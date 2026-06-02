Tormentas severas amenazan Florida y la costa del Golfo mientras se forma sistema frente a Carolina
Publicado el02/06/2026 a las 08:47
- Tormentas severas amenazan Florida
- Riesgo de inundaciones
- Corrientes de resaca
Millones de personas en la costa del Golfo y el sureste de Estados Unidos enfrentan una nueva amenaza de tormentas severas e inundaciones repentinas este martes. El sistema que avanza por la región reactiva condiciones peligrosas tras un inicio de semana marcado por cortes masivos de electricidad.
El lunes, una extensa línea de tormentas de casi 320 kilómetros impactó el Medio Sur con fuertes ráfagas de viento. Decenas de reportes de árboles caídos se registraron mientras más de 150 mil clientes quedaron sin suministro eléctrico.
Las condiciones atmosféricas volverán a favorecer la formación de tormentas intensas durante la tarde del martes. Además, las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia ante posibles daños adicionales.
El mayor peligro asociado será el viento fuerte, aunque la actividad eléctrica podría repetirse en varios estados. Las lluvias también continuarán acumulándose en zonas ya saturadas.
Florida y Alabama bajo alerta por clima severo
El riesgo de tormentas severas abarca el sureste de Alabama, el sur de Georgia y gran parte de Florida. Ciudades desde Dothan hasta Jacksonville y Fort Lauderdale se encuentran dentro del área de vigilancia.
La amenaza ha sido clasificada en un nivel bajo dentro de la escala oficial, pero suficiente para provocar afectaciones locales. Las ráfagas intensas podrían generar caída de árboles y daños en infraestructura ligera.
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En paralelo, la humedad tropical que domina la región seguirá alimentando aguaceros persistentes. Algunas zonas podrían recibir entre 2,5 y 5 centímetros adicionales de lluvia.
Estas precipitaciones ayudan a aliviar condiciones de sequía extrema en ciertas áreas. Sin embargo, también elevan el riesgo de inundaciones repentinas en sectores vulnerables.
Inundaciones repentinas en la costa del Golfo
Existe un riesgo generalizado de inundaciones repentinas desde el este de Texas hasta Luisiana. La advertencia también se extiende a Alabama, Georgia y el norte de Florida.
Los suelos saturados por lluvias recientes reducen la capacidad de absorción. Esto incrementa la probabilidad de acumulaciones rápidas de agua en áreas urbanas y carreteras.
Las autoridades recomiendan precaución en desplazamientos durante tormentas intensas. Pequeños arroyos y sistemas de drenaje podrían desbordarse temporalmente.
El monitoreo meteorológico continuará durante las próximas horas. Las condiciones podrían variar dependiendo de la intensidad de las precipitaciones.
Sistema costero genera oleaje y corrientes peligrosas
Mientras tanto, una tormenta costera no tropical comienza a desarrollarse frente a Carolina. El sistema se forma mar adentro mientras interactúa con un frente frío cercano.
Aunque se prevé que permanezca a más de 300 millas de la costa, podría generar fuerte oleaje. Las playas enfrentarán riesgo de erosión ligera y corrientes de resaca peligrosas.
El martes existe un riesgo moderado de corrientes de resaca desde Nueva York hasta Florida. En los Outer Banks y la península de Delmarva se emitieron alertas por alto riesgo.
Experiencias recientes demuestran que sistemas mar adentro pueden causar daños costeros significativos. Aun así, el pronóstico actual no contempla inundaciones costeras generalizadas, detalló ‘Fox Weather‘.