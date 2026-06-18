Activista colombiano Beto Coral sigue detenido por ICE: DHS confirma proceso de deportación
Publicado el18/06/2026 a las 10:57
- ICE mantiene detenido a Coral
- Asilo pendiente sigue vigente
- WOLA teme por su vida
Beto Coral fue detenido el martes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona.
Según informó EFE, el activista contaba con un permiso de trabajo vigente al momento de su arresto.
Además, se encontraba tramitando una solicitud de asilo basada en presunta persecución política y amenazas de muerte recibidas en Colombia.
Gimena Sánchez, directora para los Andes de la organización WOLA, explicó a EFE que la entidad ha acompañado el caso de Coral desde 2020.
Al ser consultado sobre la detención, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) describió a Coral como un “extranjero ilegal”.
Beto Coral enfrenta proceso de deportación
🇨🇴🚨| DEMOLEDOR GOLPE AL PETRISMO. ICE acaba de arrestar en Arizona al propagandista comunista Beto Coral. Tendrá que explicar por qué solicitó asilo político alegando que huía de Colombia, mientras al mismo tiempo se postulaba a cargos políticos allí. 🤣🔥 Adiós BASURA PROGRE. pic.twitter.com/T8zUMSDsAH
— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 17, 2026
La dependencia aseguró que el activista violó las leyes estadounidenses al permanecer en el país después del vencimiento de su visa.
“Coral-Garrido permanecerá bajo custodia de ICE mientras continúan los procedimientos para su deportación”, señaló un portavoz del DHS a EFE.
El mismo funcionario agregó que “estar detenido es una elección” e invitó a los extranjeros que permanecen ilegalmente en Estados Unidos a gestionar su salida mediante la aplicación CBP Home.
Denuncia sobre el origen de la orden de arresto
#Política | Beto Coral será deportado a Colombia por estar de manera “irregular” durante 10 años en Estados Unidoshttps://t.co/wB40JGribz
— Revista Semana (@RevistaSemana) June 17, 2026
Tras su detención, Coral difundió un audio a través de redes sociales por medio de legisladores colombianos.
En ese mensaje aseguró que los agentes que lo arrestaron le informaron que la orden de detenerlo provenía, “supuestamente”, del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
El Departamento de Estado no respondió a una solicitud de comentarios de EFE sobre esta denuncia.
La detención ocurrió pocos días después de que Coral participara en una protesta realizada en Miami.
TE PUEDE INTERESAR: Presencia de ICE en el Mundial genera nuevas alertas: lo que deben saber los inmigrantes
La manifestación fue transmitida en redes sociales y estaba dirigida contra Abelardo de la Espriella, candidato de derecha a la Presidencia de Colombia.
El martes por la mañana, De la Espriella publicó una imagen en redes sociales en la que hacía referencia al subsecretario de Estado Christopher Landau.
Landau se ha autodenominado “quitavisas” en relación con su campaña para revocar visas a extranjeros que considere una amenaza para los intereses de Estados Unidos.
Junto a la publicación, De la Espriella escribió: “Habrá buenas noticias para los colombianos patriotas en el exterior”.
WOLA advierte riesgos si es deportado
La organización WOLA expresó preocupación por las consecuencias que podría enfrentar Coral en caso de ser enviado nuevamente a Colombia.
Según Sánchez, el activista ha recibido amenazas de muerte e intimidaciones por sus posturas políticas.
“Él ha recibido amenazas de muerte e intimidación por sus posturas. Una persona que ha sido señalada tan abiertamente, si es deportada a Colombia, corre un alto riesgo de que le ocurra algo”, afirmó.
La representante de WOLA considera que el caso forma parte de una tendencia observada entre políticos o funcionarios afines al presidente Donald Trump.
Según su análisis, algunos de ellos han utilizado su influencia en Estados Unidos para “neutralizar o vengarse” de críticos y opositores.
También sostuvo que la Administración Trump ha dejado claro que no tiene inconvenientes en expulsar personas cuyas actividades desaprueba.
Durante el actual gobierno republicano se han documentado casos de migrantes detenidos o deportados en relación con actividades, discursos políticos o preocupaciones vinculadas a la seguridad nacional.
Mientras tanto, De la Espriella se prepara para disputar este domingo una ajustada segunda vuelta presidencial frente al candidato progresista Cepeda.
En la primera vuelta electoral, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos.
Cepeda alcanzó 9,7 millones de sufragios.