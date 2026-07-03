Dos muertos tras tiroteo dentro de un centro comercial ( Video)
Publicado el03/07/2026 a las 10:11
Dos personas murieron y una tercera resultó herida este viernes tras un tiroteo ocurrido en el centro comercial Fairlane Town Center, ubicado en la ciudad de Dearborn, Michigan.
El incidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde y provocó momentos de pánico entre clientes y empleados, mientras las autoridades acordonaban el lugar e iniciaban un amplio operativo policial.
Tres personas fueron alcanzadas por los disparos
🚨#BREAKING: THERE IS A MASSIVE ACTIVE SHOOTER SITUATION TAKING PLACE IN FAIRLANE MALL IN DEARBORN MICHIGAN.
PEOPLE ARE HIDING IN STOCK ROOMS AND RUNNING FOR THEIR LIVES.
PLEASE PRAY!!!!
WE DO NOT HAVE TO LIVE LIKE THIS!!!!! pic.twitter.com/837dkGsKoq
— Matt Van Swol (@mattvanswol) July 3, 2026
De acuerdo con las autoridades, tres personas recibieron impactos de bala durante el ataque.
Las primeras investigaciones indican que dos de las víctimas fallecieron a consecuencia de las heridas, mientras que una tercera persona fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron que una de las víctimas sufrió un disparo en la cabeza y otra recibió un impacto en el abdomen.
El ataque habría sido dirigido
Las autoridades indicaron que el tiroteo parece haber sido un ataque dirigido entre dos personas.
Sin embargo, un transeúnte inocente también fue alcanzado por los disparos durante el incidente.
La Policía de Dearborn mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil del ataque e identificar todas las circunstancias de lo ocurrido.
Centro comercial bajo confinamiento
Tras el tiroteo, el Fairlane Town Center fue puesto bajo confinamiento mientras agentes realizaban la búsqueda del responsable y aseguraban el área.
Aunque inicialmente se solicitó apoyo de un equipo SWAT, posteriormente la Policía de Dearborn canceló ese despliegue al considerar que la situación estaba bajo control.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si hay personas detenidas relacionadas con el caso y continúan recopilando evidencia en la escena.
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