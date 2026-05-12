Ramos acuerda la compra del 60% de las acciones del Sevilla FC

Sergio Ramos, junto al fondo Five Eleven Capital, alcanzó un acuerdo para la compra del Sevilla FC.

La operación contempla la adquisición de aproximadamente el 60% del club, aunque aún falta su formalización y aprobación oficial.

El movimiento marca un cambio importante en la estructura del equipo.

La llegada de nuevos propietarios puede redefinir el rumbo deportivo y financiero del Sevilla.

Acuerdo por la mayoría del club

El pacto establece la compra de cerca del 60% de las acciones del Sevilla.