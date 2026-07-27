Tiktoker denunció a su esposo por presunto abuso y días después ambos fueron hallados muertos en Oklahoma
Publicado el27/07/2026 a las 11:11
- Sara Gilson denunció a su esposo
- Existía orden de protección
- Investigación sigue abierta
La muerte de la creadora de contenido Sara Gilson ha conmocionado a miles de usuarios en redes sociales, luego de que las autoridades confirmaran que ella y su esposo fueron encontrados sin vida dentro de su vivienda en Oklahoma.
El caso ha generado una fuerte reacción porque, apenas días antes, la mujer había denunciado públicamente a su expareja por presuntos delitos contra una menor y también había solicitado protección judicial.
Las investigaciones apuntan a un presunto caso de feminicidio seguido de suicidio, aunque las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer completamente lo ocurrido.
El caso también ha reavivado el debate sobre la protección de víctimas de violencia familiar y la respuesta de las autoridades cuando existen denuncias y órdenes de restricción vigentes.
Una publicación en TikTok anticipó la denuncia pública
Sara Gilson, de 43 años, utilizó su cuenta de TikTok el pasado 11 de julio para compartir una publicación en la que hacía referencia a un grave señalamiento contra quien era su esposo, Jeremiah «Shawn» Duffey.
Siguiendo una tendencia inspirada en documentales de plataformas de streaming, la creadora de contenido simuló una entrevista mientras lanzaba una acusación directa.
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«Preparándome para cuando Netflix estrene un documental sobre mi futuro exmarido, del que acabo de descubrir que es pedófilo», escribió en el video.
En los comentarios de la misma publicación añadió otra frase que llamó la atención de sus seguidores: «Ojalá estuviera bromeando».
Un menor alertó a las autoridades tras escuchar los disparos
Doce días después de esa publicación, Sara Gilson y Jeremiah «Shawn» Duffey, de 48 años, fueron encontrados muertos con heridas de bala dentro de su domicilio en Owasso, Oklahoma.
De acuerdo con la información difundida por People y el medio local KTUL, un menor que se encontraba en la vivienda llamó al servicio de emergencias alrededor de las 11:15 de la noche.
Tras llegar al lugar, las autoridades localizaron a ambas personas sin vida e iniciaron las investigaciones correspondientes.
Los primeros reportes citados por esos medios señalan que Duffey presuntamente asesinó a su esposa antes de quitarse la vida, aunque las pesquisas continúan en desarrollo.
La tiktoker había solicitado una orden de protección
Los documentos judiciales revisados por People indican que Sara Gilson ya había buscado protección legal en distintas ocasiones.
En 2021 solicitó dos órdenes de protección contra Duffey, aunque ambas fueron desestimadas debido a que no acudió a las audiencias programadas.
Posteriormente, el 10 de junio de 2026, obtuvo una orden de protección de emergencia mediante la cual se ordenó a Duffey abandonar la vivienda y mantenerse al menos a 100 yardas de distancia.
Según documentos citados por The Oklahoman, Gilson afirmó que su esposo «tenía un arma, amenazó con suicidarse y se dio a la fuga», motivo por el que la medida fue extendida hasta el 24 de agosto.
@mrsgilson
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También enfrentaba acusaciones relacionadas con una menor
De manera paralela, otra mujer presentó el 10 de junio una solicitud de protección en representación de su hija de 15 años contra Jeremiah «Shawn» Duffey.
La adolescente, integrante del equipo de baloncesto que él entrenaba, denunció presuntos contactos físicos inapropiados que, según la madre, fueron observados por otro entrenador.
Además, la joven aseguró que Duffey le enviaba mensajes, la invitó a su habitación durante un torneo deportivo y llegó a ofrecerle dinero para que no hablara sobre lo ocurrido, según información publicada por PEOPLE.
Mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias de las muertes de Sara Gilson y Jeremiah «Shawn» Duffey, el caso sigue generando preguntas sobre la atención a las denuncias de violencia, las medidas de protección y la prevención de hechos que terminan en tragedia.