Tormentas devastadoras golpean el Medio Oeste: tornados dejan muertos y comunidades arrasadas

Tornados dejan muertos en EEUU

Viviendas totalmente destruidas

Alertas siguen activas

Un sistema de tormentas extremadamente intenso desató una ola de tornados en el Medio Oeste y las Grandes Llanuras, dejando destrucción generalizada y varias víctimas mortales.

El fenómeno se concentró principalmente en Illinois y Kansas, donde viviendas completas fueron arrasadas por la fuerza del viento, acompañada de granizo y lluvias severas.

En total, se emitieron 95 alertas de tornado, de las cuales 87 ocurrieron en el Medio Oeste, reflejando la magnitud del evento climático.

De esas alertas, una proporción significativa fue confirmada, lo que evidencia la intensidad de un brote que se desarrolló en cuestión de horas.

Muertes y daños en comunidades vulnerables

En el condado de Jefferson, Illinois, al menos dos personas murieron tras el paso de un tornado que destruyó viviendas móviles ubicadas a varios kilómetros de distancia entre sí.

El sheriff Jeff Bullard confirmó que ambas víctimas fallecieron en estructuras completamente devastadas, mientras otras personas resultaron heridas.

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Las autoridades locales reportaron que al menos 20 viviendas sufrieron daños, además de caída de árboles y cortes de electricidad que afectaron a numerosos residentes.

En Kansas, otra víctima fue encontrada sin vida luego de que un tornado arrancara una casa prefabricada de sus cimientos, aumentando el saldo trágico del fenómeno.