Arrestan a adolescente por el asesinato de un egresado de la Universidad de Indiana
Publicado el06/06/2026 a las 11:57
- Adolescente enfrenta cargos de homicidio
- Graduado murió tras disparo
- Caso genera debate político
Un adolescente de 14 años fue acusado por el asesinato de Brett Scrogham, un joven de 23 años recién graduado de la Escuela de Negocios Kelley de la Universidad de Indiana, en un caso que ha generado debate político y preocupación sobre la violencia armada juvenil en Indianápolis.
Los fiscales del condado de Marion anunciaron los cargos el 5 de junio y confirmaron que solicitaron que el proceso sea trasladado desde el tribunal de menores a un tribunal de adultos.
El caso ha provocado reacciones desde Indiana hasta Washington, D.C., donde funcionarios electos y autoridades policiales han discutido temas relacionados con el acceso de los jóvenes a las armas de fuego, la violencia juvenil y el tratamiento judicial de los delitos graves.
El sospechoso enfrenta varios cargos graves
Brett Scrogham died after he was shot in a parking garage near the Indiana Convention Center on May 28. pic.twitter.com/SAIGyeEUXy
— WTHR.com (@WTHRcom) June 5, 2026
Según las autoridades, el adolescente está acusado de homicidio grave, intento de robo con resultado de lesiones corporales graves y posesión peligrosa de un arma de fuego.
Los fiscales no han revelado la identidad del menor.
Sin embargo, indicaron que no contaba con antecedentes penales antes de este caso.
Segun USATODAY, Ryan Mears, fiscal del condado de Marion, informó que su oficina busca trasladar el proceso judicial al sistema para adultos.
La investigación se centra en el asesinato de Brett Scrogham, quien había completado recientemente sus estudios en la Universidad de Indiana.
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El joven recibió un disparo el 28 de mayo mientras se encontraba dentro de un vehículo en un estacionamiento del centro de Indianápolis, cerca del Centro de Convenciones de Indiana.
Scrogham sufrió una herida de bala en la cabeza y murió dos días después.
El 3 de junio, detectives de homicidios de la Policía Metropolitana de Indianápolis arrestaron al sospechoso en el lado oeste de la ciudad.
El caso genera debate político sobre la criminalidad
Ryan Mears is dodging accountability again. In today’s press conference on the murder of Brett Scrogham — a 23-year-old IU grad gunned down in a downtown parking garage by a 14-year-old black boy— Prosecutor Mears wasted no time blaming «guns» for the tragedy. Classic move.
But… pic.twitter.com/colPyP8J8V
— Hoosier Enquirer (@HoosierEnquirer) June 5, 2026
El asesinato ha atraído atención estatal y nacional.
Mears, miembro del Partido Demócrata, ha enfrentado críticas de dirigentes republicanos por su gestión de los procesos penales en Indianápolis.
El senador republicano Jim Banks afirmó el 1 de junio en el Senado de Estados Unidos que la muerte de Scrogham reflejaba una «crisis» relacionada con lo que describió como políticas demasiado indulgentes frente al crimen.
Dos días después, Mears respondió que muchas personas están dispuestas a señalar responsables antes de conocer todos los hechos.
Las declaraciones han convertido el caso en un punto de discusión sobre la seguridad pública y las políticas judiciales en Indiana.
Mientras tanto, las autoridades continúan avanzando con el proceso penal relacionado con el asesinato.
Autoridades destacan que el caso no refleja la actividad habitual del centro
La jefa de policía de Indianápolis, Tanya Terry, expresó sus condolencias por la tragedia tras el arresto del sospechoso.
«Si bien el arresto de hoy es significativo, me duele el corazón por todos los afectados por esta tragedia«, señaló en un comunicado.
«Un joven perdió la vida y otro ahora enfrenta acusaciones que cambiarán su vida para siempre», añadió.
El 5 de junio, Terry afirmó que este caso no representa la actividad delictiva habitual en el centro de Indianápolis.
Según explicó, los delitos registrados en esa zona representan menos del 7 % del total de los delitos de la ciudad.
Las cifras oficiales de 2024 muestran que cinco de los 173 homicidios registrados ese año ocurrieron en el centro de la ciudad.
En 2023, dos de los 169 homicidios registrados se produjeron en esa área.
Desde comienzos de 2026 se han contabilizado 57 homicidios en toda la ciudad, de los cuales tres ocurrieron en el centro.
Aun así, algunos legisladores republicanos han insistido en la necesidad de una mayor intervención estatal para enfrentar la violencia en Indianápolis.
Terry también hizo un llamado a los padres para involucrarse más en la vida de sus hijos y prevenir situaciones de violencia.
«Hagan algo con sus hijos», declaró a los periodistas. «No dejen que se escapen y hagan cosas como esta».
La Fiscalía busca que el adolescente sea juzgado como adulto mientras continúa el proceso judicial por un caso que ha generado atención nacional y debate sobre la violencia juvenil y el sistema de justicia penal.