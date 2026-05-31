Tormentas severas amenazan el corazón de EEUU: lluvias intensas, granizo y vientos dañinos en varios estados

Tormentas con granizo y lluvias

Vientos fuertes persistentes

Riesgo elevado de inundaciones

Un nuevo episodio de inestabilidad atmosférica se ha instalado sobre los estados centrales del país, donde las lluvias y tormentas eléctricas no solo continuarán durante el fin de semana, sino que podrían intensificarse en comparación con los días previos.

Aunque en jornadas recientes se registraron chubascos aislados, los pronósticos advierten que las precipitaciones serán más fuertes y frecuentes, elevando el riesgo de inundaciones localizadas y condiciones peligrosas en distintas comunidades.

Las Grandes Llanuras estarán especialmente expuestas desde la tarde del domingo, cuando se prevé el desarrollo de tormentas capaces de generar granizo, ráfagas de viento intensas y acumulaciones significativas de agua en cortos periodos.

El área de impacto abarcaría desde el este de Montana hasta la zona donde convergen Nebraska, Kansas y Missouri, en un escenario que podría complicar tanto actividades al aire libre como desplazamientos regionales.

Riesgos para conductores y autopistas clave

Las autoridades meteorológicas recomiendan extrema precaución a quienes transiten por importantes corredores viales como las interestatales 29, 80, 90 y 94, donde las tormentas podrían reducir drásticamente la visibilidad.

Uno de los mayores peligros asociados a este sistema es la posibilidad de granizo de tamaño considerable, suficiente para provocar daños en vehículos si las piedras de hielo alcanzan diámetros cercanos o superiores a una pulgada.

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Además del impacto directo del granizo, las ráfagas de viento podrían desestabilizar vehículos de gran tamaño, especialmente camiones y remolques, incrementando el riesgo de accidentes en tramos abiertos.

Las lluvias intensas también podrían generar acumulaciones rápidas de agua sobre la calzada, dificultando el control del automóvil y aumentando la probabilidad de hidroplaneo en diversos puntos.