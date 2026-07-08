Tormentas amenazan con inundaciones y vientos destructivos en gran parte de Estados Unidos
Publicado el08/07/2026 a las 11:29
- Tormentas amenazan con inundaciones
- Vientos fuertes previstos
- Varias regiones bajo alerta
Después de una breve pausa en el noreste de Estados Unidos, los meteorólogos anticipan una nueva ronda de tormentas que afectará amplias zonas del centro y el sureste del país durante los próximos días.
Los pronósticos indican que las precipitaciones estarán acompañadas por ráfagas de viento intensas y, en algunos sectores, podrían desarrollarse tormentas con características severas.
Las áreas bajo mayor vigilancia abarcan desde las Grandes Llanuras hasta el Medio Oeste y buena parte del sureste, donde la elevada humedad favorecerá lluvias muy intensas en periodos cortos.
Los especialistas advierten que incluso tormentas aisladas podrían descargar suficiente agua en pocos minutos para provocar inundaciones repentinas en comunidades vulnerables.
Las Carolinas, Virginia y el valle de Ohio permanecen bajo vigilancia
Durante las próximas jornadas, el mayor riesgo de tormentas en el este se concentrará entre las Carolinas, Virginia y posteriormente Maryland, Delaware y el sureste de Pensilvania.
Los meteorólogos señalan que las condiciones atmosféricas seguirán siendo favorables para la formación de aguaceros persistentes capaces de saturar rápidamente calles, carreteras y zonas bajas.
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También existe preocupación por una amplia franja que se extiende desde Illinois hasta los Apalaches del sur, donde podrían acumularse varios centímetros de lluvia en poco más de un día.
Las regiones montañosas de Kentucky, Tennessee, Virginia Occidental y sectores del oeste de Virginia y Carolina del Norte enfrentan un mayor riesgo de inundaciones repentinas debido a la topografía.
Las Grandes Llanuras esperan varias rondas de tiempo severo
Mientras el este enfrenta el riesgo de inundaciones, otra serie de tormentas recorrerá las Grandes Llanuras y parte del Alto Medio Oeste con potencial para generar fenómenos peligrosos.
Los pronósticos contemplan tormentas desde Montana hasta Oklahoma y el noreste de Nuevo México, además de sistemas que alcanzarán Nebraska, Kansas y Michigan.
En algunos sectores de Nebraska, Colorado y Kansas podrían registrarse las tormentas más intensas de la semana, acompañadas por granizo de gran tamaño y fuertes ráfagas de viento.
Los especialistas tampoco descartan la formación aislada de tornados conforme los sistemas avancen sobre los estados centrales durante el desarrollo de esta nueva etapa de inestabilidad.
La lluvia aliviaría la sequía, pero no llegará donde más se necesita
Las previsiones indican que varias zonas recibirán acumulados importantes de lluvia, con algunos puntos donde las cantidades podrían duplicar los registros previstos inicialmente.
Sin embargo, los expertos consideran que las precipitaciones más abundantes caerán principalmente al norte del acuífero de Ogallala, una de las reservas subterráneas de agua más importantes del país.
Esa situación limitaría el beneficio para regiones agrícolas que atraviesan una sequía persistente y dependen de las lluvias estivales para recuperar parte de sus reservas hídricas.
Aunque muchas comunidades necesitan precipitaciones para enfrentar la falta de agua, los meteorólogos insisten en que la prioridad inmediata será mantenerse atentos a posibles inundaciones repentinas, vientos dañinos y otros fenómenos asociados al paso de estas tormentas, señaló ‘AccuWeather‘.