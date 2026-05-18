Trabajar con documentos falsos ¿A qué se enfrentan los hispanos en EE.UU.?
Publicado el18/05/2026 a las 06:58
Trabajar con documentos falsos en Estados Unidos puede traer hoy consecuencias migratorias y criminales mucho más graves que en años anteriores, especialmente para hispanos indocumentados que utilizan identidades falsas para conseguir empleo.
Por qué importa: Las políticas migratorias más estrictas y el aumento de investigaciones relacionadas con fraude e identidad están elevando el riesgo para miles de trabajadores hispanos que buscan mantenerse económicamente en el país.
Las autoridades endurecen medidas contra fraude migratorio
De acuerdo con una publicación de El País, miles de inmigrantes utilizan identidades falsas o documentos alterados para acceder a trabajos en distintos sectores de la economía estadounidense.
- El fenómeno persiste pese a las redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra empresas que emplean trabajadores indocumentados y contra redes dedicadas a falsificar documentación.
- Expertos citados por el medio consideran que el problema se ha agravado tras el endurecimiento de políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, especialmente luego de las restricciones aplicadas a programas humanitarios y protecciones temporales.
La presión migratoria ha dejado a millones de personas sin opciones claras para regularizar su situación migratoria o acceder legalmente al mercado laboral.
El robo de identidad puede traer consecuencias permanentes para inmigrantes
Uno de los mayores riesgos aparece cuando una persona utiliza la identidad de un ciudadano estadounidense para trabajar.
- Según datos recientes del FBI, las denuncias relacionadas con robo de identidad aumentaron considerablemente. En 2023 se registraron cerca de 19,000 denuncias y pérdidas por $126 millones. Un año después, la cifra subió a 31,000 denuncias y $185 millones en pérdidas.
- Abogados especializados advierten que hacerse pasar por ciudadano estadounidense puede provocar consecuencias migratorias permanentes.
En declaraciones citadas por Univisión, el abogado de inmigración José Guerrero explicó que marcar falsamente la casilla de ciudadanía estadounidense en formularios laborales puede cerrar definitivamente cualquier posibilidad futura de obtener residencia legal.
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- El formulario I-9, obligatorio para todos los empleadores en Estados Unidos, exige demostrar autorización legal para trabajar. Según expertos, algunos inmigrantes recurren a documentación falsa o afirman ser ciudadanos estadounidenses para completar este proceso.
Las autoridades consideran especialmente grave el fraude relacionado con identidad ciudadana, ya que puede derivar en cargos criminales además de procedimientos de deportación.
Los cambios migratorios están aumentando la incertidumbre en EE.UU.
Mientras crece el control migratorio, varios programas humanitarios implementados en años anteriores enfrentan restricciones o incertidumbre legal.
- El Instituto de Política Migratoria señala que durante la administración Biden millones de migrantes recibieron permisos temporales de trabajo y protección contra deportación mediante programas como TPS, parole humanitario y CBP One.
- Entre los beneficiarios figuraban cientos de miles de venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses, además de ciudadanos ucranianos y afganos.
Sin embargo, desde el regreso de Donald Trump al poder en 2025, varias de estas protecciones han sido limitadas o están siendo eliminadas gradualmente.
El Estatus de Protección Temporal (TPS), por ejemplo, beneficiaba a aproximadamente 1.3 millones de personas en marzo de 2025. Muchos de esos permisos vencen entre 2025 y 2026, aunque algunas cancelaciones permanecen detenidas temporalmente por decisiones judiciales.
DACA sigue vigente, pero permanece cerrado a nuevos solicitantes
Otro de los programas clave para inmigrantes jóvenes sigue enfrentando incertidumbre.
- DACA, creado en 2012 para proteger contra deportación a personas que llegaron al país siendo menores de edad, mantiene alrededor de 516,000 participantes activos hasta junio de 2025.
- Aunque el programa continúa vigente tras múltiples batallas judiciales, permanece cerrado para nuevos solicitantes.
- La mayoría de beneficiarios de DACA proviene de México, seguido por El Salvador, Guatemala y Honduras.
California y Texas concentran la mayor cantidad de participantes activos.
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Lo que viene
- Especialistas en inmigración recomiendan a trabajadores indocumentados buscar asesoría legal antes de tomar decisiones relacionadas con documentación o empleo.
El aumento de controles migratorios y acusaciones de fraude podría generar más consecuencias legales en los próximos meses, especialmente para quienes utilizaron identidades falsas o afirmaron ser ciudadanos estadounidenses.