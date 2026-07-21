Ford anuncia recall y llama a revisión casi 388,000 SUV por un fallo que podría poner en riesgo a los pasajeros

Ford anuncia recall

Revisan miles de vehículos

Reparación será gratuita

Ford Motor Company anunció el retiro del mercado de cerca de 388,000 vehículos Explorer y Aviator debido a un problema que podría comprometer la seguridad de los ocupantes durante la conducción.

La campaña afecta a determinados modelos Lincoln Aviator fabricados entre 2020 y 2027, así como a unidades Ford Explorer producidas entre 2020 y 2026.

De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el defecto está relacionado con los asientos de la segunda fila, que podrían desprenderse o cambiar de posición de forma inesperada.

La agencia advirtió que esta situación puede incrementar el riesgo de lesiones, especialmente si el vehículo se ve involucrado en una colisión mientras el asiento presenta el desperfecto.

La NHTSA alerta sobre un posible riesgo para los ocupantes

El aviso oficial explica que el problema puede provocar que el asiento se desenganche, se incline o se deslice mientras el vehículo está en movimiento, afectando la estabilidad del pasajero.

La NHTSA señaló en la documentación de la campaña: «Un asiento que se mueve inesperadamente puede no sujetar adecuadamente al ocupante durante un choque, lo que aumenta el riesgo de lesiones».

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Según los documentos de la llamada a revisión, existe la posibilidad de que todas las unidades incluidas en esta campaña presenten la condición que originó la investigación.

Por ese motivo, la autoridad federal recomienda a los propietarios verificar si su vehículo forma parte del retiro y atender la reparación una vez reciban la notificación correspondiente.