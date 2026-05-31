Toluca campeón de CONCACAF tras vencer a Tigres en penales
Publicado el31/05/2026 a las 04:37
Toluca volvió a hacer historia en el futbol de la región.
En una final intensa y cerrada, los Diablos Rojos derrotaron a Tigres en tanda de penales (6-5), tras empatar 1-1 en el tiempo regular, para conquistar la CONCACAF Champions Cup 2026.
El héroe fue Luis García, quien volvió a vestirse de figura bajo los tres postes.
Toluca suma su tercera CONCACAF y asegura su lugar en la Intercontinental 2026 y el Mundial de Clubes 2029.
Un partido parejo de principio a fin
El encuentro fue equilibrado desde el inicio. Toluca dominó la primera mitad con mayor claridad, mientras que Tigres respondió en el complemento.
Ambos equipos generaron oportunidades, pero fallaron frente al arco. Paulinho tuvo la más clara para los escarlatas, mientras que Tigres exigió constantemente al arquero rival.
El empate llevó todo al límite
En tiempos extra, Toluca volvió a tomar la iniciativa y generó peligro, pero los errores defensivos le costaron caro.
Tigres aprovechó un tiro libre y Joaquim empató el partido 1-1, enviando la final a la tanda de penales.
Luis García, el gran héroe
Desde el manchón, la tensión fue máxima. Ambos equipos mostraron efectividad hasta que apareció Luis García.
El arquero de Toluca detuvo un penal clave y terminó siendo determinante para inclinar la balanza a favor de los Diablos.
El fallo final de Tigres selló el campeonato para los escarlatas.
Una final que terminó en polémica
Tras el silbatazo final, el partido se calentó. Jugadores de ambos equipos protagonizaron empujones y una pelea que obligó a intervenir a compañeros y staff.
Además, durante el encuentro se registraron cánticos polémicos desde la tribuna dirigidos al arquero de Tigres.
Lesiones y momentos clave
El partido también dejó preocupación por Marcelo Flores, quien salió lesionado tras ingresar de cambio en el segundo tiempo.
Su salida afectó el funcionamiento ofensivo de Tigres en los minutos finales.
Toluca celebrará el título mientras se prepara para competir a nivel internacional en los próximos torneos.
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