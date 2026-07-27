Tiktoker denunció a su esposo por presunto abuso y días después ambos fueron hallados muertos en Oklahoma

Sara Gilson denunció a su esposo

Existía orden de protección

Investigación sigue abierta

La muerte de la creadora de contenido Sara Gilson ha conmocionado a miles de usuarios en redes sociales, luego de que las autoridades confirmaran que ella y su esposo fueron encontrados sin vida dentro de su vivienda en Oklahoma.

El caso ha generado una fuerte reacción porque, apenas días antes, la mujer había denunciado públicamente a su expareja por presuntos delitos contra una menor y también había solicitado protección judicial.

Las investigaciones apuntan a un presunto caso de feminicidio seguido de suicidio, aunque las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer completamente lo ocurrido.

El caso también ha reavivado el debate sobre la protección de víctimas de violencia familiar y la respuesta de las autoridades cuando existen denuncias y órdenes de restricción vigentes.

Una publicación en TikTok anticipó la denuncia pública

Sara Gilson, de 43 años, utilizó su cuenta de TikTok el pasado 11 de julio para compartir una publicación en la que hacía referencia a un grave señalamiento contra quien era su esposo, Jeremiah «Shawn» Duffey.

Siguiendo una tendencia inspirada en documentales de plataformas de streaming, la creadora de contenido simuló una entrevista mientras lanzaba una acusación directa.

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«Preparándome para cuando Netflix estrene un documental sobre mi futuro exmarido, del que acabo de descubrir que es pedófilo», escribió en el video.

En los comentarios de la misma publicación añadió otra frase que llamó la atención de sus seguidores: «Ojalá estuviera bromeando».