EE.UU. bajo amenaza: Arthur trae lluvias históricas y riesgos mortales

Arthur amenaza el sur.

Alertan por inundaciones mortales.

Texas y Luisiana vigilados.

La tormenta tropical Arthur se convirtió este miércoles en la primera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico y amenaza el sur de Estados Unidos con lluvias intensas, inundaciones repentinas potencialmente mortales y fuertes vientos.

Por qué importa: El sistema afecta principalmente a Texas y Luisiana, aunque sus efectos podrían extenderse a varios estados del sureste del país.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que Arthur se formó este miércoles en el Golfo de México.

Según el más reciente boletín del organismo, el centro de la tormenta se ubicaba a unos 35 kilómetros (20 millas) al norte-noroeste de Matagorda, Texas.

Tormenta tropical Arthur amenaza Texas y Luisiana

☔️ La tormenta tropical Arthur tiene en alerta a 18 millones de personas desde Texas hasta Georgia.https://t.co/Hi7v7UKJik — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) June 18, 2026

También se encontraba a unos 310 kilómetros (195 millas) al suroeste de Lake Charles, Luisiana, según Efe.

Arthur registraba vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas por hora).

Además, avanzaba hacia el nor-noreste a una velocidad de 11 kilómetros por hora (7 millas por hora).

El NHC señaló que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 280 kilómetros (175 millas) desde el centro del sistema.

Las autoridades mantienen avisos de tormenta tropical entre Sargent, Texas, y Morgan City, Luisiana.