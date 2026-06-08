Tormenta Tropical Boris se forma y amenaza el Pacífico mexicano: lluvias intensas y riesgo de deslaves
Publicado el08/06/2026 a las 13:52
- Se forma la tormenta Tropical Boris
- Lluvias intensas en Guerrero
- Riesgo de deslaves
La tormenta tropical Boris se formó frente a la costa del Pacífico sur de México y encendió las alertas meteorológicas desde las primeras horas del lunes. El sistema se ubicaba cerca de Guerrero y Oaxaca, generando preocupación por sus efectos en zonas vulnerables.
De acuerdo con los reportes, el fenómeno presentaba vientos sostenidos de alrededor de 65 km/h. Su desplazamiento lento hacia el noreste incrementó la posibilidad de lluvias prolongadas.
Los especialistas prevén que el sistema gire hacia el norte en su trayectoria. Ese cambio podría impactar directamente áreas costeras durante la noche.
El pronóstico indica que tocaría tierra en Guerrero antes de debilitarse gradualmente. Posteriormente, se espera que pierda fuerza una vez que avance hacia el interior del país.
Lluvias intensas y peligro de inundaciones
Las precipitaciones previstas oscilan entre 10 y 25 centímetros en zonas costeras. Ese volumen de agua podría generar acumulaciones peligrosas en poco tiempo.
Autoridades meteorológicas advirtieron que el principal riesgo será por inundaciones repentinas. También existe la posibilidad de deslizamientos de tierra en regiones montañosas.
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“Estas lluvias pueden provocar inundaciones y deslizamientos de tierra que pongan en peligro la vida”, señalaron. El llamado es especialmente urgente en comunidades con terreno escarpado.
La combinación de suelos saturados y pendientes pronunciadas aumenta el peligro. Protección Civil mantiene vigilancia permanente ante cualquier contingencia.
Alertas activadas en la región
Se emitió una alerta de tormenta tropical desde Laguna de Chacahua hasta Tecpan de Galeana. Las condiciones adversas podrían sentirse en las próximas 24 horas.
En estas áreas se esperan rachas de viento, oleaje elevado y lluvias persistentes. Las autoridades recomiendan extremar precauciones y seguir indicaciones oficiales.
El sistema no representa amenaza para las ciudades mexicanas que serán sede del Mundial. Sin embargo, sí podría afectar comunidades costeras con infraestructura vulnerable.
Habitantes de Guerrero y Oaxaca se mantienen atentos a los comunicados oficiales. Las autoridades locales preparan posibles acciones preventivas ante emergencias.
Segunda tormenta con nombre de la temporada
Boris es la segunda tormenta con nombre en la actual temporada del Pacífico. El periodo ciclónico en esta cuenca inició oficialmente el 15 de mayo.
La primera fue Amanda, que se formó en alta mar sin causar impactos en tierra firme. En contraste, Boris sí podría generar efectos directos en territorio mexicano.
Mientras tanto, en el Atlántico aún no se han registrado ciclones este año. Esa temporada comenzó el 1 de junio y permanece sin sistemas activos.
El monitoreo continuará en las próximas horas conforme avance el fenómeno. Las autoridades insisten en que la prevención será clave ante el potencial de inundaciones y deslaves, señaló ‘AccuWeather‘.