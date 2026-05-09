Tormentas golpean el sureste

Riesgo de inundaciones repentinas

Lluvias alivian sequía

El sur de Estados Unidos enfrenta varios días consecutivos de tormentas que mantienen en alerta a millones de personas.

La costa del Golfo y buena parte del sureste registran lluvias intensas que podrían derivar en inundaciones repentinas durante el fin de semana del Día de la Madre.

Aunque el agua llega en un momento clave para aliviar la sequía, el exceso podría convertirse en un nuevo problema para ciudades vulnerables.

El patrón atmosférico que domina la región mantiene un frente frío prácticamente estacionado sobre el área.

Alertas activadas en Luisiana y Misisipi

El Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA emitió una alerta de nivel 2 de 4 por riesgo de inundaciones repentinas en el sur de Luisiana y Misisipi.