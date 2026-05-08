Real Madrid vive crisis interna tras polémica de Valverde

El Real Madrid enfrenta un nuevo episodio de tensión interna luego del comunicado de Federico Valverde tras su incidente con Aurélien Tchouaméni.

El mediocampista no solo aclaró lo ocurrido, sino que dejó una acusación que sacude al vestuario.

El conflicto llega en un momento crítico de la temporada.

La crisis interna podría afectar el rendimiento del equipo y evidencia un vestuario fragmentado.

Valverde niega agresión pero lanza acusación

El jugador uruguayo descartó que haya existido una agresión directa entre él y su compañero.