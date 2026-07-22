FSIS emite alerta por cecina de res con trigo no declarado; piden no consumir el producto

FSIS emite alerta por carne

Detectan trigo no declarado

Piden no consumir producto

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), a través del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS), emitió una alerta de salud pública por un producto de cecina de res que contiene un alérgeno no declarado en su etiqueta.

La advertencia señala que el producto incluye trigo, uno de los principales alérgenos alimentarios, aunque esta información no aparece en el etiquetado, lo que representa un riesgo para personas con alergias o sensibilidad a este ingrediente.

Las autoridades aclararon que no fue necesario ordenar un retiro del mercado porque el producto ya no se encuentra disponible para la venta, aunque existe la posibilidad de que algunos consumidores aún lo tengan almacenado en casa.

Por ello, el FSIS recomendó revisar los empaques adquiridos previamente y evitar su consumo si corresponden al producto incluido en la alerta sanitaria.

El producto fue distribuido en establecimientos de Oklahoma

La alerta corresponde a los paquetes de 2.5 onzas de «STREET’S BEEF Jerky TERIYAKI FLAVOR», elaborados entre el 7 de agosto de 2025 y el 1 de julio de 2026.

El producto afectado puede identificarse mediante diversos códigos de lote y el número de establecimiento «EST. 21827», impreso dentro del sello oficial de inspección del USDA.

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Según el FSIS, estos paquetes fueron distribuidos exclusivamente a tres establecimientos minoristas ubicados en Oklahoma: Bordwine Hay, Feed & Hardware, Grassroots Farm Store y Bromide Trading Co.

La agencia explicó que la irregularidad fue detectada durante una revisión rutinaria del etiquetado realizada como parte de sus procesos habituales de inspección.