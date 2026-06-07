Última hora: 12 heridos tras tiroteo cerca de festival en Ohio

Tiroteo deja 12 heridos

Dos víctimas críticas

Policía busca sospechosos

Un tiroteo ocurrido cerca de un festival comunitario en Toledo, Ohio, dejó al menos 12 personas heridas la noche del sábado, según informaron las autoridades.

Dos de las víctimas se encontraban en estado crítico, de acuerdo con el subjefe de policía de Toledo, Joe Heffernan, según Telemundo.

La balacera provocó escenas de pánico entre los asistentes, quienes corrieron para ponerse a salvo mientras se escuchaban múltiples disparos.

Por qué importa: El incidente ocurrió durante una celebración comunitaria que reúne cada año a residentes y visitantes en uno de los distritos históricos más importantes de la ciudad.

Tiroteo en Ohio deja múltiples heridos

Toledo festival turns into horror 8 people shot as gunfire erupts during the packed Old West End celebration. The exact moment shots rang out at a Toledo community street festival. 8 victims were hit Saturday evening near the annual Old West End Festival in the historic… pic.twitter.com/UfPzRWAEVe — Kim «Katie» USA (@KimKatieUSA) June 7, 2026

El Departamento de Policía de Toledo informó que el tiroteo ocurrió cerca del Old West End Festival.

Las autoridades señalaron que la búsqueda de los sospechosos seguía activa tras el incidente.

Heffernan indicó que las primeras investigaciones apuntan a que al menos dos personas podrían haberse estado disparando entre sí.

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La policía no ofreció más detalles sobre los responsables ni sobre las circunstancias que originaron el intercambio de disparos.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, reaccionó al hecho mediante un comunicado.

“Estoy profundamente preocupado por la situación en Toledo esta noche”, expresó.

También señaló que los festivales de verano deberían ser lugares seguros para las familias.

“Los festivales de verano deberían ser espacios seguros para que las familias pasen tiempo juntas sin temor a la violencia”, agregó.