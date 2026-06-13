Topuria empuja a Gaethje y enciende la previa de la UFC

La tensión entre Ilia Topuria y Justin Gaethje explotó antes de subir al octágono.

Durante el careo oficial previo a su combate, el campeón hispano-georgiano empujó al estadounidense en un momento que elevó aún más la expectativa para la pelea del domingo.

El incidente confirma que el enfrentamiento no solo será deportivo, sino también emocional, en un evento cargado de simbolismo político y mediático.

Un careo tenso en un escenario histórico

El cara a cara tuvo lugar en la escalinata del Monumento a Abraham Lincoln, un sitio emblemático de Washington que sirvió como escenario para la presentación de los 14 peleadores de la velada.

Frente a centenares de asistentes, Topuria empujó a Gaethje hacia atrás durante el posado, obligando a la intervención inmediata del presidente de la UFC, Dana White, para evitar que la situación escalara.

El momento se convirtió rápidamente en el foco de atención de la jornada.

La tensión venía creciendo entre ambos