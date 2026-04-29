Tigres UANL dio un golpe de autoridad al vencer 1-0 a Nashville SC en la ida de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup.

El triunfo como visitante deja a los felinos muy cerca de la Final y refuerza el dominio de la Liga MX sobre la MLS en el torneo.

Un partido cerrado y táctico

El encuentro en el Geodis Park fue muy disputado desde el inicio.

Nashville intentó imponer condiciones en los primeros minutos, pero Tigres supo mantener el orden y esperar su momento.

Correa marca la diferencia

La jugada clave llegó al minuto 33.