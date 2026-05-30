PSG es campeón de la Champions 2026

El PSG volvió a reinar en Europa.

El equipo dirigido por Luis Enrique se consagró campeón de la UEFA Champions League 2026 tras derrotar al Arsenal en una dramática tanda de penaltis, logrando así su segundo título consecutivo.

El triunfo consolida al club francés como una de las potencias actuales del futbol mundial.

El PSG entra en un grupo histórico de equipos que han ganado la Champions en años consecutivos, algo reservado para los más grandes.

Un partido intenso desde el inicio

El Arsenal golpeó primero en la final disputada en Budapest. Kai Havertz abrió el marcador al minuto 6 tras aprovechar un error defensivo, dando ventaja temprana al conjunto inglés.

Los de Mikel Arteta dominaron gran parte del primer tiempo, mostrando solidez defensiva y control del ritmo del juego.

PSG reacciona y empata el partido