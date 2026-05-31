Toluca campeón de CONCACAF tras vencer a Tigres en penales

Toluca volvió a hacer historia en el futbol de la región.

En una final intensa y cerrada, los Diablos Rojos derrotaron a Tigres en tanda de penales (6-5), tras empatar 1-1 en el tiempo regular, para conquistar la CONCACAF Champions Cup 2026.

El héroe fue Luis García, quien volvió a vestirse de figura bajo los tres postes.

Toluca suma su tercera CONCACAF y asegura su lugar en la Intercontinental 2026 y el Mundial de Clubes 2029.

Un partido parejo de principio a fin

El encuentro fue equilibrado desde el inicio. Toluca dominó la primera mitad con mayor claridad, mientras que Tigres respondió en el complemento.

Ambos equipos generaron oportunidades, pero fallaron frente al arco. Paulinho tuvo la más clara para los escarlatas, mientras que Tigres exigió constantemente al arquero rival.

El empate llevó todo al límite