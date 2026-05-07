Tornados destruyen comunidades enteras

Mississippi declara emergencia climática

Miles siguen sin electricidad

Las fuertes tormentas que azotaron Mississippi durante la noche del miércoles dejaron un escenario de destrucción en varias comunidades del estado.

Tornados generados por superceldas impactaron principalmente el centro, oeste y sur de Mississippi, provocando una emergencia por tornados y daños significativos en distintos condados.

Por qué importa: Las tormentas dejaron al menos 17 personas heridas, cientos de viviendas dañadas y miles de clientes sin electricidad, mientras las autoridades continúan evaluando el impacto total del sistema severo.

El gobernador Tate Reeves informó que al menos 17 personas sufrieron heridas durante el paso de los tornados. Hasta el momento, no se han confirmado fallecimientos.

Tornados en Mississippi dejan destrucción masiva