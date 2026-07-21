Ford anuncia recall y llama a revisión casi 388,000 SUV por un fallo que podría poner en riesgo a los pasajeros
Publicado el21/07/2026 a las 10:38
- Ford anuncia recall
- Revisan miles de vehículos
- Reparación será gratuita
Ford Motor Company anunció el retiro del mercado de cerca de 388,000 vehículos Explorer y Aviator debido a un problema que podría comprometer la seguridad de los ocupantes durante la conducción.
La campaña afecta a determinados modelos Lincoln Aviator fabricados entre 2020 y 2027, así como a unidades Ford Explorer producidas entre 2020 y 2026.
De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el defecto está relacionado con los asientos de la segunda fila, que podrían desprenderse o cambiar de posición de forma inesperada.
La agencia advirtió que esta situación puede incrementar el riesgo de lesiones, especialmente si el vehículo se ve involucrado en una colisión mientras el asiento presenta el desperfecto.
La NHTSA alerta sobre un posible riesgo para los ocupantes
El aviso oficial explica que el problema puede provocar que el asiento se desenganche, se incline o se deslice mientras el vehículo está en movimiento, afectando la estabilidad del pasajero.
La NHTSA señaló en la documentación de la campaña: «Un asiento que se mueve inesperadamente puede no sujetar adecuadamente al ocupante durante un choque, lo que aumenta el riesgo de lesiones».
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Según los documentos de la llamada a revisión, existe la posibilidad de que todas las unidades incluidas en esta campaña presenten la condición que originó la investigación.
Por ese motivo, la autoridad federal recomienda a los propietarios verificar si su vehículo forma parte del retiro y atender la reparación una vez reciban la notificación correspondiente.
Ford identificó reportes antes de emitir la campaña
La decisión de ampliar la llamada a revisión llegó después de que Ford analizara diversos reportes relacionados con movimientos involuntarios de los asientos de la segunda fila.
Hasta el 16 de junio, el Grupo de Revisión de Problemas Críticos de la compañía había registrado 14 incidentes en los que los asientos cambiaron de posición mientras los vehículos estaban circulando.
Aunque la información difundida no detalla accidentes o lesiones vinculadas directamente con el defecto, la empresa decidió iniciar el retiro como medida preventiva.
Las campañas de revisión forman parte de los procedimientos habituales de seguridad de los fabricantes cuando se detectan componentes que podrían afectar el desempeño o la protección de los ocupantes.
Así podrán reparar los vehículos afectados sin costo
Ford informó que los propietarios podrán acudir a cualquier concesionario autorizado para que el vehículo sea inspeccionado por técnicos especializados.
Durante la revisión se reemplazará sin costo el componente señalado como responsable del problema, identificado en la documentación oficial como el embellecedor del sistema del asiento.
La compañía indicó que las cartas de notificación comenzarán a enviarse a partir del 27 de julio de 2026 para informar a los propietarios sobre el riesgo y los pasos para realizar la reparación.
El fabricante identificó esta campaña con el número 26S52, referencia que permitirá a los propietarios confirmar si su Explorer o Aviator está incluido en la llamada a revisión antes de acudir al concesionario, señaló ‘CBS News‘.