Tormenta eléctrica provoca el primer retraso del Mundial
Publicado el22/06/2026 a las 13:43
El Mundial 2026 vivió su primera interrupción por clima.
El partido entre Francia e Irak fue suspendido justo al inicio del segundo tiempo debido a una tormenta eléctrica en Filadelfia, obligando a activar los protocolos de seguridad.
Es la primera vez en esta Copa del Mundo que un partido se detiene por condiciones climáticas, un escenario que genera preocupación en varias sedes de Estados Unidos.
Una pausa obligada por seguridad
La decisión fue inmediata.
Al finalizar el primer tiempo, la organización activó el protocolo por tormenta eléctrica, lo que obligó a detener el partido antes del arranque del complemento.
A través de la megafonía, se pidió a los aficionados abandonar sus asientos al aire libre y buscar refugio dentro del estadio.
Regla clara: al menos 30 minutos de espera
El reglamento no deja margen.
Cuando se detecta actividad eléctrica en la zona, el partido debe suspenderse por un mínimo de 30 minutos, independientemente del momento del juego.
Este protocolo busca evitar riesgos tanto para jugadores como para espectadores.
Francia ganaba antes de la interrupción
En lo deportivo, el partido estaba en marcha.
Francia se imponía 1-0 ante Irak gracias a un gol de Kylian Mbappé al minuto 14, en un primer tiempo controlado por los europeos.
Alerta de tormenta y posible tornado
El contexto climático elevó la preocupación.
El Servicio Meteorológico de Estados Unidos había emitido un aviso de tornado para la zona de Filadelfia poco antes de la suspensión, lo que reforzó la decisión de detener el encuentro.
Un problema que podría repetirse
El clima se convierte en protagonista.
La organización ya había anticipado el riesgo de tormentas eléctricas en varias ciudades sede, especialmente en esta época del año, lo que podría generar más interrupciones en el torneo.
Se espera la reanudación del partido una vez que las condiciones sean seguras, mientras crece la atención sobre el impacto del clima en el desarrollo del Mundial 2026.
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