Tormentas devastadoras golpean el Medio Oeste: tornados dejan muertos y comunidades arrasadas
Publicado el22/06/2026 a las 11:26
- Tornados dejan muertos en EEUU
- Viviendas totalmente destruidas
- Alertas siguen activas
Un sistema de tormentas extremadamente intenso desató una ola de tornados en el Medio Oeste y las Grandes Llanuras, dejando destrucción generalizada y varias víctimas mortales.
El fenómeno se concentró principalmente en Illinois y Kansas, donde viviendas completas fueron arrasadas por la fuerza del viento, acompañada de granizo y lluvias severas.
En total, se emitieron 95 alertas de tornado, de las cuales 87 ocurrieron en el Medio Oeste, reflejando la magnitud del evento climático.
De esas alertas, una proporción significativa fue confirmada, lo que evidencia la intensidad de un brote que se desarrolló en cuestión de horas.
Muertes y daños en comunidades vulnerables
En el condado de Jefferson, Illinois, al menos dos personas murieron tras el paso de un tornado que destruyó viviendas móviles ubicadas a varios kilómetros de distancia entre sí.
El sheriff Jeff Bullard confirmó que ambas víctimas fallecieron en estructuras completamente devastadas, mientras otras personas resultaron heridas.
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Las autoridades locales reportaron que al menos 20 viviendas sufrieron daños, además de caída de árboles y cortes de electricidad que afectaron a numerosos residentes.
En Kansas, otra víctima fue encontrada sin vida luego de que un tornado arrancara una casa prefabricada de sus cimientos, aumentando el saldo trágico del fenómeno.
Expansión del impacto y daños en más estados
Las tormentas también afectaron al sur de Indiana, donde alrededor de 30 viviendas resultaron dañadas, algunas de ellas completamente destruidas.
El sheriff Bruce Vanoven señaló que una granja perdió tanto su casa como su granero, reflejando el nivel de devastación en zonas rurales.
Las condiciones meteorológicas incluyeron no solo tornados, sino también lluvias intensas y riesgo de inundaciones, lo que agravó la situación en varias comunidades.
Los sistemas de tormentas avanzaron rápidamente hacia el este, extendiendo la amenaza a otras regiones del país.
TORNADO OUTBREAK 🌪️: An ongoing tornado outbreak is unfolding across parts of the Midwest. Earlier, a large tornado was spotted near Dix, Illinois, and captured from a distance by a driver. pic.twitter.com/aphjYvBPn0
— FOX Weather (@foxweather) June 21, 2026
Persisten riesgos y nuevas alertas en camino
El sistema que originó los tornados se formó a lo largo de un frente que atravesaba el valle del Misisipi y las Grandes Llanuras, intensificándose con el calor de la tarde.
Según los reportes, “casi una de cada tres alertas de tornado fue confirmada”, lo que convirtió este episodio en un brote significativo de tornados.
Las imágenes de radar mostraban bolas de escombros tras cada alerta confirmada, señal de la destrucción inmediata que dejaban estos fenómenos.
Aunque el riesgo de tornados disminuirá, las autoridades advierten que nuevas tormentas podrían desarrollarse en el este del país, manteniendo el peligro en los próximos días, señaló ‘Fox Weather‘ y ‘CNN‘.