Caos en cortes de inmigración de Los Ángeles aumenta las deportaciones por inasistencia
Publicado el03/07/2026 a las 07:31
- Audiencias masivas saturan cortes.
- Aumentan órdenes de deportación.
- Abogados denuncian irregularidades.
Las nuevas audiencias masivas en las cortes de inmigración de Los Ángeles están generando preocupación entre abogados y organizaciones defensoras de migrantes, quienes aseguran que el sistema está provocando un incremento de órdenes de deportación contra personas que no alcanzan a presentarse a tiempo o que no comprenden el desarrollo de sus procesos.
De acuerdo con un reporte de Los Angeles Times, la estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump para acelerar la resolución de casos de asilo ha incrementado la presión sobre unos tribunales que ya operaban con un fuerte retraso acumulado.
Las consecuencias, según especialistas, van más allá de la rapidez administrativa y podrían afectar el derecho de miles de personas a defender sus casos antes de enfrentar una posible deportación.
Las audiencias masivas están cambiando el funcionamiento de las cortes
Uno de los principales cambios es la implementación de las llamadas audiencias «megamaestras», sesiones que concentran entre 60 y hasta 100 personas durante un periodo aproximado de cuatro horas.
Hasta hace poco, estas audiencias normalmente reunían a un máximo de 20 asistentes, permitiendo que cada caso recibiera mayor atención por parte del juez y de los representantes legales.
El nuevo formato ha incrementado considerablemente la cantidad de personas que deben esperar durante horas para conocer el avance de su expediente.
Según la observación realizada por Los Angeles Times durante una de estas jornadas, 14 inmigrantes no acudieron a su cita y recibieron una orden de deportación el mismo día por no presentarse ante el tribunal.
Para abogados especializados, este tipo de situaciones refleja las dificultades que enfrentan muchos solicitantes para navegar un sistema cada vez más acelerado.
La abogada de inmigración Vera Weisz describió el panorama con preocupación.
“Lo que estamos viviendo en los tribunales es, en cierto modo, peor que lo que vimos en las calles… pero sucede en secreto”, afirmó.
Abogados alertan que las deportaciones aumentan sin garantizar comprensión del proceso
Diversos representantes legales sostienen que el nuevo ritmo de trabajo dificulta que los migrantes comprendan adecuadamente el estado de sus casos.
Muchos solicitantes enfrentan procedimientos complejos mientras intentan entender requisitos legales, fechas de audiencia y documentos que deben presentar ante la corte.
Las dificultades aumentan cuando existen barreras de idioma o cuando las personas comparecen sin representación legal.
La presidenta del Immigrant Defenders Law Center, Lindsay Toczylowski, considera que el objetivo principal de estas audiencias no es facilitar el acceso a la justicia.
“Este tipo de audiencias no tiene como objetivo ayudar a las personas a encontrar justicia en nuestro sistema de inmigración. Su propósito es impulsar los planes de deportación masiva”, señaló.
Organizaciones defensoras de inmigrantes sostienen que la acumulación de personas en una sola audiencia incrementa la posibilidad de errores, confusión o ausencias involuntarias que terminan teniendo consecuencias permanentes.
Para quienes enfrentan un proceso migratorio, perder una audiencia puede significar recibir una orden de deportación sin que el juez escuche completamente su caso.
La falta de abogados agrava la situación de miles de inmigrantes
Los datos recopilados por Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) muestran que una gran parte de las personas que enfrentan procesos migratorios lo hacen sin asesoría jurídica.
Según esa organización, casi la mitad de quienes atraviesan un procedimiento de deportación en California no cuentan con un abogado que los represente.
La ausencia de defensa legal también aparece entre quienes finalmente reciben órdenes de expulsión.
TRAC reportó que más del 70% de las personas que recibieron una orden de deportación durante mayo enfrentaban su proceso sin representación legal.
Especialistas consideran que esta realidad reduce las posibilidades de que muchos inmigrantes comprendan sus derechos, soliciten aplazamientos cuando corresponda o presenten correctamente la documentación requerida.
Las organizaciones civiles insisten en que el acceso a un abogado continúa siendo uno de los factores más importantes para que los solicitantes puedan defender adecuadamente sus casos de inmigración.
El gobierno sostiene que acelerar los casos es necesario
Mientras organizaciones y abogados cuestionan el nuevo modelo, las autoridades federales defienden la estrategia implementada en los tribunales.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) sostiene que acelerar los procedimientos resulta indispensable para disminuir el enorme rezago acumulado durante años en el sistema judicial migratorio.
Por su parte, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que las personas sujetas a procedimientos de deportación han recibido las garantías procesales previstas por la ley.
El funcionario también defendió la política de agilización argumentando que permite ejecutar con mayor rapidez las órdenes finales de expulsión emitidas por los tribunales.
Sin embargo, abogados y organizaciones continúan advirtiendo que la rapidez administrativa no debería comprometer la capacidad de los inmigrantes para comprender sus procesos, acudir a sus audiencias y presentar adecuadamente sus solicitudes de protección.
El debate continúa mientras las cortes de inmigración de Los Ángeles enfrentan una creciente carga de trabajo y miles de personas esperan que sus casos sean resueltos en medio de un sistema cada vez más acelerado.
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FUENTE: La Opinion