Tormentas amenazan con inundaciones y vientos destructivos en gran parte de Estados Unidos

Tormentas amenazan con inundaciones

Vientos fuertes previstos

Varias regiones bajo alerta

Después de una breve pausa en el noreste de Estados Unidos, los meteorólogos anticipan una nueva ronda de tormentas que afectará amplias zonas del centro y el sureste del país durante los próximos días.

Los pronósticos indican que las precipitaciones estarán acompañadas por ráfagas de viento intensas y, en algunos sectores, podrían desarrollarse tormentas con características severas.

Las áreas bajo mayor vigilancia abarcan desde las Grandes Llanuras hasta el Medio Oeste y buena parte del sureste, donde la elevada humedad favorecerá lluvias muy intensas en periodos cortos.

Los especialistas advierten que incluso tormentas aisladas podrían descargar suficiente agua en pocos minutos para provocar inundaciones repentinas en comunidades vulnerables.

Las Carolinas, Virginia y el valle de Ohio permanecen bajo vigilancia

Durante las próximas jornadas, el mayor riesgo de tormentas en el este se concentrará entre las Carolinas, Virginia y posteriormente Maryland, Delaware y el sureste de Pensilvania.

Los meteorólogos señalan que las condiciones atmosféricas seguirán siendo favorables para la formación de aguaceros persistentes capaces de saturar rápidamente calles, carreteras y zonas bajas.

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También existe preocupación por una amplia franja que se extiende desde Illinois hasta los Apalaches del sur, donde podrían acumularse varios centímetros de lluvia en poco más de un día.

Las regiones montañosas de Kentucky, Tennessee, Virginia Occidental y sectores del oeste de Virginia y Carolina del Norte enfrentan un mayor riesgo de inundaciones repentinas debido a la topografía.