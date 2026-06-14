Tormentas regresan con fuerza: alertan por nuevos impactos en el Medio Oeste y retrasos en viajes

Tormentas regresan al Medio Oeste

Riesgo para viajeros

Vientos y lluvias intensas

El riesgo de tormentas eléctricas severas vuelve a aumentar en Estados Unidos, afectando especialmente al este y las Grandes Llanuras. El fenómeno se presenta en un momento crítico para el Medio Oeste, que aún enfrenta las secuelas de sistemas recientes.

Durante el domingo, múltiples estados se encuentran bajo alerta por condiciones climáticas intensas. Las tormentas se concentrarán desde Georgia hasta el oeste de Maine, abarcando una amplia franja del país.

Dentro de esta zona, dos regiones presentan mayor probabilidad de eventos severos, según meteorólogos. Una se ubica entre el noreste de Ohio y el oeste de Nueva York, y otra entre Pensilvania y Virginia.

Los principales riesgos incluyen lluvias intensas y vientos fuertes que pueden causar daños. Se prevé que algunas ráfagas alcancen velocidades de hasta 129 km/h.

Impacto en viajes y servicios

El avance de estas tormentas podría afectar directamente el transporte aéreo y terrestre en varias ciudades. Los principales aeropuertos podrían registrar retrasos y cancelaciones de vuelos.

Las condiciones climáticas también representan un riesgo para quienes viajan por carretera. La caída de árboles y cables eléctricos podría generar interrupciones y bloqueos.

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Por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones y anticipar posibles retrasos en trayectos. Además, las tormentas pueden desarrollarse rápidamente y cambiar las condiciones de circulación.

En el sur, áreas de Nuevo México y Texas también enfrentarán condiciones severas. Asimismo, en estas regiones, las lluvias intensas podrían provocar inundaciones repentinas.