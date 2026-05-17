Tormentas y tornados amenazan al corazón de EEUU: alertas se intensifican en el Corredor de los Tornados

Tornados y tormentas en EEUU

Varias ciudades bajo alerta

Se espera caída de granizo gigante

Las condiciones meteorológicas se tornan peligrosas en el Corredor de los Tornados, donde una nueva ronda de tormentas severas comienza a desplegarse con fuerza durante la segunda mitad del fin de semana.

Un sistema de baja presión avanza desde las Grandes Llanuras del sur hacia el noreste, fortaleciéndose en su trayecto y generando un entorno favorable para fenómenos extremos.

El choque entre el aire húmedo proveniente del Golfo y un frente frío activo está creando el escenario ideal para tormentas eléctricas organizadas y potencialmente destructivas.

Los meteorólogos advierten que podrían desarrollarse tornados fuertes, especialmente en áreas donde las supercélulas logren consolidarse durante la tarde y la noche.

Riesgo elevado en las Grandes Llanuras

El Centro de Predicción de Tormentas ha colocado bajo nivel de riesgo elevado a sectores del noreste de Colorado, el norte de Kansas y zonas que se extienden hasta el suroeste de Minnesota.