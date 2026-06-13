Topuria empuja a Gaethje y enciende la previa de la UFC
Publicado el13/06/2026 a las 07:44
La tensión entre Ilia Topuria y Justin Gaethje explotó antes de subir al octágono.
Durante el careo oficial previo a su combate, el campeón hispano-georgiano empujó al estadounidense en un momento que elevó aún más la expectativa para la pelea del domingo.
El incidente confirma que el enfrentamiento no solo será deportivo, sino también emocional, en un evento cargado de simbolismo político y mediático.
Un careo tenso en un escenario histórico
El cara a cara tuvo lugar en la escalinata del Monumento a Abraham Lincoln, un sitio emblemático de Washington que sirvió como escenario para la presentación de los 14 peleadores de la velada.
Frente a centenares de asistentes, Topuria empujó a Gaethje hacia atrás durante el posado, obligando a la intervención inmediata del presidente de la UFC, Dana White, para evitar que la situación escalara.
El momento se convirtió rápidamente en el foco de atención de la jornada.
La tensión venía creciendo entre ambos
El ambiente ya estaba cargado antes del incidente. La rivalidad entre ambos peleadores se intensificó después de que Gaethje se burlara del divorcio de Topuria en declaraciones recientes.
A pesar del empujón, el estadounidense mantuvo la calma durante el altercado, aunque dejó claro su descontento con la actitud de su rival.
Topuria, por su parte, aprovechó el momento para dirigirse al público y mostrar sus cinturones de campeón.
Un evento con fuerte carga simbólica
La pelea forma parte del evento “Freedom 250 UFC”, organizado en la Casa Blanca con motivo del cumpleaños 80 del presidente Donald Trump y del aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos.
El combate principal enfrentará a Topuria y Gaethje por el título de peso ligero, mientras que Alex Pereira y Ciryl Gane protagonizarán otra de las peleas destacadas.
El recinto ya cuenta con una estructura montada en el jardín sur, con capacidad para aproximadamente 4,000 asistentes.
Polémica fuera del octágono
El evento también ha generado controversia. Dos ciudadanos presentaron una demanda para frenar la velada, argumentando un uso indebido de la Casa Blanca para fines comerciales.
Sin embargo, un juez rechazó la solicitud, permitiendo que el evento continúe según lo previsto.
Todo apunta a que la pelea entre Topuria y Gaethje llegará con máxima tensión acumulada, en una noche que promete ser tanto espectáculo deportivo como foco de debate.
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