Alerta por brote severo: tornados intensos y vientos destructivos amenazan el centro de EE.UU.

Tornados intensos en EEUU

Vientos mayores a 119 km/h

Inundaciones repentinas posibles

Una peligrosa racha de tormentas severas se perfila sobre el centro de Estados Unidos y podría prolongarse hasta el lunes antes de desplazarse hacia el este.

Meteorólogos anticipan varios días consecutivos de condiciones extremas en las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, con potencial de alto riesgo.

El sistema atmosférico favorecerá la formación de tormentas capaces de producir tornados fuertes y de larga trayectoria.

Las autoridades advierten que la combinación de viento, granizo y lluvias intensas podría afectar tanto a zonas rurales como a áreas urbanas densamente pobladas.

Vientos destructivos y granizo de gran tamaño

El peligro más extendido estaría relacionado con ráfagas en línea recta que podrían superar los 119 kilómetros por hora, una intensidad comparable a la de un huracán.