Tormentas y tornados amenazan al corazón de EEUU: alertas se intensifican en el Corredor de los Tornados
Publicado el17/05/2026 a las 07:07
- Tornados y tormentas en EEUU
- Varias ciudades bajo alerta
- Se espera caída de granizo gigante
Las condiciones meteorológicas se tornan peligrosas en el Corredor de los Tornados, donde una nueva ronda de tormentas severas comienza a desplegarse con fuerza durante la segunda mitad del fin de semana.
Un sistema de baja presión avanza desde las Grandes Llanuras del sur hacia el noreste, fortaleciéndose en su trayecto y generando un entorno favorable para fenómenos extremos.
El choque entre el aire húmedo proveniente del Golfo y un frente frío activo está creando el escenario ideal para tormentas eléctricas organizadas y potencialmente destructivas.
Los meteorólogos advierten que podrían desarrollarse tornados fuertes, especialmente en áreas donde las supercélulas logren consolidarse durante la tarde y la noche.
Riesgo elevado en las Grandes Llanuras
El Centro de Predicción de Tormentas ha colocado bajo nivel de riesgo elevado a sectores del noreste de Colorado, el norte de Kansas y zonas que se extienden hasta el suroeste de Minnesota.
Ciudades como Sioux Falls, Sioux City, Omaha y Lincoln figuran entre las más expuestas a vientos intensos, granizo de gran tamaño y posibles tornados aislados.
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Se anticipan ráfagas superiores a las 75 millas por hora y caída de granizo que podría alcanzar entre dos y cuatro pulgadas de diámetro, lo que aumenta el potencial de daños estructurales.
Aunque no todas las tormentas generarán tornados, la combinación de inestabilidad atmosférica y vientos organizados cerca del suelo incrementa el riesgo de eventos severos.
La amenaza se expande hacia el lunes
El sistema no se limitará al fin de semana, ya que al iniciar la semana laboral el frente frío se organizará por completo y avanzará hacia el este.
Desde Texas hasta Michigan se espera el desarrollo de numerosas supercélulas, que más tarde podrían transformarse en extensas líneas de tormentas severas.
El noreste de Kansas y el extremo sureste de Nebraska se encuentran bajo riesgo moderado, una categoría que implica mayor probabilidad de impactos significativos.
En estas zonas podrían registrarse granizadas de tamaño excepcional, vientos que superen los 120 kilómetros por hora y tornados intensos durante la tarde y noche del lunes.
Varias ciudades en alerta continua
Además del riesgo moderado, un nivel elevado abarca desde el centro-norte de Oklahoma hasta el centro de Iowa, mientras un riesgo leve se extiende desde Texas hasta los Grandes Lagos.
Entre las ciudades que deben mantenerse vigilantes se encuentran Chicago, Milwaukee, Des Moines, Kansas City y Oklahoma City, entre muchas otras dentro de la franja afectada.
Para el martes, el frente frío continuará desplazándose rápidamente sobre los Grandes Lagos, el valle inferior del río Ohio y el sur medio del país.
Dallas, Detroit, Indianápolis, Memphis y Cleveland figuran dentro del área donde podrían repetirse tormentas severas asociadas al avance del sistema.
Preparación y prevención ante clima extremo
Las autoridades insisten en que la población debe comprender la diferencia entre una alerta y un aviso meteorológico para reaccionar con rapidez.
Una alerta significa que existen condiciones favorables para tiempo severo y que es momento de mantenerse atentos a los reportes oficiales.
Un aviso, en cambio, indica que el fenómeno es inminente o ya está ocurriendo, por lo que se requiere acción inmediata para proteger la vida.
Contar con un plan familiar, un kit de emergencia con radio a baterías, agua y alimentos no perecederos puede marcar la diferencia ante posibles cortes de energía prolongados, detalló ‘Weatherbug‘.