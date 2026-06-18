Presencia de ICE en el Mundial genera nuevas alertas: lo que deben saber los inmigrantes

ICE genera preocupación migrante

Crean espacios seguros comunitarios

Ofrecen asesoría legal gratuita

La participación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el esquema de seguridad del Mundial 2026 ha generado inquietud entre comunidades inmigrantes en distintas ciudades anfitrionas.

Aunque las autoridades federales han asegurado que no habrá redadas masivas ni controles migratorios generalizados dentro de los estadios, organizaciones comunitarias han comenzado a movilizarse para brindar apoyo, información y asesoría a quienes desean disfrutar del torneo sin temor.

Por qué importa: Para miles de inmigrantes, el Mundial representa una oportunidad para celebrar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Sin embargo, la presencia de ICE en los operativos de seguridad ha provocado preocupación entre familias que temen que cualquier contacto con agentes federales pueda derivar en consecuencias migratorias.

ICE en el Mundial 2026 pone en alerta a inmigrantes

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Ante este escenario, activistas y grupos comunitarios han impulsado iniciativas para ofrecer espacios seguros donde los aficionados puedan reunirse a ver los partidos.

Además de las transmisiones comunitarias, estas actividades incluyen acceso a asesoría legal gratuita, información sobre recursos migratorios y orientación sobre cómo actuar en caso de una detención.

La estrategia busca evitar que el temor a ICE impida la participación de familias inmigrantes en las celebraciones relacionadas con el Mundial.

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Una de las campañas más visibles es No ICE in the Cup, una iniciativa nacional que promueve reuniones comunitarias para ver encuentros del torneo y participar en actividades culturales y artísticas vinculadas con el evento.

“El Mundial merece ser un espacio seguro para que las familias y las personas se unan y celebren el deporte del pueblo, el futbol”, afirmó Eva Arreguin.

“Estamos muy entusiasmados de difundir nuestro mensaje de que ICE no tiene cabida en el Mundial”, agregó.