Tormentas severas y riesgo de inundaciones amenazan a millones en EE.UU. este fin de semana
Publicado el26/06/2026 a las 16:14
- Tormentas y riesgo de inundaciones
- Posibles tornados aislados
- Clima severo en EEUU
Millones de personas en el valle de Ohio y la costa este de Estados Unidos enfrentan un fin de semana marcado por tormentas eléctricas y lluvias intensas.
Las condiciones meteorológicas adversas podrían alterar actividades al aire libre tanto el sábado como el domingo, en varias regiones densamente pobladas.
Autoridades advierten que el riesgo de inundaciones repentinas ha aumentado, especialmente en zonas donde el suelo ya está saturado por lluvias recientes.
Además, se prevé que las temperaturas suban significativamente a partir de mediados de la próxima semana, tras el paso de este sistema.
Alertas por lluvias intensas y posibles tornados
Desde el viernes por la tarde, se desarrollaron tormentas en estados como Misuri, Illinois, Indiana y Kentucky, así como en partes del noreste.
El Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA emitió una alerta de nivel 2 sobre 4 por riesgo de inundaciones repentinas en el valle inferior del río Ohio.
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Las autoridades también señalaron la posibilidad de tornados aislados si las tormentas evolucionan a sistemas más organizados.
En regiones como Nueva Inglaterra, las condiciones también podrían favorecer la formación de fenómenos severos durante la noche.
Lluvias se desplazan hacia grandes ciudades
Para el sábado, las precipitaciones avanzarán hacia el norte del valle de Ohio y el corredor del Atlántico Medio, afectando grandes áreas urbanas.
Ciudades como Cincinnati, Washington D.C. y Nueva York podrían experimentar tormentas intensas acompañadas de fuertes aguaceros.
Eventos recientes ya han sufrido interrupciones por el clima, incluyendo actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA en la región.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada ante posibles cierres, retrasos y condiciones peligrosas en carreteras.
Acumulaciones de lluvia y transición a calor extremo
Durante la madrugada del domingo, se esperan acumulaciones de entre 2,5 y 5 centímetros de lluvia en varios estados, con picos superiores en zonas específicas.
En áreas donde las tormentas se desplacen lentamente, los niveles podrían superar los 7,5 centímetros, aumentando el riesgo de inundaciones.
Aunque algunas lluvias persistirán el domingo, se prevé que el clima mejore hacia el lunes con condiciones más estables.
Posteriormente, una cúpula de calor podría elevar las temperaturas a cerca de 32 grados Celsius antes del feriado del 4 de julio, según ‘Fox Weather‘.