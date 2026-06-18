Policía mata a niño de 1 año durante operativo frente a Walmart
Publicado el18/06/2026 a las 08:52
- Niño muere por disparos policiales
- Suspenden a agente involucrado
- Protestas estallan en Mississippi
La muerte de un niño de un año durante una intervención policial en Mississippi ha generado indignación, protestas y una investigación estatal sobre lo ocurrido.
Por qué importa: El caso ha puesto bajo escrutinio el uso de la fuerza por parte de las autoridades durante una respuesta a un presunto hurto en una tienda Walmart de Senatobia.
Según el Departamento de Policía de Senatobia, los agentes acudieron a un Walmart de la ciudad alrededor de las 2 de la tarde del 14 de junio.
Las autoridades respondían a una denuncia de hurto cuando se produjo el incidente, según USA Today.
Niño de 1 año muere durante intervención policial en Walmart
An officer who fired upon a vehicle, killing a 1-year-old boy, outside a Walmart in Mississippi has been placed on administrative leave, officials said, as outraged community members call for justice amid an ongoing investigation into the deadly shooting. https://t.co/eUoj2hP5Zs pic.twitter.com/L6wLb66zpr
— ABC News (@ABC) June 17, 2026
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Mississippi, los agentes encontraron a dos personas y un menor de edad que presuntamente huían del establecimiento hacia un vehículo.
Las autoridades señalaron que intentaron detener el automóvil.
Según la versión oficial, el conductor dirigió el vehículo hacia los agentes y estuvo a punto de atropellarlos.
Las autoridades indicaron que uno de los oficiales disparó su arma durante ese momento.
Tras los disparos, el vehículo abandonó el lugar.
La familia cuestiona la actuación policial
Protestors call for arrest of Mississippi officer after 1-year-old fatally shot outside Walmart https://t.co/oBgEYNOniC
— FOX 5 San Diego (@fox5sandiego) June 18, 2026
El menor fallecido fue identificado como Kohen Wiley, de un año de edad.
Según Ben Crump, abogado que representa a la familia, el niño se encontraba sentado en el automóvil de su madre cuando la policía abrió fuego.
Crump afirmó que la madre del menor no ha sido acusada de ningún delito.
También sostuvo que ella intentó advertir a los agentes que el niño estaba dentro del vehículo antes del tiroteo.
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“Dispararon de todos modos, provocando la muerte de un niño inocente de un año”, declaró el abogado.
Crump aseguró que la familia buscará justicia por la muerte del menor.
Mientras tanto, las autoridades mantienen que el vehículo casi atropella a los agentes durante la intervención.
Ningún miembro de las fuerzas del orden resultó herido, según los informes oficiales.
Investigación en curso y protestas en la ciudad
Police fired tear gas at protesters demonstrating against the killing of #KohenWiley, the 1-year-old Black boy who was shot by police on Sunday in the parking lot of a Walmart in #SenatobiaMississippi. So sad 😞 pic.twitter.com/HrMsQbOkmJ
— Landa215backup (@landa215backup) June 18, 2026
Después del incidente, los ocupantes del vehículo llegaron a un hospital local.
Allí, Kohen Wiley fue declarado muerto.
Además, otra persona resultó gravemente herida y recibió atención médica, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Mississippi.
La Oficina de Investigación de Mississippi asumió la investigación del caso.
El objetivo es esclarecer las circunstancias que rodearon el tiroteo.
El 16 de junio, el alcalde y el consejo municipal de Senatobia votaron a favor de suspender temporalmente al agente involucrado.
Las autoridades locales no han revelado públicamente la identidad del oficial.
La muerte del menor provocó protestas en Senatobia, una ciudad ubicada aproximadamente a 64 kilómetros al sur de Memphis, Tennessee.
De acuerdo con reportes de medios locales como WAPT, WREG y WMC, las fuerzas del orden utilizaron gas lacrimógeno contra manifestantes el 16 de junio.