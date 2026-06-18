EE.UU. bajo amenaza: Arthur trae lluvias históricas y riesgos mortales
Publicado el18/06/2026 a las 11:59
- Arthur amenaza el sur.
- Alertan por inundaciones mortales.
- Texas y Luisiana vigilados.
La tormenta tropical Arthur se convirtió este miércoles en la primera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico y amenaza el sur de Estados Unidos con lluvias intensas, inundaciones repentinas potencialmente mortales y fuertes vientos.
Por qué importa: El sistema afecta principalmente a Texas y Luisiana, aunque sus efectos podrían extenderse a varios estados del sureste del país.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que Arthur se formó este miércoles en el Golfo de México.
Según el más reciente boletín del organismo, el centro de la tormenta se ubicaba a unos 35 kilómetros (20 millas) al norte-noroeste de Matagorda, Texas.
Tormenta tropical Arthur amenaza Texas y Luisiana
☔️ La tormenta tropical Arthur tiene en alerta a 18 millones de personas desde Texas hasta Georgia.https://t.co/Hi7v7UKJik
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) June 18, 2026
También se encontraba a unos 310 kilómetros (195 millas) al suroeste de Lake Charles, Luisiana, según Efe.
Arthur registraba vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas por hora).
Además, avanzaba hacia el nor-noreste a una velocidad de 11 kilómetros por hora (7 millas por hora).
El NHC señaló que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 280 kilómetros (175 millas) desde el centro del sistema.
Las autoridades mantienen avisos de tormenta tropical entre Sargent, Texas, y Morgan City, Luisiana.
Lluvias intensas e inundaciones preocupan a las autoridades
Los meteorólogos advirtieron que el principal riesgo asociado con Arthur serán las fuertes precipitaciones.
Se esperan acumulados de lluvia de entre 12,5 y 25 centímetros (5 a 10 pulgadas) en las zonas afectadas.
De manera aislada, algunos puntos podrían recibir hasta 50 centímetros (20 pulgadas) de lluvia.
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Estas condiciones aumentan el riesgo de inundaciones repentinas potencialmente mortales.
Además de Texas y Luisiana, los efectos de la tormenta podrían sentirse en Misisipi, Alabama y el noroeste de Florida.
El NHC también advirtió sobre marejada ciclónica, oleaje peligroso y corrientes de resaca.
Las autoridades vigilan igualmente la posible formación de tornados aislados en algunas áreas afectadas por el sistema.
La combinación de lluvias intensas, fuertes vientos y condiciones marítimas peligrosas mantiene bajo vigilancia a gran parte de la región.
La primera tormenta de una temporada activa
El Centro Nacional de Huracanes prevé que Arthur continúe desplazándose hacia el interior del sureste de Texas durante las próximas horas.
Los pronósticos indican que el sistema comenzará a debilitarse gradualmente.
Incluso, podría disiparse entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves.
Arthur es la primera tormenta nombrada de la actual temporada de huracanes del Atlántico.
La temporada comenzó oficialmente el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre.
En mayo, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) presentó sus previsiones para este año.
La agencia estimó la formación de hasta 14 tormentas con nombre en el Atlántico.
De ese total, hasta seis podrían alcanzar la categoría de huracán.
La proyección se ubica por debajo del promedio histórico reciente.
También llega después de una temporada 2025 en la que se registraron 13 ciclones.
De acuerdo con la NOAA, ningún huracán tocó suelo estadounidense durante 2025, un hecho que no ocurría desde hacía una década.