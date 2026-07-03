Dos muertos tras tiroteo dentro de un centro comercial ( Video)

Dos personas murieron y una tercera resultó herida este viernes tras un tiroteo ocurrido en el centro comercial Fairlane Town Center, ubicado en la ciudad de Dearborn, Michigan.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde y provocó momentos de pánico entre clientes y empleados, mientras las autoridades acordonaban el lugar e iniciaban un amplio operativo policial.

Tres personas fueron alcanzadas por los disparos

🚨#BREAKING: THERE IS A MASSIVE ACTIVE SHOOTER SITUATION TAKING PLACE IN FAIRLANE MALL IN DEARBORN MICHIGAN. PEOPLE ARE HIDING IN STOCK ROOMS AND RUNNING FOR THEIR LIVES. PLEASE PRAY!!!! WE DO NOT HAVE TO LIVE LIKE THIS!!!!! pic.twitter.com/837dkGsKoq — Matt Van Swol (@mattvanswol) July 3, 2026

De acuerdo con las autoridades, tres personas recibieron impactos de bala durante el ataque.

Las primeras investigaciones indican que dos de las víctimas fallecieron a consecuencia de las heridas, mientras que una tercera persona fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que una de las víctimas sufrió un disparo en la cabeza y otra recibió un impacto en el abdomen.

El ataque habría sido dirigido