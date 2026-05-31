Tormentas severas amenazan el corazón de EEUU: lluvias intensas, granizo y vientos dañinos en varios estados
Publicado el31/05/2026 a las 07:33
- Tormentas con granizo y lluvias
- Vientos fuertes persistentes
- Riesgo elevado de inundaciones
Un nuevo episodio de inestabilidad atmosférica se ha instalado sobre los estados centrales del país, donde las lluvias y tormentas eléctricas no solo continuarán durante el fin de semana, sino que podrían intensificarse en comparación con los días previos.
Aunque en jornadas recientes se registraron chubascos aislados, los pronósticos advierten que las precipitaciones serán más fuertes y frecuentes, elevando el riesgo de inundaciones localizadas y condiciones peligrosas en distintas comunidades.
Las Grandes Llanuras estarán especialmente expuestas desde la tarde del domingo, cuando se prevé el desarrollo de tormentas capaces de generar granizo, ráfagas de viento intensas y acumulaciones significativas de agua en cortos periodos.
El área de impacto abarcaría desde el este de Montana hasta la zona donde convergen Nebraska, Kansas y Missouri, en un escenario que podría complicar tanto actividades al aire libre como desplazamientos regionales.
Riesgos para conductores y autopistas clave
Las autoridades meteorológicas recomiendan extrema precaución a quienes transiten por importantes corredores viales como las interestatales 29, 80, 90 y 94, donde las tormentas podrían reducir drásticamente la visibilidad.
Uno de los mayores peligros asociados a este sistema es la posibilidad de granizo de tamaño considerable, suficiente para provocar daños en vehículos si las piedras de hielo alcanzan diámetros cercanos o superiores a una pulgada.
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Además del impacto directo del granizo, las ráfagas de viento podrían desestabilizar vehículos de gran tamaño, especialmente camiones y remolques, incrementando el riesgo de accidentes en tramos abiertos.
Las lluvias intensas también podrían generar acumulaciones rápidas de agua sobre la calzada, dificultando el control del automóvil y aumentando la probabilidad de hidroplaneo en diversos puntos.
Inicio de semana con nuevas amenazas
Lejos de disiparse, el patrón tormentoso se mantendría al comenzar la próxima semana, con nuevas rondas de lluvias y tormentas eléctricas que afectarían una franja amplia desde el norte hasta el sur del país.
Se espera que sistemas cargados de humedad impacten regiones que van desde el este de Montana y las Dakotas hasta Texas y Oklahoma, ampliando el alcance geográfico del riesgo.
El lunes, el sureste también podría experimentar condiciones adversas, con especial atención en Tennessee y sectores del valle del Misisipi, donde se prevé potencial de granizo, vientos fuertes y aguaceros persistentes.
En ciudades como Nashville y Memphis, las tormentas podrían coincidir con las horas de mayor circulación vehicular, generando retrasos y complicaciones en el retorno a casa.
Martes y miércoles: peligro renovado en el centro-norte
Para el martes, un nuevo sistema avanzaría desde las Montañas Rocosas del norte hacia las Dakotas, creando condiciones favorables para el desarrollo de tormentas eléctricas intensas durante la tarde y la noche.
Las zonas del oeste de Dakota del Norte y Dakota del Sur, incluyendo áreas cercanas a Rapid City, Minot y Williston, figuran entre las que podrían enfrentar mayor riesgo de fenómenos severos.
En estas regiones, el granizo de gran tamaño, las lluvias torrenciales y los vientos localmente fuertes podrían repetirse, afectando nuevamente a conductores en las interestatales 90 y 94.
Hacia el miércoles, la inestabilidad podría extenderse a Minnesota y partes de Kansas, manteniendo la amenaza activa y obligando a residentes a mantenerse atentos a alertas meteorológicas durante varios días consecutivos, detalló ‘AccuWeather‘.