Tormenta tropical Dolly pierde la batalla contra El Niño: se disipa, pero su amenaza no termina
Publicado el28/08/2026 a las 15:05
- Tormenta tropical Dolly se disipa
- Lluvias amenazan al Caribe
- Regeneración todavía es posible
La tormenta tropical Dolly tuvo una vida corta en el Atlántico: apenas unas 24 horas después de alcanzar esa categoría, terminó desintegrándose este viernes.
El sistema, cuarto ciclón con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026, encontró condiciones atmosféricas poco favorables para mantener su organización.
Además, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó en su último aviso que Dolly dejó de ser una tormenta tropical y se convirtió en una onda tropical abierta.
Sin embargo, su desaparición como ciclón no elimina completamente el riesgo: la humedad asociada podría provocar fuertes lluvias en varias islas del Caribe durante los próximos días.
El Niño debilita a Dolly en el Atlántico
El debilitamiento de Dolly ocurre mientras El Niño gana influencia sobre las condiciones atmosféricas que pueden determinar cómo evoluciona una temporada de huracanes en el Atlántico.
Este fenómeno climático suele favorecer una mayor cizalladura del viento en la cuenca atlántica, una condición capaz de dificultar que los ciclones tropicales mantengan organizada su circulación.
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Al mismo tiempo, El Niño normalmente está relacionado con una mayor actividad de tormentas tropicales en sectores del Pacífico oriental y central, además de otros efectos meteorológicos globales.
Dolly se convirtió así en otro ejemplo de las dificultades que algunos sistemas han encontrado durante esta temporada para fortalecerse y mantenerse organizados sobre las aguas del Atlántico.
Restos amenazan con fuertes lluvias
Aunque Dolly ya no tiene una circulación tropical cerrada, sus remanentes continuarán avanzando hacia el oeste y podrían transportar abundante humedad hacia sectores del Caribe.
Las fuertes lluvias podrían comenzar a alcanzar las Islas de Sotavento entre la noche del sábado y el domingo, por lo que residentes deben mantenerse atentos a las condiciones locales.
Para el lunes, las precipitaciones asociadas con los restos del sistema podrían extenderse hacia las Islas Vírgenes, Puerto Rico y La Española.
Uno de los principales riesgos serán las inundaciones repentinas, especialmente en áreas montañosas o de terreno elevado donde grandes cantidades de lluvia pueden acumularse rápidamente.
¿Puede volver a convertirse en tormenta tropical?
La desaparición de Dolly tampoco significa necesariamente que sus restos hayan perdido definitivamente cualquier posibilidad de desarrollo durante su recorrido por el Atlántico.
Algunos modelos meteorológicos de largo plazo muestran una posibilidad de reorganización cuando el sistema se encuentre al norte de las islas, aunque actualmente las probabilidades son bajas.
Tampoco existe consenso suficiente entre los modelos sobre si realmente volverá a desarrollarse ni sobre cuál sería su eventual trayectoria en caso de conseguir reorganizarse.
Por ello, aunque Dolly ya no figure como tormenta tropical, Puerto Rico y otras zonas del Caribe deberán seguir su humedad y evolución ante el riesgo de lluvias intensas e inundaciones, detalló ‘Fox Weather‘.