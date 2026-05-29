Tormentas severas golpean el noroeste: alertas inéditas, vientos extremos y riesgo de inundaciones

Alertas inéditas por tormentas

Vientos de 128 km/h

Riesgo de inundaciones

Un sistema meteorológico inusual provocó alertas en el noroeste de Estados Unidos, con la primera advertencia de tormenta eléctrica severa en 600 días para zonas del este de Washington y Oregón.

El fenómeno comenzó a impactar desde el jueves, alterando drásticamente el clima habitual y generando preocupación entre autoridades y residentes por la intensidad de las precipitaciones y los fuertes vientos.

Especialistas advierten que este patrón podría extender sus efectos durante varios días, elevando el riesgo de inundaciones en distintos puntos del noroeste a lo largo del fin de semana.

La combinación de aire inestable, humedad y sistemas de baja presión ha creado un escenario propicio para tormentas eléctricas con potencial destructivo en áreas donde estos eventos no son frecuentes.

Vientos de hasta 128 km/h y miles sin electricidad

El jueves, ráfagas de hasta 128 kilómetros por hora azotaron el este de Oregón y provocaron daños en infraestructura y cortes de energía en varias comunidades.

Según datos de Poweroutage.us, alrededor de 10,000 clientes permanecían sin electricidad en la región a primera hora del viernes, reflejando el impacto directo del sistema.

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Además, en Spokane, un video mostró cómo un árbol de gran tamaño cayó sobre cables de alta tensión en un vecindario, evidenciando la fuerza de las ráfagas y el riesgo para zonas residenciales.

Asimismo, el Departamento de Bomberos de Spokane Valley atendió el incendio de una vivienda que inicialmente fue reportado como provocado por la caída de un rayo durante la tormenta.