Tormentas severas golpean el noroeste: alertas inéditas, vientos extremos y riesgo de inundaciones
Publicado el29/05/2026 a las 10:46
- Alertas inéditas por tormentas
- Vientos de 128 km/h
- Riesgo de inundaciones
Un sistema meteorológico inusual provocó alertas en el noroeste de Estados Unidos, con la primera advertencia de tormenta eléctrica severa en 600 días para zonas del este de Washington y Oregón.
El fenómeno comenzó a impactar desde el jueves, alterando drásticamente el clima habitual y generando preocupación entre autoridades y residentes por la intensidad de las precipitaciones y los fuertes vientos.
Especialistas advierten que este patrón podría extender sus efectos durante varios días, elevando el riesgo de inundaciones en distintos puntos del noroeste a lo largo del fin de semana.
La combinación de aire inestable, humedad y sistemas de baja presión ha creado un escenario propicio para tormentas eléctricas con potencial destructivo en áreas donde estos eventos no son frecuentes.
Vientos de hasta 128 km/h y miles sin electricidad
El jueves, ráfagas de hasta 128 kilómetros por hora azotaron el este de Oregón y provocaron daños en infraestructura y cortes de energía en varias comunidades.
Según datos de Poweroutage.us, alrededor de 10,000 clientes permanecían sin electricidad en la región a primera hora del viernes, reflejando el impacto directo del sistema.
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Además, en Spokane, un video mostró cómo un árbol de gran tamaño cayó sobre cables de alta tensión en un vecindario, evidenciando la fuerza de las ráfagas y el riesgo para zonas residenciales.
Asimismo, el Departamento de Bomberos de Spokane Valley atendió el incendio de una vivienda que inicialmente fue reportado como provocado por la caída de un rayo durante la tormenta.
Idaho y Montana bajo amenaza de granizo y tornados débiles
A medida que el sistema avanza hacia Idaho y Montana, los pronósticos indican tormentas eléctricas capaces de producir granizo de gran tamaño e incluso la posibilidad de un tornado débil.
Las lluvias intensas podrían acumular entre 5 y 7,5 centímetros hasta el lunes en algunas áreas, incluidas regiones cercanas al Parque Nacional de Yellowstone.
Autoridades meteorológicas mantienen activa una amenaza amplia de inundaciones repentinas clasificada en nivel 1 de 4 para gran parte de Montana y el norte de Wyoming.
Este escenario representa un riesgo significativo para zonas rurales, carreteras y comunidades cercanas a ríos y áreas montañosas.
Lluvias comparables a todo un mes en pocos días
De acuerdo con el Centro de Pronósticos de FOX, este único evento podría dejar cantidades de lluvia equivalentes a lo que normalmente recibe esta parte de las Grandes Llanuras del Norte durante todo el mes de mayo.
La intensidad y duración del sistema han encendido alertas preventivas ante la posibilidad de desbordamientos y acumulaciones rápidas de agua en terrenos ya saturados.
Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y preparada ante cambios rápidos en las condiciones meteorológicas durante el fin de semana.
Mientras el sistema continúa su avance, el noroeste enfrenta un episodio climático inusual que pone a prueba la infraestructura y la capacidad de respuesta regional, señaló ‘Fox Weather‘.