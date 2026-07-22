Nicolás Maduro ya tiene fecha de juicio en EE.UU.
Publicado el22/07/2026 a las 08:43
- Juicio iniciará en 2027.
- Enfrentan cargos federales.
- Defensa buscará inmunidad.
El proceso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores entra en una nueva etapa tras la definición del calendario por parte de la justicia estadounidense.
El juez federal Alvin Hellerstein anunció que el juicio comenzará el 1 de junio de 2027.
La decisión fue comunicada durante una audiencia celebrada en un tribunal federal de Manhattan.
Maduro y Flores enfrentan cargos relacionados con tráfico de drogas.
Juicio contra Nicolás Maduro ya tiene fecha en Estados Unidos
#ATENCIÓN | Termina una breve tercera audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en un tribunal de Nueva York. El juez Alvin Hellerstein fijó el primero de junio de 2027 como la fecha de inicio para el juicio contra el derrocado dictador de Venezuela. pic.twitter.com/S5r8lBTkNB
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Las acusaciones incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo.
También enfrentan un cargo por conspiración para la importación de cocaína.
De ser hallados culpables, podrían enfrentar una condena de cadena perpetua.
Ambos se declararon inocentes de los delitos que les atribuye la fiscalía estadounidense.
El tribunal fija el calendario del caso
Nicolás Maduro compareció ante una corte federal en Manhattan por los cargos de narcotráfico que enfrenta junto con su esposa, Cilia Flores. Mientras simpatizantes y detractores se manifestaban afuera del tribunal, la defensa adelantó que buscará impugnar la jurisdicción de la… pic.twitter.com/zDQVgnhgwc
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Durante la audiencia, Maduro compareció vestido con uniforme carcelario beige. Agentes federales estadounidenses lo condujeron hasta la sala del tribunal.
En la misma audiencia se confirmó el inicio formal del juicio. La fecha elegida fue el 1 de junio de 2027.
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El juez Hellerstein también fijó una nueva audiencia para el 17 de noviembre de 2026. En esa sesión comenzarán a discutirse las primeras mociones presentadas por la defensa.
Uno de los principales argumentos será la solicitud para desestimar el proceso. La defensa sostiene que Maduro debería contar con inmunidad judicial.
Ese planteamiento se basa en su condición de jefe de un Estado soberano. El desarrollo de esas mociones marcará la siguiente fase del caso.
La defensa prepara nuevas mociones antes del juicio
#ÚltimaHora | El juez Alvin Hellerstein fijó el 1 de junio de 2027 como la fecha de inicio del juicio contra Nicolás Maduro, tras una breve audiencia celebrada este 22 de julio en una corte federal de Nueva York. https://t.co/LaUecWuEXg
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Fiscales y abogados defensores alcanzaron un acuerdo procesal. Ese entendimiento quedó reflejado en un escrito presentado el martes por la noche.
El documento establece un calendario para futuras actuaciones. Maduro podrá presentar una segunda ronda de mociones, según Univision.
El plazo fijado vence el 11 de enero de 2027. Ese paso dependerá de que la fiscalía entregue previamente el material clasificado.
Las pruebas deberán ser revisadas por la defensa. Ese procedimiento forma parte del calendario definido por el tribunal.
Con ello continuará la preparación del juicio previsto para mediados de 2027. El proceso seguirá avanzando conforme a las fechas establecidas por el juez.
Los antecedentes del proceso contra Maduro y Flores
Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados el 3 de enero de 2026. La detención ocurrió en Caracas.
La operación fue ejecutada durante una redada nocturna. Participaron fuerzas especiales estadounidenses.
La operación fue ordenada por el presidente Donald Trump. Tras la captura, ambos fueron trasladados a Nueva York.
Allí fueron acusados de utilizar sus cargos para facilitar el tráfico de cocaína. Maduro gobernó Venezuela desde 2013 hasta su captura en 2026.
Durante ese periodo mantuvo una relación de confrontación con Washington.
El entonces mandatario venezolano acusó a Estados Unidos de intentar derrocarlo. También sostuvo que ese objetivo buscaba controlar las reservas petroleras venezolanas.
Tras su detención, Venezuela quedó bajo el mando de la exvicepresidenta Delcy Rodríguez.
Según la información proporcionada, Rodríguez estableció una nueva relación con el gobierno de Trump.
Estados Unidos califica a Maduro como un dictador corrupto. Washington también lo responsabiliza del colapso económico venezolano.
Además, lo acusa de manipular las elecciones de 2018 y 2024. Desde 2019, Estados Unidos dejó de reconocerlo como presidente legítimo de Venezuela.
Con la fecha del juicio ya definida, el caso entra ahora en una etapa centrada en las disputas legales previas al proceso principal.
Las decisiones que adopte el tribunal sobre las mociones de la defensa determinarán el rumbo inmediato del expediente antes de que el juicio inicie en junio de 2027.