Taylor Fresh Foods indicó que dejó de abastecerse del productor relacionado con los jalapeños investigados y señaló que recurrirá a proveedores alternativos.
FDA y CDC investigan brote de Salmonella ligado a jalapeños
La FDA y los CDC, junto con autoridades estatales y locales, están investigando casos de Salmonella relacionados con jalapeños frescos suministrados por Coast Citrus Distributors.
Un productor ubicado en Sinaloa, México, que abastecía a la distribuidora fue identificado como una posible fuente dentro de la investigación en curso.
La Salmonella puede provocar fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, mientras que determinadas personas pueden enfrentar complicaciones más graves.
Niños pequeños, adultos mayores, personas con sistemas inmunitarios debilitados y otros grupos vulnerables pueden tener un mayor riesgo de desarrollar cuadros severos.
¿Qué productos deben revisar los consumidores?
Entre los artículos incluidos están el Pico de Gallo Spicy de Walmart con UPC 681131276351 y el Pico de Gallo Mild con UPC 681131276344, ambos con fechas hasta el 16 de agosto.
En Trader Joe’s, el retiro afecta al Fiesta Style Salad Shrimp con UPC 000000818377 y fechas entre el 7 y el 12 de agosto de 2026.
Kroger incluyó el Private Selection Spicy Roast Beef Sandwich, UPC 011110678171, además de dips picantes de Jarlsberg y pimiento comercializados en varios estados.
Whole Foods también recibió distintas presentaciones de salsa fresca, pico de gallo y salsa roja distribuidas en Illinois y Texas.
¿Qué hacer si compraste uno de los productos retirados?
- Qué pueden hacer: Taylor Fresh Foods pidió a los consumidores no comer ninguno de los productos incluidos en el retiro y desecharlos inmediatamente si todavía los tienen en casa.
Los compradores también pueden solicitar un reembolso en el establecimiento donde realizaron la compra, de acuerdo con la información proporcionada por la compañía.
Hasta ahora, Taylor Fresh Foods asegura que no tiene conocimiento de enfermedades relacionadas específicamente con los productos terminados que contienen los jalapeños retirados.
Para consultas sobre el retiro, los consumidores pueden comunicarse con atención al cliente de Taylor Fresh Foods al 855-455-0098, de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., hora del Pacífico, señaló la ‘FDA‘.