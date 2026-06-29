Tiroteo en fan fest del Mundial 2026 deja un muerto y un herido grave en California
Un tiroteo ocurrido la noche del domingo en San Pedro Square, en San José, dejó un muerto y un herido de gravedad en una de las zonas que funciona como fan fest del Mundial 2026. Aunque al momento del ataque no se transmitía ningún partido, el lugar ha sido uno de los principales puntos de […]
Publicado el29/06/2026 a las 07:45
Un tiroteo ocurrido la noche del domingo en San Pedro Square, en San José, dejó un muerto y un herido de gravedad en una de las zonas que funciona como fan fest del Mundial 2026.
Aunque al momento del ataque no se transmitía ningún partido, el lugar ha sido uno de los principales puntos de reunión para miles de aficionados durante el torneo.
¿Qué ocurrió?
Al menos una persona murió y otra resultó herida tras un tiroteo en un fan fest del Mundial en San José, California.
📹 Vía @Reuters pic.twitter.com/3KmaMWUfFH
— Corta (@somoscorta) June 29, 2026
De acuerdo con la policía de San José, el ataque ocurrió cerca de las calles North Market Street y West Santa Clara Street.
Los agentes informaron que una persona murió en el lugar, mientras que una segunda víctima fue trasladada a un hospital con heridas que ponen en riesgo su vida.
Las autoridades iniciaron una investigación por homicidio y cerraron varias calles alrededor de la escena del crimen.
Ocurrió en una zona del Mundial
San Pedro Square ha funcionado durante el Mundial 2026 como una zona oficial de reunión para aficionados, donde se instalaron pantallas gigantes, actividades y espacios de entretenimiento.
El domingo no había partidos programados en ese lugar cuando ocurrió el ataque.
El último encuentro disputado en la zona había sido días antes, cuando Estados Unidos enfrentó a Bosnia en un partido de eliminación directa.
Testigos relataron momentos de angustia
Un periodista de Reuters observó una fuerte presencia policial, ambulancias y personal de emergencia en el lugar.
Una guardia de seguridad declaró que alcanzó a ver al herido.
«La persona todavía gemía y se quejaba. Había sangre alrededor de su cuello y la parte superior de la espalda».
La mayoría de los bares y comercios de San Pedro Square cerraron tras el incidente.
Crece la preocupación por la seguridad
Este hecho se suma a otros episodios violentos registrados durante el Mundial 2026.
Entre ellos destacan:
- Nueve personas heridas cerca de la concentración de Inglaterra en Kansas City.
- Un muerto y varios heridos en una serie de tiroteos ocurridos en esa misma ciudad.
- Cinco personas baleadas y otra apuñalada durante celebraciones en Brockton tras un partido de Cabo Verde.
Las autoridades continúan investigando el ataque y, hasta el momento, no han informado sobre posibles sospechosos ni detenciones.
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