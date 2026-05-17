Mourinho confirma contactos con Real Madrid

José Mourinho volvió a colocarse en el centro del debate tras reconocer que existen conversaciones entre su entorno y el Real Madrid, aunque aclaró que no hay nada definido.

El técnico portugués, actualmente en el Benfica, habló abiertamente sobre la situación tras el partido de su equipo ante el Estoril.

El nombre de Mourinho reaparece como opción para el Real Madrid en medio de rumores sobre cambios en el banquillo, lo que genera expectativa en el entorno del club.

Mourinho admite acercamientos con el club

El entrenador confirmó que su agente, Jorge Mendes, ha mantenido contactos con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y con otros representantes del club.

Según sus palabras, existe “algo”, aunque evitó profundizar en detalles.