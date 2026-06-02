Tormentas severas amenazan Florida y la costa del Golfo mientras se forma sistema frente a Carolina

Tormentas severas amenazan Florida

Riesgo de inundaciones

Corrientes de resaca

Millones de personas en la costa del Golfo y el sureste de Estados Unidos enfrentan una nueva amenaza de tormentas severas e inundaciones repentinas este martes. El sistema que avanza por la región reactiva condiciones peligrosas tras un inicio de semana marcado por cortes masivos de electricidad.

El lunes, una extensa línea de tormentas de casi 320 kilómetros impactó el Medio Sur con fuertes ráfagas de viento. Decenas de reportes de árboles caídos se registraron mientras más de 150 mil clientes quedaron sin suministro eléctrico.

Las condiciones atmosféricas volverán a favorecer la formación de tormentas intensas durante la tarde del martes. Además, las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia ante posibles daños adicionales.

El mayor peligro asociado será el viento fuerte, aunque la actividad eléctrica podría repetirse en varios estados. Las lluvias también continuarán acumulándose en zonas ya saturadas.

Florida y Alabama bajo alerta por clima severo

El riesgo de tormentas severas abarca el sureste de Alabama, el sur de Georgia y gran parte de Florida. Ciudades desde Dothan hasta Jacksonville y Fort Lauderdale se encuentran dentro del área de vigilancia.

La amenaza ha sido clasificada en un nivel bajo dentro de la escala oficial, pero suficiente para provocar afectaciones locales. Las ráfagas intensas podrían generar caída de árboles y daños en infraestructura ligera.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta sanitaria en Nueva York: retiran cuajadas sabor crema agria por posible Salmonella

En paralelo, la humedad tropical que domina la región seguirá alimentando aguaceros persistentes. Algunas zonas podrían recibir entre 2,5 y 5 centímetros adicionales de lluvia.

Estas precipitaciones ayudan a aliviar condiciones de sequía extrema en ciertas áreas. Sin embargo, también elevan el riesgo de inundaciones repentinas en sectores vulnerables.