Mourinho confirma contactos con Real Madrid
Publicado el16/05/2026 a las 22:48
José Mourinho volvió a colocarse en el centro del debate tras reconocer que existen conversaciones entre su entorno y el Real Madrid, aunque aclaró que no hay nada definido.
El técnico portugués, actualmente en el Benfica, habló abiertamente sobre la situación tras el partido de su equipo ante el Estoril.
El nombre de Mourinho reaparece como opción para el Real Madrid en medio de rumores sobre cambios en el banquillo, lo que genera expectativa en el entorno del club.
Mourinho admite acercamientos con el club
El entrenador confirmó que su agente, Jorge Mendes, ha mantenido contactos con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y con otros representantes del club.
Según sus palabras, existe “algo”, aunque evitó profundizar en detalles.
Dejó claro que estas conversaciones no lo involucran directamente.
Sin negociación directa ni contrato
Mourinho fue enfático al señalar que no hay negociaciones formales.
El portugués explicó que no ha hablado personalmente con el presidente del Real Madrid.
También descartó la existencia de un acuerdo o contrato en proceso.
Un regreso que vuelve a tomar fuerza
El técnico ya dirigió al Real Madrid en el pasado.
Su nombre ha vuelto a surgir en medio de un contexto complicado para el club, tanto en lo deportivo como en lo institucional.
Esto ha alimentado las especulaciones sobre un posible regreso.
Benfica sigue siendo la prioridad
A pesar de los rumores, Mourinho aseguró que su continuidad en el Benfica es el escenario más probable.
Indicó que existe un “99 % de posibilidades” de permanecer en el club portugués.
Además, recordó que tiene contrato vigente y una propuesta de renovación pendiente.
Un futuro aún sin definición
Aunque el interés mediático es alto, la situación sigue abierta.
Las conversaciones indirectas mantienen el tema activo, pero sin avances concretos.
El desenlace dependerá de decisiones futuras tanto del entrenador como del club español.
En las próximas semanas podría definirse el futuro de Mourinho, mientras continúan las especulaciones sobre posibles cambios en el Real Madrid.
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