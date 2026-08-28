Tormenta tropical Dolly pierde la batalla contra El Niño: se disipa, pero su amenaza no termina

Tormenta tropical Dolly se disipa

Lluvias amenazan al Caribe

Regeneración todavía es posible

La tormenta tropical Dolly tuvo una vida corta en el Atlántico: apenas unas 24 horas después de alcanzar esa categoría, terminó desintegrándose este viernes.

El sistema, cuarto ciclón con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026, encontró condiciones atmosféricas poco favorables para mantener su organización.

Además, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó en su último aviso que Dolly dejó de ser una tormenta tropical y se convirtió en una onda tropical abierta.

Sin embargo, su desaparición como ciclón no elimina completamente el riesgo: la humedad asociada podría provocar fuertes lluvias en varias islas del Caribe durante los próximos días.

El Niño debilita a Dolly en el Atlántico

El debilitamiento de Dolly ocurre mientras El Niño gana influencia sobre las condiciones atmosféricas que pueden determinar cómo evoluciona una temporada de huracanes en el Atlántico.

Este fenómeno climático suele favorecer una mayor cizalladura del viento en la cuenca atlántica, una condición capaz de dificultar que los ciclones tropicales mantengan organizada su circulación.

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Al mismo tiempo, El Niño normalmente está relacionado con una mayor actividad de tormentas tropicales en sectores del Pacífico oriental y central, además de otros efectos meteorológicos globales.

Dolly se convirtió así en otro ejemplo de las dificultades que algunos sistemas han encontrado durante esta temporada para fortalecerse y mantenerse organizados sobre las aguas del Atlántico.