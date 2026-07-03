Caos en cortes de inmigración de Los Ángeles aumenta las deportaciones por inasistencia

Audiencias masivas saturan cortes.

Aumentan órdenes de deportación.

Abogados denuncian irregularidades.

Las nuevas audiencias masivas en las cortes de inmigración de Los Ángeles están generando preocupación entre abogados y organizaciones defensoras de migrantes, quienes aseguran que el sistema está provocando un incremento de órdenes de deportación contra personas que no alcanzan a presentarse a tiempo o que no comprenden el desarrollo de sus procesos.

De acuerdo con un reporte de Los Angeles Times, la estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump para acelerar la resolución de casos de asilo ha incrementado la presión sobre unos tribunales que ya operaban con un fuerte retraso acumulado.

Las consecuencias, según especialistas, van más allá de la rapidez administrativa y podrían afectar el derecho de miles de personas a defender sus casos antes de enfrentar una posible deportación.

Las audiencias masivas están cambiando el funcionamiento de las cortes

Uno de los principales cambios es la implementación de las llamadas audiencias «megamaestras», sesiones que concentran entre 60 y hasta 100 personas durante un periodo aproximado de cuatro horas.

Hasta hace poco, estas audiencias normalmente reunían a un máximo de 20 asistentes, permitiendo que cada caso recibiera mayor atención por parte del juez y de los representantes legales.

El nuevo formato ha incrementado considerablemente la cantidad de personas que deben esperar durante horas para conocer el avance de su expediente.

Según la observación realizada por Los Angeles Times durante una de estas jornadas, 14 inmigrantes no acudieron a su cita y recibieron una orden de deportación el mismo día por no presentarse ante el tribunal.

Para abogados especializados, este tipo de situaciones refleja las dificultades que enfrentan muchos solicitantes para navegar un sistema cada vez más acelerado.

La abogada de inmigración Vera Weisz describió el panorama con preocupación.

“Lo que estamos viviendo en los tribunales es, en cierto modo, peor que lo que vimos en las calles… pero sucede en secreto”, afirmó.