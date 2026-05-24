Tormentas intensas amenazan el sureste y las Grandes Llanuras hasta finales de mayo

Tormentas al sureste de EEUU

Riesgo de inundaciones repentinas

Lluvias hasta fin de mayo

Las lluvias persistentes y tormentas eléctricas marcarán el cierre de mayo en amplias zonas del centro-sur y el sureste de Estados Unidos.

Meteorólogos anticipan que los planes al aire libre, desde barbacoas hasta escapadas a la playa, enfrentarán constantes interrupciones.

El patrón atmosférico estará dominado por humedad proveniente del Caribe y el Golfo, alimentando sistemas de tormentas repetitivos.

Aunque las precipitaciones traerán riesgos importantes, también podrían ofrecer cierto alivio en regiones afectadas por sequía severa.

Lluvias aliviarán sequía, pero no la eliminarán

Especialistas señalan que gran parte del sur del país atraviesa condiciones de sequía severa o incluso excepcional.

En ese contexto, los periodos de lluvia previstos hasta la última semana del mes podrían resultar beneficiosos para los suelos resecos.

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“Los periodos de lluvia serán beneficiosos para muchos hasta la última semana del mes, ya que la mayor parte del sur de Estados Unidos se encuentra en una sequía severa o excepcional”, explicó el meteorólogo Alexander Duffus.

Sin embargo, el experto advirtió que las precipitaciones acumuladas no bastarán para erradicar completamente el déficit hídrico.