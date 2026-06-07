Última hora: 12 heridos tras tiroteo cerca de festival en Ohio
Publicado el07/06/2026 a las 06:10
- Tiroteo deja 12 heridos
- Dos víctimas críticas
- Policía busca sospechosos
Un tiroteo ocurrido cerca de un festival comunitario en Toledo, Ohio, dejó al menos 12 personas heridas la noche del sábado, según informaron las autoridades.
Dos de las víctimas se encontraban en estado crítico, de acuerdo con el subjefe de policía de Toledo, Joe Heffernan, según Telemundo.
La balacera provocó escenas de pánico entre los asistentes, quienes corrieron para ponerse a salvo mientras se escuchaban múltiples disparos.
Por qué importa: El incidente ocurrió durante una celebración comunitaria que reúne cada año a residentes y visitantes en uno de los distritos históricos más importantes de la ciudad.
Tiroteo en Ohio deja múltiples heridos
Toledo festival turns into horror
8 people shot as gunfire erupts during the packed Old West End celebration.
The exact moment shots rang out at a Toledo community street festival. 8 victims were hit Saturday evening near the annual Old West End Festival in the historic… pic.twitter.com/UfPzRWAEVe
— Kim «Katie» USA (@KimKatieUSA) June 7, 2026
El Departamento de Policía de Toledo informó que el tiroteo ocurrió cerca del Old West End Festival.
Las autoridades señalaron que la búsqueda de los sospechosos seguía activa tras el incidente.
Heffernan indicó que las primeras investigaciones apuntan a que al menos dos personas podrían haberse estado disparando entre sí.
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La policía no ofreció más detalles sobre los responsables ni sobre las circunstancias que originaron el intercambio de disparos.
El gobernador de Ohio, Mike DeWine, reaccionó al hecho mediante un comunicado.
“Estoy profundamente preocupado por la situación en Toledo esta noche”, expresó.
También señaló que los festivales de verano deberían ser lugares seguros para las familias.
“Los festivales de verano deberían ser espacios seguros para que las familias pasen tiempo juntas sin temor a la violencia”, agregó.
Testigos describen momentos de caos y confusión
Frightening video captures the moment gunshots ring out at a festival in Toledo, Ohio.
At least 12 people were wounded, 2 of them critically, authorities say. An urgent search is underway for the suspects as police believe more than one gunman was involved. pic.twitter.com/QOjxbMXXBi
— Fox News (@FoxNews) June 7, 2026
Varios videos publicados en redes sociales mostraron escenas de personas corriendo mientras se escuchaban disparos.
Las grabaciones también mostraban a personal de emergencia atendiendo a personas que parecían haber resultado heridas.
Kevin Berry se encontraba junto a sus amigos en el arboreto del vecindario cuando ocurrieron los hechos.
Según relató, estaban escuchando música en vivo cuando escuchó una serie de detonaciones.
“Todos se tiraron al suelo”, dijo.
Berry contó que, al volver a levantar la vista, observó a una persona arrojar un arma al suelo a menos de 15 metros de distancia.
Los agentes que ya estaban desplegados en el área para brindar seguridad al festival respondieron de inmediato.
Berry, quien tiene formación médica y sirvió en la Marina de Estados Unidos, decidió recorrer el lugar para identificar posibles víctimas que necesitaran ayuda.
Durante ese recorrido observó a varias personas heridas.
Dijo haber visto al menos cinco víctimas con heridas de bala.
“Las personas que fueron alcanzadas estaban dispersas por el área del arboreto”, comentó.
El festival es una tradición de verano en Toledo
El Old West End Festival es una celebración de dos días que se realiza en el distrito histórico de Toledo.
El evento incluye música en vivo, puestos de comida, recorridos por viviendas históricas y actividades de compras.
La reunión es considerada una de las actividades comunitarias más reconocidas de la zona.
Berry describió el festival como el “inicio de la temporada de festivales de verano de Toledo”.
Lo que viene: Las autoridades continúan investigando el caso y mantienen la búsqueda activa de los responsables del tiroteo.