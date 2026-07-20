Tormenta tropical Bertha amenaza la costa del Golfo: alertan por lluvias torrenciales e inundaciones en varios estados
Publicado el20/07/2026 a las 08:38
- Tormenta tropical Bertha genera amenaza
- Alertan por inundaciones repentinas
- Luisiana espera impacto directo
La tormenta tropical Bertha se formará este lunes en el golfo de México y pondrá bajo amenaza a varios estados del sureste de Estados Unidos, donde las autoridades ya anticipan lluvias intensas, marejada ciclónica e inundaciones repentinas durante los próximos días.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que el sistema tropical se fortalecerá gradualmente mientras avanza cerca de la costa estadounidense, con efectos que podrían comenzar desde la noche del lunes y extenderse hasta el viernes.
Aunque Bertha no se perfila inicialmente como un huracán, los meteorólogos advierten que la mayor amenaza será la cantidad de lluvia acumulada, capaz de provocar desbordamientos de ríos, inundaciones urbanas y condiciones peligrosas para millones de personas.
La formación del fenómeno ocurre en plena temporada de huracanes del Atlántico, un periodo que cada año mantiene en alerta a las comunidades costeras desde junio hasta finales de noviembre.
Bertha recorrerá el golfo de México antes de tocar tierra
De acuerdo con el más reciente boletín del NHC, la actual depresión tropical evolucionará este lunes hasta convertirse en la tormenta tropical Bertha frente a la costa de Florida.
Los pronósticos indican que el sistema avanzará de forma paralela al litoral del Golfo de México antes de dirigirse hacia Luisiana, donde podría tocar tierra durante la jornada del miércoles.
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Mientras continúa fortaleciéndose, Bertha podría generar condiciones propias de una tormenta tropical desde el Panhandle de Florida hacia el oeste, alcanzando sectores del sureste de Luisiana.
El organismo también señaló que los efectos comenzarán a sentirse entre la noche del lunes y el martes, por lo que recomendó seguir las actualizaciones oficiales sobre la evolución del sistema.
Las lluvias representan el mayor riesgo para varios estados
Los especialistas prevén que Bertha deje precipitaciones abundantes desde el oeste de Florida hasta la costa central de Texas, atravesando además zonas del sur de Alabama, Misisipi y Luisiana.
El volumen de lluvia esperado incrementa el riesgo de inundaciones repentinas tanto en áreas urbanas como rurales, especialmente en regiones donde los suelos ya presentan altos niveles de humedad.
El NHC advirtió que las inundaciones podrían extenderse hasta el viernes en distintos sectores de la costa del Golfo y también en comunidades ubicadas tierra adentro, conforme el sistema avance.
Además de las lluvias, las autoridades mantienen vigilancia sobre posibles aumentos en el nivel del mar y oleaje elevado, condiciones que podrían complicar aún más la situación en las zonas costeras.
Emiten avisos mientras continúa la temporada de huracanes
Ante el desplazamiento de Bertha, el Centro Nacional de Huracanes emitió un aviso por marejada ciclónica para sectores costeros de Alabama, Misisipi y el sureste de Luisiana.
La agencia pidió a las autoridades estatales y locales mantenerse atentas a la evolución del fenómeno, ya que podrían emitirse nuevas vigilancias o advertencias conforme cambien las condiciones meteorológicas.
Bertha se convertirá en la segunda tormenta con nombre de la temporada atlántica, después de Arthur, sistema que se formó el pasado 17 de junio frente a Texas y también dejó importantes acumulados de lluvia e inundaciones en el sureste del país.
Aunque la NOAA redujo recientemente su pronóstico de actividad ciclónica para este año debido al fortalecimiento del fenómeno de El Niño, la formación de Bertha recuerda que incluso temporadas menos activas pueden producir tormentas capaces de generar impactos importantes, especialmente por las lluvias e inundaciones asociadas a estos sistemas, según ‘EFE’ y ‘CNN‘.