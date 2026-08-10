Trader Joe’s, Kroger y Walmart retiran productos de Taylor Fresh Foods por riesgo de Salmonella

Retiro de alimentos por Salmonella

Walmart retira pico de gallo

Kroger incluye varios productos

Taylor Fresh Foods retiró varios productos vendidos en cadenas como Walmart, Kroger, Trader Joe’s, Hannaford, Stop & Shop y Whole Foods después de que jalapeños utilizados en su elaboración fueran vinculados con una posible contaminación por Salmonella.

La medida se tomó después de que Coast Citrus Distributors iniciara un retiro voluntario de jalapeños frescos, mientras autoridades federales investigan un brote multiestatal de infecciones asociado con ese producto.

Por qué importa: Los alimentos involucrados llegaron a centros de distribución de más de 20 estados y algunos tienen fechas de consumo preferente hasta el 16 de agosto de 2026.

Los alimentos involucrados llegaron a centros de distribución de más de 20 estados y algunos tienen fechas de consumo preferente hasta el 16 de agosto de 2026. Puntos clave: Entre los productos afectados aparecen pico de gallo, guacamole, dips, salsas, un sándwich, un burrito y camarones para ensalada preparados para distintas cadenas minoristas.

Conoce las cadenas afectadas

El dato: Walmart retiró presentaciones de pico de gallo picante y suave bajo la marca Freshness Guaranteed, distribuidas en estados como Florida, Illinois, Louisiana, Minnesota, Nebraska, Oklahoma, Texas y Wisconsin.

Trader Joe’s retiró su producto Fiesta Style Salad Shrimp de 11.1 onzas distribuido en Texas, mientras Kroger incluyó un sándwich de roast beef picante y dos variedades de dip de queso.

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También fueron incluidos productos distribuidos a Hannaford, Stop & Shop, Target y Whole Foods, con diferentes códigos UPC y fechas de consumo preferente.

Taylor Fresh Foods indicó que dejó de abastecerse del productor relacionado con los jalapeños investigados y señaló que recurrirá a proveedores alternativos.