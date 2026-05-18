Trabajar con documentos falsos ¿A qué se enfrentan los hispanos en EE.UU.?

Trabajar con documentos falsos en Estados Unidos puede traer hoy consecuencias migratorias y criminales mucho más graves que en años anteriores, especialmente para hispanos indocumentados que utilizan identidades falsas para conseguir empleo.

Por qué importa: Las políticas migratorias más estrictas y el aumento de investigaciones relacionadas con fraude e identidad están elevando el riesgo para miles de trabajadores hispanos que buscan mantenerse económicamente en el país.

Las autoridades endurecen medidas contra fraude migratorio

De acuerdo con una publicación de El País, miles de inmigrantes utilizan identidades falsas o documentos alterados para acceder a trabajos en distintos sectores de la economía estadounidense.

El fenómeno persiste pese a las redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra empresas que emplean trabajadores indocumentados y contra redes dedicadas a falsificar documentación.

Expertos citados por el medio consideran que el problema se ha agravado tras el endurecimiento de políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, especialmente luego de las restricciones aplicadas a programas humanitarios y protecciones temporales.

La presión migratoria ha dejado a millones de personas sin opciones claras para regularizar su situación migratoria o acceder legalmente al mercado laboral.

El robo de identidad puede traer consecuencias permanentes para inmigrantes

Uno de los mayores riesgos aparece cuando una persona utiliza la identidad de un ciudadano estadounidense para trabajar.