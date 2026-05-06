Ola de calor regresa

Ciudades rozan 100°F

Aumento térmico brusco El oeste de Estados Unidos se prepara para un repunte significativo de temperaturas tras una pausa de aproximadamente seis semanas. Además, el calor, que ya había marcado registros elevados en marzo, volverá a intensificarse y podría acercarse a niveles récord en varias ciudades. Aunque no se anticipa un evento tan extremo como el ocurrido a inicios de temporada, algunas localidades podrían romper marcas diarias. La tendencia se consolidará conforme se disipen los efectos de la reciente tormenta que dejó lluvias y aire más frío el pasado fin de semana. Aumento brusco de temperaturas en California Las zonas del interior de California experimentarán uno de los incrementos más notables en los próximos días.

Según el meteorólogo sénior Tom Kines, “lugares como Las Vegas y Fresno, California, podrían registrar sus primeras temperaturas de 100 grados este fin de semana”. TE PUEDE INTERESAR: Alerta por Hantavirus en crucero: Todo lo que debes saber del virus mortal y cómo protegerte En comparación con el fin de semana anterior, el ascenso térmico podría oscilar entre 20 y 30 grados en algunas áreas. Sacramento también alcanzaría los 90 grados por primera vez desde el otoño pasado, marcando el regreso del calor intenso. Ciudades que rozan o superan los 100 grados En Imperial, California, ya se habían registrado nueve jornadas de 100 grados en marzo, aunque en abril y comienzos de mayo no se habían superado los 90.

Durante la ola temprana del año, las temperaturas estuvieron entre 20 y 40 grados por encima del promedio histórico. Para esta nueva etapa cálida, se espera que los valores se sitúen entre 15 y 25 grados por encima del promedio de los últimos 30 años. En Phoenix, los termómetros podrían alcanzar o superar los 100 grados desde el viernes, con posibilidades de acercarse a récords históricos de 108 y 110 grados establecidos en la década de 1930. Los Ángeles y el efecto de la brisa marina El comportamiento del calor en el área de Los Ángeles presenta mayor incertidumbre. “No se sabe con certeza qué tan cálidas serán las temperaturas en el área de Los Ángeles”, señaló Kines.

El experto explicó que la brisa marina podría moderar el calor en la costa durante varios días. Se prevén máximas en torno a los 20 grados Celsius, aunque en uno o dos días podrían acercarse o superar los 27 grados. Cambios también en las Montañas Rocosas En Denver, el contraste térmico será evidente al pasar de temperaturas cercanas a los 30 grados Fahrenheit a mediados de semana, a valores en los 60 y 70 grados hacia el fin de semana. Este aumento favorecerá el deshielo en zonas elevadas. En el interior del noroeste, las máximas se ubicarán entre los 70 y 80 grados, mientras que Seattle mantendrá registros más moderados en los 60. Las autoridades advierten que, pese al ambiente más cálido, los arroyos y lagos continúan con temperaturas muy bajas debido al deshielo, lo que representa riesgo de choque térmico para quienes busquen refrescarse.