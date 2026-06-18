Activista colombiano Beto Coral sigue detenido por ICE: DHS confirma proceso de deportación

ICE mantiene detenido a Coral

Asilo pendiente sigue vigente

WOLA teme por su vida

Beto Coral fue detenido el martes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona.

Según informó EFE, el activista contaba con un permiso de trabajo vigente al momento de su arresto.

Además, se encontraba tramitando una solicitud de asilo basada en presunta persecución política y amenazas de muerte recibidas en Colombia.

Gimena Sánchez, directora para los Andes de la organización WOLA, explicó a EFE que la entidad ha acompañado el caso de Coral desde 2020.

Al ser consultado sobre la detención, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) describió a Coral como un “extranjero ilegal”.

Beto Coral enfrenta proceso de deportación

🇨🇴🚨| DEMOLEDOR GOLPE AL PETRISMO. ICE acaba de arrestar en Arizona al propagandista comunista Beto Coral. Tendrá que explicar por qué solicitó asilo político alegando que huía de Colombia, mientras al mismo tiempo se postulaba a cargos políticos allí. 🤣🔥 Adiós BASURA PROGRE. pic.twitter.com/T8zUMSDsAH — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 17, 2026

La dependencia aseguró que el activista violó las leyes estadounidenses al permanecer en el país después del vencimiento de su visa.

“Coral-Garrido permanecerá bajo custodia de ICE mientras continúan los procedimientos para su deportación”, señaló un portavoz del DHS a EFE.

El mismo funcionario agregó que “estar detenido es una elección” e invitó a los extranjeros que permanecen ilegalmente en Estados Unidos a gestionar su salida mediante la aplicación CBP Home.