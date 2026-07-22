Nicolás Maduro ya tiene fecha de juicio en EE.UU.

Juicio iniciará en 2027.

Enfrentan cargos federales.

Defensa buscará inmunidad.

El proceso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores entra en una nueva etapa tras la definición del calendario por parte de la justicia estadounidense.

El juez federal Alvin Hellerstein anunció que el juicio comenzará el 1 de junio de 2027.

La decisión fue comunicada durante una audiencia celebrada en un tribunal federal de Manhattan.

Maduro y Flores enfrentan cargos relacionados con tráfico de drogas.

Juicio contra Nicolás Maduro ya tiene fecha en Estados Unidos

#ATENCIÓN | Termina una breve tercera audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en un tribunal de Nueva York. El juez Alvin Hellerstein fijó el primero de junio de 2027 como la fecha de inicio para el juicio contra el derrocado dictador de Venezuela. pic.twitter.com/S5r8lBTkNB — NTN24 (@NTN24) July 22, 2026

Las acusaciones incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo.

También enfrentan un cargo por conspiración para la importación de cocaína.

De ser hallados culpables, podrían enfrentar una condena de cadena perpetua.

Ambos se declararon inocentes de los delitos que les atribuye la fiscalía estadounidense.