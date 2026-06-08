Tormenta Tropical Boris se forma y amenaza el Pacífico mexicano: lluvias intensas y riesgo de deslaves

Se forma la tormenta Tropical Boris

Lluvias intensas en Guerrero

Riesgo de deslaves

La tormenta tropical Boris se formó frente a la costa del Pacífico sur de México y encendió las alertas meteorológicas desde las primeras horas del lunes. El sistema se ubicaba cerca de Guerrero y Oaxaca, generando preocupación por sus efectos en zonas vulnerables.

De acuerdo con los reportes, el fenómeno presentaba vientos sostenidos de alrededor de 65 km/h. Su desplazamiento lento hacia el noreste incrementó la posibilidad de lluvias prolongadas.

Los especialistas prevén que el sistema gire hacia el norte en su trayectoria. Ese cambio podría impactar directamente áreas costeras durante la noche.

El pronóstico indica que tocaría tierra en Guerrero antes de debilitarse gradualmente. Posteriormente, se espera que pierda fuerza una vez que avance hacia el interior del país.

Lluvias intensas y peligro de inundaciones

Las precipitaciones previstas oscilan entre 10 y 25 centímetros en zonas costeras. Ese volumen de agua podría generar acumulaciones peligrosas en poco tiempo.

Autoridades meteorológicas advirtieron que el principal riesgo será por inundaciones repentinas. También existe la posibilidad de deslizamientos de tierra en regiones montañosas.

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“Estas lluvias pueden provocar inundaciones y deslizamientos de tierra que pongan en peligro la vida”, señalaron. El llamado es especialmente urgente en comunidades con terreno escarpado.

La combinación de suelos saturados y pendientes pronunciadas aumenta el peligro. Protección Civil mantiene vigilancia permanente ante cualquier contingencia.