Tormenta tropical Bertha amenaza la costa del Golfo: alertan por lluvias torrenciales e inundaciones en varios estados

Tormenta tropical Bertha genera amenaza

Alertan por inundaciones repentinas

Luisiana espera impacto directo

La tormenta tropical Bertha se formará este lunes en el golfo de México y pondrá bajo amenaza a varios estados del sureste de Estados Unidos, donde las autoridades ya anticipan lluvias intensas, marejada ciclónica e inundaciones repentinas durante los próximos días.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que el sistema tropical se fortalecerá gradualmente mientras avanza cerca de la costa estadounidense, con efectos que podrían comenzar desde la noche del lunes y extenderse hasta el viernes.

Aunque Bertha no se perfila inicialmente como un huracán, los meteorólogos advierten que la mayor amenaza será la cantidad de lluvia acumulada, capaz de provocar desbordamientos de ríos, inundaciones urbanas y condiciones peligrosas para millones de personas.

La formación del fenómeno ocurre en plena temporada de huracanes del Atlántico, un periodo que cada año mantiene en alerta a las comunidades costeras desde junio hasta finales de noviembre.

Bertha recorrerá el golfo de México antes de tocar tierra

De acuerdo con el más reciente boletín del NHC, la actual depresión tropical evolucionará este lunes hasta convertirse en la tormenta tropical Bertha frente a la costa de Florida.

Los pronósticos indican que el sistema avanzará de forma paralela al litoral del Golfo de México antes de dirigirse hacia Luisiana, donde podría tocar tierra durante la jornada del miércoles.

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Mientras continúa fortaleciéndose, Bertha podría generar condiciones propias de una tormenta tropical desde el Panhandle de Florida hacia el oeste, alcanzando sectores del sureste de Luisiana.

El organismo también señaló que los efectos comenzarán a sentirse entre la noche del lunes y el martes, por lo que recomendó seguir las actualizaciones oficiales sobre la evolución del sistema.