Tormentas intensas amenazan el sureste y las Grandes Llanuras hasta finales de mayo
Publicado el24/05/2026 a las 08:16
- Tormentas al sureste de EEUU
- Riesgo de inundaciones repentinas
- Lluvias hasta fin de mayo
Las lluvias persistentes y tormentas eléctricas marcarán el cierre de mayo en amplias zonas del centro-sur y el sureste de Estados Unidos.
Meteorólogos anticipan que los planes al aire libre, desde barbacoas hasta escapadas a la playa, enfrentarán constantes interrupciones.
El patrón atmosférico estará dominado por humedad proveniente del Caribe y el Golfo, alimentando sistemas de tormentas repetitivos.
Aunque las precipitaciones traerán riesgos importantes, también podrían ofrecer cierto alivio en regiones afectadas por sequía severa.
Lluvias aliviarán sequía, pero no la eliminarán
Especialistas señalan que gran parte del sur del país atraviesa condiciones de sequía severa o incluso excepcional.
En ese contexto, los periodos de lluvia previstos hasta la última semana del mes podrían resultar beneficiosos para los suelos resecos.
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“Los periodos de lluvia serán beneficiosos para muchos hasta la última semana del mes, ya que la mayor parte del sur de Estados Unidos se encuentra en una sequía severa o excepcional”, explicó el meteorólogo Alexander Duffus.
Sin embargo, el experto advirtió que las precipitaciones acumuladas no bastarán para erradicar completamente el déficit hídrico.
Riesgo elevado de inundaciones repentinas
El principal peligro asociado a esta racha de tormentas será la posibilidad de inundaciones repentinas.
En los últimos días ya se han reportado múltiples incidentes en Texas, Luisiana y Misisipi, con carreteras cubiertas de agua.
Las áreas más vulnerables continuarán desplazándose ligeramente cada jornada, dependiendo de dónde se concentren los aguaceros más intensos.
Una franja que abarca el este de Texas y buena parte de Luisiana se perfila como la más expuesta a acumulaciones significativas.
Acumulados podrían alcanzar niveles preocupantes
Meteorólogos prevén que algunas zonas podrían recibir entre 4 y 8 pulgadas de lluvia hacia el final del fin de semana del Día de los Caídos.
En sectores puntuales, el pronóstico local StormMax™ eleva esa cifra hasta 12 pulgadas en un corto periodo.
“Es muy probable que se produzcan fuertes lluvias y tormentas eléctricas en el este de Texas y Luisiana durante el resto del fin de semana largo”, señaló Duffus.
El especialista advirtió que en áreas con drenaje deficiente podrían registrarse inundaciones urbanas, recomendando a la población que “no se arriesgue a ahogarse”.
Más regiones bajo vigilancia por lluvias intensas
Además del este de Texas y Luisiana, el sur de Alabama figura entre los puntos con mayor probabilidad de lluvias abundantes.
Otra zona en observación incluye el noreste de Georgia, el norte de Carolina del Sur y el suroeste de Carolina del Norte.
En estas áreas, el relieve montañoso puede intensificar la descarga de humedad, incrementando los acumulados.
Aun así, los expertos insisten en que se necesitarán semanas adicionales de precipitaciones para saturar completamente los suelos.
Tormentas severas amenazan celebraciones al aire libre
Más allá de las lluvias, algunas tormentas podrían generar ráfagas intensas de viento, granizo e incluso tornados aislados.
Durante el fin de semana festivo, el riesgo de tiempo severo se desplazará hacia las Grandes Llanuras.
Estados como Nebraska enfrentarán posibles tormentas con granizo de gran tamaño y vientos dañinos.
El lunes, Día de los Caídos, ciudades como Omaha y Sioux Falls podrían ver alteradas sus conmemoraciones por condiciones adversas.
Viajes y actividades podrían verse afectados
Los tramos de las autopistas interestatales 29 y 80 podrían experimentar reducción repentina de visibilidad debido a lluvias torrenciales.
El efecto acumulativo de las precipitaciones recientes y las nuevas tormentas aumentará el riesgo de retrasos.
Desde Texas hasta el valle del Misisipi, la saturación del suelo incrementa la probabilidad de nuevas inundaciones.
Mientras tanto, expertos también vigilan el suroeste del Atlántico ante la posibilidad de sistemas tropicales, en vísperas del inicio oficial de la temporada de huracanes, según ‘AccuWeather‘.