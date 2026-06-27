Tormentas severas y riesgo de inundaciones amenazan a millones en EE.UU. este fin de semana

Tormentas y riesgo de inundaciones

Posibles tornados aislados

Clima severo en EEUU

Millones de personas en el valle de Ohio y la costa este de Estados Unidos enfrentan un fin de semana marcado por tormentas eléctricas y lluvias intensas.

Las condiciones meteorológicas adversas podrían alterar actividades al aire libre tanto el sábado como el domingo, en varias regiones densamente pobladas.

Autoridades advierten que el riesgo de inundaciones repentinas ha aumentado, especialmente en zonas donde el suelo ya está saturado por lluvias recientes.

Además, se prevé que las temperaturas suban significativamente a partir de mediados de la próxima semana, tras el paso de este sistema.

Alertas por lluvias intensas y posibles tornados

Desde el viernes por la tarde, se desarrollaron tormentas en estados como Misuri, Illinois, Indiana y Kentucky, así como en partes del noreste.

El Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA emitió una alerta de nivel 2 sobre 4 por riesgo de inundaciones repentinas en el valle inferior del río Ohio.

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Las autoridades también señalaron la posibilidad de tornados aislados si las tormentas evolucionan a sistemas más organizados.

En regiones como Nueva Inglaterra, las condiciones también podrían favorecer la formación de fenómenos severos durante la noche.