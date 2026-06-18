Policía mata a niño de 1 año durante operativo frente a Walmart

Niño muere por disparos policiales

Suspenden a agente involucrado

Protestas estallan en Mississippi

La muerte de un niño de un año durante una intervención policial en Mississippi ha generado indignación, protestas y una investigación estatal sobre lo ocurrido.

Por qué importa: El caso ha puesto bajo escrutinio el uso de la fuerza por parte de las autoridades durante una respuesta a un presunto hurto en una tienda Walmart de Senatobia.

Según el Departamento de Policía de Senatobia, los agentes acudieron a un Walmart de la ciudad alrededor de las 2 de la tarde del 14 de junio.

Las autoridades respondían a una denuncia de hurto cuando se produjo el incidente, según USA Today.

Niño de 1 año muere durante intervención policial en Walmart

An officer who fired upon a vehicle, killing a 1-year-old boy, outside a Walmart in Mississippi has been placed on administrative leave, officials said, as outraged community members call for justice amid an ongoing investigation into the deadly shooting. https://t.co/eUoj2hP5Zs pic.twitter.com/L6wLb66zpr — ABC News (@ABC) June 17, 2026

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Mississippi, los agentes encontraron a dos personas y un menor de edad que presuntamente huían del establecimiento hacia un vehículo.

Las autoridades señalaron que intentaron detener el automóvil.

Según la versión oficial, el conductor dirigió el vehículo hacia los agentes y estuvo a punto de atropellarlos.

Las autoridades indicaron que uno de los oficiales disparó su arma durante ese momento.

Tras los disparos, el vehículo abandonó el lugar.