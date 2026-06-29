Tiroteo en fan fest del Mundial 2026 deja un muerto y un herido grave en California

Un tiroteo ocurrido la noche del domingo en San Pedro Square, en San José, dejó un muerto y un herido de gravedad en una de las zonas que funciona como fan fest del Mundial 2026.

Aunque al momento del ataque no se transmitía ningún partido, el lugar ha sido uno de los principales puntos de reunión para miles de aficionados durante el torneo.

¿Qué ocurrió?

Al menos una persona murió y otra resultó herida tras un tiroteo en un fan fest del Mundial en San José, California. 📹 Vía @Reuters pic.twitter.com/3KmaMWUfFH — Corta (@somoscorta) June 29, 2026

De acuerdo con la policía de San José, el ataque ocurrió cerca de las calles North Market Street y West Santa Clara Street.

Los agentes informaron que una persona murió en el lugar, mientras que una segunda víctima fue trasladada a un hospital con heridas que ponen en riesgo su vida.

Las autoridades iniciaron una investigación por homicidio y cerraron varias calles alrededor de la escena del crimen.

Ocurrió en una zona del Mundial