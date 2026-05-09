Fin de semana bajo amenaza: tormentas golpean el sureste y elevan riesgo de inundaciones hasta el Día de la Madre
Tormentas golpean el sureste Riesgo de inundaciones repentinas Lluvias alivian sequía El sur de Estados Unidos enfrenta varios días consecutivos de tormentas que mantienen en alerta a millones de personas. La costa del Golfo y buena parte del sureste registran lluvias intensas que podrían derivar en inundaciones repentinas durante el fin de semana del Día […]
Publicado el09/05/2026 a las 10:18
- Tormentas golpean el sureste
- Riesgo de inundaciones repentinas
- Lluvias alivian sequía
El sur de Estados Unidos enfrenta varios días consecutivos de tormentas que mantienen en alerta a millones de personas.
La costa del Golfo y buena parte del sureste registran lluvias intensas que podrían derivar en inundaciones repentinas durante el fin de semana del Día de la Madre.
Aunque el agua llega en un momento clave para aliviar la sequía, el exceso podría convertirse en un nuevo problema para ciudades vulnerables.
El patrón atmosférico que domina la región mantiene un frente frío prácticamente estacionado sobre el área.
Alertas activadas en Luisiana y Misisipi
El Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA emitió una alerta de nivel 2 de 4 por riesgo de inundaciones repentinas en el sur de Luisiana y Misisipi.
En Alabama y Florida rige una alerta de nivel 1 de 4, ampliando la franja de vigilancia sobre el sureste.
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Más de 16 millones de personas, incluidas las áreas metropolitanas de Baton Rouge y Nueva Orleans, permanecen bajo monitoreo.
El sistema frontal interactúa con aire cálido y húmedo procedente del Golfo, intensificando las precipitaciones.
Lluvias por encima del promedio
Gran parte de la región ya había acumulado más lluvia de lo habitual en mayo antes de este nuevo episodio.
Nueva Orleans registra aproximadamente 1,5 pulgadas por encima de su promedio mensual, mientras Houston supera casi 3 pulgadas adicionales.
Las zonas urbanas, con drenajes saturados, son especialmente propensas a inundaciones repentinas.
Las precipitaciones más fuertes podrían concentrarse cerca de la costa, desde Houston hasta Montgomery.
Acumulaciones significativas hacia el domingo
Se esperan entre 2 y 3 pulgadas adicionales en amplios sectores hasta el domingo.
En áreas del centro de Luisiana, sur de Misisipi y Alabama podrían registrarse acumulaciones localizadas de hasta 7,5 a 12,5 centímetros.
El domingo la amenaza principal se desplazará hacia el este, alcanzando Alabama, el oeste de Georgia y el noroeste de Florida.
La persistencia de las lluvias mantiene el suelo saturado y aumenta la posibilidad de desbordamientos.
ROGUE FLOODING 🌊: Baton Rouge streets turned into rivers after more relentless rain, with dozens of drivers navigating through the floodwaters. pic.twitter.com/1WupWgpWLU
— FOX Weather (@foxweather) May 8, 2026
Sequía histórica y alivio parcial
Paradójicamente, estas tormentas también representan un respiro para una región golpeada por la sequía.
El sur de Georgia y el norte de Florida atraviesan condiciones calificadas como históricas, con impactos visibles en la vegetación.
Los incendios forestales han consumido decenas de miles de hectáreas en las últimas semanas.
Las lluvias podrían contribuir a mitigar el riesgo de nuevos focos, aunque no resolverán de inmediato el déficit hídrico acumulado.
Cambios en el noreste y el Atlántico Medio
Mientras el sureste lidia con tormentas persistentes, el noreste experimentará un breve episodio de lluvias antes de mejorar.
Un sistema de rápido desplazamiento cruzará el valle de Ohio el viernes por la noche, extendiendo precipitaciones hacia el corredor de la Interestatal 95 el sábado.
Las lluvias más intensas, acompañadas de posibles ráfagas y relámpagos, se sentirán alrededor del mediodía en ciudades como Boston, Nueva York y Washington D.C.
Se espera que el domingo traiga cielos más despejados en gran parte de la región, aunque nuevas precipitaciones podrían regresar el lunes con otro sistema proveniente de Canadá, detalló ‘Fox Weather‘.