Tormentas dejan sin luz a más de un millón y ahora amenazan con inundaciones en EE.UU.
Publicado el05/07/2026 a las 06:27
- Tormentas dejan cortes de electricidad
- Inundaciones y calor extremo
- Riesgo de lluvias intensas
Más de un millón de personas permanecen sin electricidad en Estados Unidos tras el paso de un intenso sistema de tormentas que golpeó el noreste y la región del Atlántico Medio durante las celebraciones del 4 de julio.
Aunque las temperaturas extremas comenzaron a descender este domingo, los meteorólogos advierten que el peligro está lejos de terminar y que una nueva amenaza podría complicar el regreso de millones de viajeros.
Las afectaciones más importantes se concentran en Michigan y Pensilvania, donde cientos de miles de hogares y negocios continúan sin suministro eléctrico mientras avanzan las labores de restauración del servicio.
Las autoridades también mantienen vigilancia sobre nuevas tormentas que podrían desarrollarse durante la tarde y la noche, acompañadas de fuertes vientos, actividad eléctrica y lluvias intensas.
Más de un millón siguen sin electricidad tras las tormentas
Los cortes de energía continúan siendo una de las principales consecuencias del sistema meteorológico que cruzó gran parte del este del país durante el fin de semana festivo.
Datos de PowerOutage.us indican que Michigan y Pensilvania encabezan la lista de estados afectados, con más de 200 mil interrupciones del servicio en cada uno.
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El ambiente extremadamente cálido y la elevada humedad registrados el sábado favorecieron el desarrollo de tormentas severas capaces de producir daños importantes.
Los especialistas explican que esta combinación permitió el crecimiento de sistemas convectivos que dejaron ráfagas de viento capaces de derribar árboles, postes eléctricos y líneas de transmisión.
Persisten los riesgos por tormentas severas
Los pronósticos indican que parte del Atlántico Medio permanece bajo riesgo de tiempo severo durante este domingo, con posibilidad de nuevos episodios de viento destructivo.
Las tormentas podrían formarse inicialmente sobre zonas montañosas antes de desplazarse hacia sectores urbanos y costeros durante el transcurso de la tarde.
Además del viento, los expertos señalan que los rayos frecuentes y la caída aislada de granizo seguirán siendo amenazas para varias comunidades.
El sábado, las condiciones extremas ya dejaron consecuencias fatales cuando una mujer de 47 años perdió la vida después de que un árbol cayera sobre su casa rodante en Fox Township, Illinois, durante el temporal.
La preocupación cambia del viento a las inundaciones
Mientras disminuye gradualmente la amenaza por ráfagas intensas, los meteorólogos enfocan ahora su atención en el elevado potencial de inundaciones repentinas.
Un sistema de baja presión avanzará lentamente sobre la región, favoreciendo lluvias persistentes entre la noche del domingo y el lunes.
Las áreas con mayor vigilancia incluyen Pensilvania, Nueva Jersey y el sur del estado de Nueva York, donde podrían concentrarse las precipitaciones más abundantes.
Los especialistas advierten que el suelo aún presenta condiciones desfavorables tras la reciente ola de calor, lo que dificulta la absorción rápida del agua y aumenta el riesgo de escurrimientos.
Viajeros enfrentan un cierre complicado del fin de semana
Las autoridades recomiendan a quienes regresan a casa después del puente festivo mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y revisar las condiciones de las carreteras antes de salir.
La lluvia intensa podría reducir considerablemente la visibilidad y provocar cierres temporales en algunos tramos debido a acumulaciones de agua.
En el sur de Pensilvania existe un nivel elevado de riesgo por inundaciones repentinas, mientras que otras zonas de Delmarva y el área metropolitana de Filadelfia también permanecen bajo vigilancia.
Los pronósticos prevén acumulados generalizados de entre 25 y 50 milímetros de lluvia hasta mediados de semana, con sectores del este de Pensilvania y el norte de Nueva Jersey que podrían registrar cantidades significativamente mayores, señaló ‘Fox Weather‘.