Presencia de ICE en el Mundial genera nuevas alertas: lo que deben saber los inmigrantes
Publicado el18/06/2026 a las 09:55
- ICE genera preocupación migrante
- Crean espacios seguros comunitarios
- Ofrecen asesoría legal gratuita
La participación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el esquema de seguridad del Mundial 2026 ha generado inquietud entre comunidades inmigrantes en distintas ciudades anfitrionas.
Aunque las autoridades federales han asegurado que no habrá redadas masivas ni controles migratorios generalizados dentro de los estadios, organizaciones comunitarias han comenzado a movilizarse para brindar apoyo, información y asesoría a quienes desean disfrutar del torneo sin temor.
Por qué importa: Para miles de inmigrantes, el Mundial representa una oportunidad para celebrar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.
Sin embargo, la presencia de ICE en los operativos de seguridad ha provocado preocupación entre familias que temen que cualquier contacto con agentes federales pueda derivar en consecuencias migratorias.
ICE en el Mundial 2026 pone en alerta a inmigrantes
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Ante este escenario, activistas y grupos comunitarios han impulsado iniciativas para ofrecer espacios seguros donde los aficionados puedan reunirse a ver los partidos.
Además de las transmisiones comunitarias, estas actividades incluyen acceso a asesoría legal gratuita, información sobre recursos migratorios y orientación sobre cómo actuar en caso de una detención.
La estrategia busca evitar que el temor a ICE impida la participación de familias inmigrantes en las celebraciones relacionadas con el Mundial.
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Una de las campañas más visibles es No ICE in the Cup, una iniciativa nacional que promueve reuniones comunitarias para ver encuentros del torneo y participar en actividades culturales y artísticas vinculadas con el evento.
“El Mundial merece ser un espacio seguro para que las familias y las personas se unan y celebren el deporte del pueblo, el futbol”, afirmó Eva Arreguin.
“Estamos muy entusiasmados de difundir nuestro mensaje de que ICE no tiene cabida en el Mundial”, agregó.
Autoridades descartan operativos migratorios masivos
El despliegue de seguridad de ICE para el Mundial 2026 en la región de Nueva York y Nueva Jersey comenzó el 13 de junio, según El Financiero.
Según funcionarios federales, la participación de la agencia forma parte de un plan más amplio de seguridad para eventos multitudinarios.
Las autoridades señalaron que la función de ICE está enfocada en la prevención y respuesta ante posibles incidentes relacionados con la seguridad del torneo.
También insistieron en que la estrategia no contempla la realización de operativos migratorios masivos dentro de los recintos deportivos.
Pese a estas declaraciones, activistas y miembros de comunidades migrantes consideran que la presencia visible de agentes federales continúa generando preocupación.
La inquietud también se mantiene en otras ciudades anfitrionas, incluida Arlington, donde algunos sectores de la comunidad inmigrante siguen atentos al desarrollo de los operativos.
Asesoría legal y planes de emergencia para inmigrantes
Como parte de los esfuerzos comunitarios, se programó una reunión para observar el partido entre Corea del Sur y México en Fort Worth.
Durante el evento, abogados de la Asociación de Abogados Mexicano-Estadounidenses ofrecerán asesoría legal gratuita a los asistentes.
También se distribuirá información relacionada con recursos migratorios y planes de preparación ante posibles detenciones.
“Simplemente queremos asegurarnos de que la gente sea proactiva y tenga un plan en caso de que suceda”, explicó Sandra Avalos.
Los organizadores también preparan una segunda reunión comunitaria para el 19 de julio en Oak Cliff.
Hasta el momento no se ha revelado la sede del encuentro.
Entre las recomendaciones difundidas por voluntarios se encuentra portar o memorizar el número A, utilizado por el Departamento de Seguridad Nacional para identificar expedientes migratorios.
También aconsejan tener disponibles los números telefónicos de familiares cercanos.
La presencia federal no estará limitada únicamente al MetLife Stadium, sede principal del Mundial en la región de Nueva York y Nueva Jersey.
El despliegue de seguridad también abarcará zonas de reunión de aficionados, festivales oficiales y otros espacios vinculados con la organización del torneo.
Mientras avanza la preparación para el Mundial 2026, organizaciones comunitarias continúan desarrollando estrategias para que los inmigrantes puedan participar en la fiesta mundialista con mayor tranquilidad y acceso a información legal preventiva.