Tormentas dejan sin luz a más de un millón y ahora amenazan con inundaciones en EE.UU.

Tormentas dejan cortes de electricidad

Inundaciones y calor extremo

Riesgo de lluvias intensas

Más de un millón de personas permanecen sin electricidad en Estados Unidos tras el paso de un intenso sistema de tormentas que golpeó el noreste y la región del Atlántico Medio durante las celebraciones del 4 de julio.

Aunque las temperaturas extremas comenzaron a descender este domingo, los meteorólogos advierten que el peligro está lejos de terminar y que una nueva amenaza podría complicar el regreso de millones de viajeros.

Las afectaciones más importantes se concentran en Michigan y Pensilvania, donde cientos de miles de hogares y negocios continúan sin suministro eléctrico mientras avanzan las labores de restauración del servicio.

Las autoridades también mantienen vigilancia sobre nuevas tormentas que podrían desarrollarse durante la tarde y la noche, acompañadas de fuertes vientos, actividad eléctrica y lluvias intensas.

Más de un millón siguen sin electricidad tras las tormentas

Los cortes de energía continúan siendo una de las principales consecuencias del sistema meteorológico que cruzó gran parte del este del país durante el fin de semana festivo.

Datos de PowerOutage.us indican que Michigan y Pensilvania encabezan la lista de estados afectados, con más de 200 mil interrupciones del servicio en cada uno.

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El ambiente extremadamente cálido y la elevada humedad registrados el sábado favorecieron el desarrollo de tormentas severas capaces de producir daños importantes.

Los especialistas explican que esta combinación permitió el crecimiento de sistemas convectivos que dejaron ráfagas de viento capaces de derribar árboles, postes eléctricos y líneas de transmisión.