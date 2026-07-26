Tiroteo en Nueva York deja niño muerto
Publicado el26/07/2026 a las 12:51
- Niño víctima inocente
- Sospechoso arrestado
- Violencia armada
Un hombre fue arrestado en el Bronx tras el asesinato de un niño de 12 años que quedó atrapado en un tiroteo.
El caso vuelve a poner en el centro la violencia armada en ciudades de EE.UU. y el riesgo para víctimas inocentes.
La policía identificó al sospechoso como William Ferrer, de 45 años.
El menor, Jacob Freytes, murió tras recibir un disparo cerca de una bodega.
Las autoridades creen que el ataque estaría vinculado a un conflicto entre pandillas.
Un niño en medio del fuego cruzado
Jacob Freytes se encontraba en bicicleta cuando fue alcanzado por los disparos.
El menor había salido a comprar un balón cuando ocurrió el tiroteo.
Según reportes, intentó refugiarse dentro del local tras ser herido.
El ataque ocurrió en plena vía pública, frente a una bodega del Bronx.
Las imágenes de seguridad muestran el momento de pánico dentro del establecimiento.
Sospechoso detenido y múltiples cargos
William Ferrer fue arrestado cerca de su vivienda un día después del crimen.
Enfrenta cargos por asesinato, homicidio involuntario e intento de asesinato.
También se le acusa de agresión y posesión ilegal de armas.
Las autoridades sostienen que el caso está relacionado con violencia entre grupos.
Hasta el momento, no se han anunciado otros arrestos.
Dolor y exigencia de justicia
El menor era hijo de un detective retirado de la policía de Nueva York.
El caso generó conmoción entre autoridades y comunidad local.
La comisionada Jessica Tisch calificó el hecho como un acto de “violencia sin sentido”.
Afirmó que ninguna detención aliviará el dolor de la familia.
La policía aseguró que continuará trabajando para esclarecer completamente lo ocurrido.
El crimen reabre el debate sobre seguridad y control de armas en la ciudad.
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