Tigres pega en Nashville y pone un pie en la Final
Tigres UANL dio un golpe de autoridad al vencer 1-0 a Nashville SC en la ida de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup. El triunfo como visitante deja a los felinos muy cerca de la Final y refuerza el dominio de la Liga MX sobre la MLS en el torneo. Un partido cerrado y […]
Publicado el29/04/2026 a las 15:04
Tigres UANL dio un golpe de autoridad al vencer 1-0 a Nashville SC en la ida de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup.
El triunfo como visitante deja a los felinos muy cerca de la Final y refuerza el dominio de la Liga MX sobre la MLS en el torneo.
Un partido cerrado y táctico
El encuentro en el Geodis Park fue muy disputado desde el inicio.
Nashville intentó imponer condiciones en los primeros minutos, pero Tigres supo mantener el orden y esperar su momento.
Correa marca la diferencia
La jugada clave llegó al minuto 33.
Ángel Correa recibió fuera del área, controló con calidad y sacó un potente disparo que terminó en el fondo de la red.
Un golazo que definió el partido.
Tigres, más peligroso en el complemento
En la segunda mitad, el duelo se mantuvo parejo, pero Tigres generó las oportunidades más claras.
Nashville, obligado a reaccionar, terminó desesperado ante la falta de contundencia.
Ventaja clave rumbo a la vuelta
El equipo dirigido por Guido Pizarro se lleva una ventaja importante de cara al partido de vuelta.
Además, el gol de visitante podría ser determinante en la eliminatoria.
Liga MX impone condiciones
Con este resultado, Tigres acerca a la Liga MX a evitar una final completamente entre equipos de la MLS.
La vuelta definirá si los felinos logran sellar su pase a la Final del torneo.
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