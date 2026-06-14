Tormentas regresan con fuerza: alertan por nuevos impactos en el Medio Oeste y retrasos en viajes
Publicado el14/06/2026 a las 10:52
- Tormentas regresan al Medio Oeste
- Riesgo para viajeros
- Vientos y lluvias intensas
El riesgo de tormentas eléctricas severas vuelve a aumentar en Estados Unidos, afectando especialmente al este y las Grandes Llanuras. El fenómeno se presenta en un momento crítico para el Medio Oeste, que aún enfrenta las secuelas de sistemas recientes.
Durante el domingo, múltiples estados se encuentran bajo alerta por condiciones climáticas intensas. Las tormentas se concentrarán desde Georgia hasta el oeste de Maine, abarcando una amplia franja del país.
Dentro de esta zona, dos regiones presentan mayor probabilidad de eventos severos, según meteorólogos. Una se ubica entre el noreste de Ohio y el oeste de Nueva York, y otra entre Pensilvania y Virginia.
Los principales riesgos incluyen lluvias intensas y vientos fuertes que pueden causar daños. Se prevé que algunas ráfagas alcancen velocidades de hasta 129 km/h.
Impacto en viajes y servicios
El avance de estas tormentas podría afectar directamente el transporte aéreo y terrestre en varias ciudades. Los principales aeropuertos podrían registrar retrasos y cancelaciones de vuelos.
Las condiciones climáticas también representan un riesgo para quienes viajan por carretera. La caída de árboles y cables eléctricos podría generar interrupciones y bloqueos.
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Por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones y anticipar posibles retrasos en trayectos. Además, las tormentas pueden desarrollarse rápidamente y cambiar las condiciones de circulación.
En el sur, áreas de Nuevo México y Texas también enfrentarán condiciones severas. Asimismo, en estas regiones, las lluvias intensas podrían provocar inundaciones repentinas.
El Medio Oeste vuelve a encender alertas
Tras una breve pausa, el riesgo de tormentas regresará con fuerza al Medio Oeste a mitad de semana. Un sistema de baja presión combinado con humedad creará condiciones favorables para nuevos eventos.
“Muchas comunidades del Medio Oeste aún se encuentran en las primeras etapas de la limpieza”, señaló el meteorólogo Brandon Buckingham. El experto advirtió que estas zonas podrían enfrentar nuevamente escenarios similares.
Las áreas en riesgo incluyen desde Nebraska y Kansas hasta Ohio y Virginia Occidental. En estados como Misuri e Illinois, el nivel de amenaza se considera moderado.
En estos eventos podrían presentarse granizo, vientos dañinos e incluso tornados aislados. Las autoridades mantienen vigilancia ante posibles afectaciones mayores.
El sistema se desplazará hacia el este
Para el jueves, el frente avanzará hacia el valle de Ohio y el noreste del país. Este movimiento podría intensificar nuevamente las tormentas en esas regiones.
Se espera que desde Kentucky hasta el oeste de Nuevo Hampshire se registren lluvias intensas. También se anticipan ráfagas fuertes capaces de generar daños.
Las principales autopistas interestatales podrían verse afectadas por estas condiciones. Entre ellas destacan tramos de las rutas 64, 80, 81 y 95.
El panorama mantiene en alerta a millones de personas en distintas zonas del país. Las autoridades recomiendan mantenerse informados ante posibles cambios rápidos del clima, detalló ‘AccuWeather‘.