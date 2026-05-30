PSG es campeón de la Champions 2026
Publicado el30/05/2026 a las 10:32
El PSG volvió a reinar en Europa.
El equipo dirigido por Luis Enrique se consagró campeón de la UEFA Champions League 2026 tras derrotar al Arsenal en una dramática tanda de penaltis, logrando así su segundo título consecutivo.
El triunfo consolida al club francés como una de las potencias actuales del futbol mundial.
El PSG entra en un grupo histórico de equipos que han ganado la Champions en años consecutivos, algo reservado para los más grandes.
Un partido intenso desde el inicio
El Arsenal golpeó primero en la final disputada en Budapest. Kai Havertz abrió el marcador al minuto 6 tras aprovechar un error defensivo, dando ventaja temprana al conjunto inglés.
Los de Mikel Arteta dominaron gran parte del primer tiempo, mostrando solidez defensiva y control del ritmo del juego.
PSG reacciona y empata el partido
Con el paso de los minutos, el PSG comenzó a imponer su estilo.
La igualdad llegó desde el punto penal, cuando Ousmane Dembélé convirtió tras una falta dentro del área.
El gol cambió la dinámica del encuentro y el equipo francés tomó mayor protagonismo en ataque.
La final se define en los penales
Tras un partido cerrado y una prórroga sin goles, todo se decidió desde los once pasos.
Allí, el PSG volvió a mostrar su fortaleza, mientras que el Arsenal falló lanzamientos clave que terminaron por definir el título.
La precisión del conjunto parisino fue determinante para levantar el trofeo.
Luis Enrique entra en la historia
El técnico español suma otro logro importante en su carrera, consolidándose como una figura histórica del club.
Bajo su dirección, el PSG no solo ganó dos Champions seguidas, sino que también demostró una notable eficacia en tandas de penales en distintas finales.
Arsenal se queda cerca de la gloria
El equipo inglés rozó el título, pero volvió a quedarse a las puertas de su primera Champions.
A pesar de su gran torneo y rendimiento en la final, los errores en los momentos decisivos marcaron la diferencia.
El PSG apunta a seguir dominando Europa, mientras el Arsenal deberá reconstruirse tras una nueva oportunidad perdida.
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