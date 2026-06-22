Tormenta eléctrica provoca el primer retraso del Mundial

El Mundial 2026 vivió su primera interrupción por clima.

El partido entre Francia e Irak fue suspendido justo al inicio del segundo tiempo debido a una tormenta eléctrica en Filadelfia, obligando a activar los protocolos de seguridad.

Es la primera vez en esta Copa del Mundo que un partido se detiene por condiciones climáticas, un escenario que genera preocupación en varias sedes de Estados Unidos.

Una pausa obligada por seguridad

La decisión fue inmediata.

Al finalizar el primer tiempo, la organización activó el protocolo por tormenta eléctrica, lo que obligó a detener el partido antes del arranque del complemento.

A través de la megafonía, se pidió a los aficionados abandonar sus asientos al aire libre y buscar refugio dentro del estadio.

Regla clara: al menos 30 minutos de espera