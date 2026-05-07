Emergencia en Mississippi: tornados destruyen viviendas y dejan decenas de heridos
Tornados destruyen comunidades enteras Mississippi declara emergencia climática Miles siguen sin electricidad Las fuertes tormentas que azotaron Mississippi durante la noche del miércoles dejaron un escenario de destrucción en varias comunidades del estado. Tornados generados por superceldas impactaron principalmente el centro, oeste y sur de Mississippi, provocando una emergencia por tornados y daños significativos en […]
Publicado el07/05/2026 a las 13:13
- Tornados destruyen comunidades enteras
- Mississippi declara emergencia climática
- Miles siguen sin electricidad
Las fuertes tormentas que azotaron Mississippi durante la noche del miércoles dejaron un escenario de destrucción en varias comunidades del estado.
Tornados generados por superceldas impactaron principalmente el centro, oeste y sur de Mississippi, provocando una emergencia por tornados y daños significativos en distintos condados.
Por qué importa: Las tormentas dejaron al menos 17 personas heridas, cientos de viviendas dañadas y miles de clientes sin electricidad, mientras las autoridades continúan evaluando el impacto total del sistema severo.
El gobernador Tate Reeves informó que al menos 17 personas sufrieron heridas durante el paso de los tornados. Hasta el momento, no se han confirmado fallecimientos.
Tornados en Mississippi dejan destrucción masiva
SEVERE WEATHER: At least three tornadoes tore through several Mississippi counties on Wednesday night, damaging hundreds of homes, uprooting trees, and leaving at least 17 people injured, officials said.
READ MORE: https://t.co/bwwv16Y8S6 pic.twitter.com/zsovHVjU2E
— The National Desk (@TND) May 7, 2026
Reeves también señaló que más de 300 viviendas registraron daños en varios condados afectados por las tormentas, según Fox Weather.
Las autoridades indicaron que algunos refugios permanecen abiertos para apoyar a las familias desplazadas por los daños estructurales.
Además, varias carreteras continúan cerradas debido a escombros, árboles caídos y daños provocados por los tornados.
Durante las primeras horas del jueves, más de 19.000 clientes permanecían sin servicio eléctrico en todo Mississippi.
Los reportes preliminares señalan que los daños más severos ocurrieron en los condados de Lincoln, Lamar, Franklin y Kemper.
Videos muestran destrucción en comunidades afectadas
At least 17 people were injured after more than a dozen tornadoes were reported across Mississippi late Wednesday night, leaving widespread damage in multiple counties and prompting large-scale emergency response efforts. pic.twitter.com/FMiqZQDOeV
— AccuWeather (@accuweather) May 7, 2026
Funcionarios de la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Lincoln confirmaron daños importantes y varios heridos tras las tormentas.
Sin embargo, las autoridades aclararon que no existen reportes confirmados de personas fallecidas ni desaparecidas.
Un video grabado con dron en Bogue Chitto mostró severos daños en una comunidad de casas rodantes.
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Las imágenes evidenciaron estructuras destruidas y escombros dispersos por la zona tras el paso del tornado.
En el condado de Lamar, las autoridades pidieron a los residentes mantenerse alejados de la ciudad de Purvis.
Los funcionarios alertaron sobre cables eléctricos caídos y condiciones peligrosas en las áreas impactadas.
Otro video grabado en Purvis mostró viviendas con techos arrancados y automóviles completamente destruidos.
Las autoridades continúan trabajando en labores de limpieza y evaluación de daños en las comunidades afectadas.
El NWS evalúa la intensidad de los tornados
Multiple tornadoes tear through central and western Mississippi, damaging roughly 400 homes and injuring at least 17 people, according to the Mississippi Emergency Management Agency. https://t.co/maNpVznoR0
— NBC News (@NBCNews) May 7, 2026
El Servicio Meteorológico Nacional programó equipos de evaluación para inspeccionar las zonas dañadas y determinar la intensidad de los tornados.
La alerta por tornado fue emitida inicialmente poco después de las 7 de la noche para partes de los condados de Adams y Franklin.
El Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA recibió al menos 14 reportes relacionados con daños causados por tornados.
Además de los tornados, las tormentas produjeron granizo de gran tamaño en distintas partes de la región.
Entre los reportes más destacados se encuentra granizo de hasta 2,75 pulgadas de diámetro en Waugh, Alabama, y Tucker, Mississippi.
Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre posibles condiciones severas mientras continúan las evaluaciones en las zonas afectadas.