Alerta por brote severo: tornados intensos y vientos destructivos amenazan el centro de EE.UU.
Publicado el16/05/2026 a las 11:30
- Tornados intensos en EEUU
- Vientos mayores a 119 km/h
- Inundaciones repentinas posibles
Una peligrosa racha de tormentas severas se perfila sobre el centro de Estados Unidos y podría prolongarse hasta el lunes antes de desplazarse hacia el este.
Meteorólogos anticipan varios días consecutivos de condiciones extremas en las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, con potencial de alto riesgo.
El sistema atmosférico favorecerá la formación de tormentas capaces de producir tornados fuertes y de larga trayectoria.
Las autoridades advierten que la combinación de viento, granizo y lluvias intensas podría afectar tanto a zonas rurales como a áreas urbanas densamente pobladas.
Vientos destructivos y granizo de gran tamaño
El peligro más extendido estaría relacionado con ráfagas en línea recta que podrían superar los 119 kilómetros por hora, una intensidad comparable a la de un huracán.
Vientos de esa magnitud tienen la capacidad de derribar árboles, arrancar techos y provocar cortes de energía prolongados en múltiples estados.
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En las tormentas más intensas también podría formarse granizo del tamaño de pelotas de golf o incluso de béisbol.
Este tipo de precipitación sólida puede dañar vehículos, romper ventanas y representar un riesgo para personas, mascotas y ganado al aire libre.
Tornados intensos y riesgo elevado el lunes
Algunas supercélulas aisladas podrían generar tornados intensos con trayectorias largas, lo que aumenta la probabilidad de impactos significativos en comunidades.
El domingo se espera que el riesgo aumente en partes de Nebraska, Iowa, Minnesota y Dakota del Sur.
Ciudades como Omaha, Lincoln y Sioux Falls figuran entre las que podrían experimentar condiciones severas.
El lunes podría marcar el punto más crítico del brote, con una zona concentrada de alto riesgo que abarcaría desde el centro de Kansas hasta el centro de Iowa.
La amenaza se extenderá hacia el este
La franja de riesgo moderado podría extenderse desde las cercanías de Oklahoma City hasta Minneapolis y partes de Wisconsin.
Tanto Dallas como Chicago se encuentran dentro del área con potencial de tormentas severas hacia el inicio de la semana.
A partir del martes y miércoles, el avance de un frente frío empujará la inestabilidad hacia el este del país.
Aunque se prevé que la intensidad general disminuya cerca de la costa atlántica, algunas tormentas aún podrían producir vientos fuertes y lluvias torrenciales.
Inundaciones y precaución ante rayos
La repetición de lluvias intensas sobre las mismas zonas incrementará el riesgo de inundaciones repentinas en áreas urbanas y cerca de pequeños arroyos.
Regiones comprendidas entre Kansas, Minnesota y Wisconsin podrían enfrentar acumulaciones significativas de agua en un corto período.
Además, incluso tormentas que no sean clasificadas como severas pueden generar descargas eléctricas peligrosas.
Especialistas recomiendan buscar refugio dentro de edificaciones sólidas o vehículos con techo rígido y evitar permanecer bajo árboles aislados o estructuras abiertas durante actividad eléctrica, detalló ‘AccuWeather‘.