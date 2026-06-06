Arrestan a adolescente por el asesinato de un egresado de la Universidad de Indiana

Adolescente enfrenta cargos de homicidio

Graduado murió tras disparo

Caso genera debate político

Un adolescente de 14 años fue acusado por el asesinato de Brett Scrogham, un joven de 23 años recién graduado de la Escuela de Negocios Kelley de la Universidad de Indiana, en un caso que ha generado debate político y preocupación sobre la violencia armada juvenil en Indianápolis.

Los fiscales del condado de Marion anunciaron los cargos el 5 de junio y confirmaron que solicitaron que el proceso sea trasladado desde el tribunal de menores a un tribunal de adultos.

El caso ha provocado reacciones desde Indiana hasta Washington, D.C., donde funcionarios electos y autoridades policiales han discutido temas relacionados con el acceso de los jóvenes a las armas de fuego, la violencia juvenil y el tratamiento judicial de los delitos graves.

El sospechoso enfrenta varios cargos graves

Brett Scrogham died after he was shot in a parking garage near the Indiana Convention Center on May 28. pic.twitter.com/SAIGyeEUXy — WTHR.com (@WTHRcom) June 5, 2026



Según las autoridades, el adolescente está acusado de homicidio grave, intento de robo con resultado de lesiones corporales graves y posesión peligrosa de un arma de fuego.

Los fiscales no han revelado la identidad del menor.

Sin embargo, indicaron que no contaba con antecedentes penales antes de este caso.

Segun USATODAY, Ryan Mears, fiscal del condado de Marion, informó que su oficina busca trasladar el proceso judicial al sistema para adultos.

La investigación se centra en el asesinato de Brett Scrogham, quien había completado recientemente sus estudios en la Universidad de Indiana.

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El joven recibió un disparo el 28 de mayo mientras se encontraba dentro de un vehículo en un estacionamiento del centro de Indianápolis, cerca del Centro de Convenciones de Indiana.

Scrogham sufrió una herida de bala en la cabeza y murió dos días después.

El 3 de junio, detectives de homicidios de la Policía Metropolitana de Indianápolis arrestaron al sospechoso en el lado oeste de la ciudad.