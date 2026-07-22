FSIS emite alerta por cecina de res con trigo no declarado; piden no consumir el producto
Publicado el22/07/2026 a las 09:36
- FSIS emite alerta por carne
- Detectan trigo no declarado
- Piden no consumir producto
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), a través del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS), emitió una alerta de salud pública por un producto de cecina de res que contiene un alérgeno no declarado en su etiqueta.
La advertencia señala que el producto incluye trigo, uno de los principales alérgenos alimentarios, aunque esta información no aparece en el etiquetado, lo que representa un riesgo para personas con alergias o sensibilidad a este ingrediente.
Las autoridades aclararon que no fue necesario ordenar un retiro del mercado porque el producto ya no se encuentra disponible para la venta, aunque existe la posibilidad de que algunos consumidores aún lo tengan almacenado en casa.
Por ello, el FSIS recomendó revisar los empaques adquiridos previamente y evitar su consumo si corresponden al producto incluido en la alerta sanitaria.
El producto fue distribuido en establecimientos de Oklahoma
La alerta corresponde a los paquetes de 2.5 onzas de «STREET’S BEEF Jerky TERIYAKI FLAVOR», elaborados entre el 7 de agosto de 2025 y el 1 de julio de 2026.
El producto afectado puede identificarse mediante diversos códigos de lote y el número de establecimiento «EST. 21827», impreso dentro del sello oficial de inspección del USDA.
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Según el FSIS, estos paquetes fueron distribuidos exclusivamente a tres establecimientos minoristas ubicados en Oklahoma: Bordwine Hay, Feed & Hardware, Grassroots Farm Store y Bromide Trading Co.
La agencia explicó que la irregularidad fue detectada durante una revisión rutinaria del etiquetado realizada como parte de sus procesos habituales de inspección.
El FSIS pide desechar el producto o devolverlo
Hasta el momento, las autoridades informaron que no se han confirmado reacciones adversas relacionadas con el consumo de esta cecina de res.
No obstante, el organismo reiteró que el trigo es un alérgeno reconocido y que su omisión en la etiqueta puede representar un riesgo importante para determinadas personas.
«El FSIS está preocupado porque algunos de estos productos podrían encontrarse en las despensas de los consumidores», indicó la agencia en el aviso oficial.
Asimismo, pidió a quienes hayan adquirido el producto que «no consumirlo» y recomendó desecharlo o devolverlo al lugar de compra para evitar cualquier riesgo.
Autoridades mantienen abiertos los canales de atención
Las personas que tengan dudas sobre esta alerta pueden comunicarse con GoodTimes Beef Jerky, empresa ubicada en Stratford, Oklahoma, a través del teléfono 405-550-7657 o del correo goodtimesjerky@gmail.com.
El FSIS también recordó que los consumidores pueden consultar cualquier inquietud relacionada con la seguridad alimentaria mediante la línea gratuita del USDA 888-674-6854 o enviando preguntas al correo MPHotline@usda.gov.
En caso de detectar un problema con productos de carne, aves o huevos, los consumidores también pueden presentar un reporte mediante el Sistema Electrónico de Monitoreo de Quejas del Consumidor disponible las 24 horas.
Aunque no existen reportes de personas afectadas, las autoridades insistieron en que quienes conserven este producto en sus hogares sigan las recomendaciones oficiales para evitar una posible exposición a un alérgeno no declarado, apuntó el ‘FSIS‘.