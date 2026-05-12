Ramos acuerda la compra del 60% de las acciones del Sevilla FC
Sergio Ramos, junto al fondo Five Eleven Capital, alcanzó un acuerdo para la compra del Sevilla FC. La operación contempla la adquisición de aproximadamente el 60% del club, aunque aún falta su formalización y aprobación oficial. El movimiento marca un cambio importante en la estructura del equipo. La llegada de nuevos propietarios puede redefinir el […]
Publicado el12/05/2026 a las 09:06
Sergio Ramos, junto al fondo Five Eleven Capital, alcanzó un acuerdo para la compra del Sevilla FC.
La operación contempla la adquisición de aproximadamente el 60% del club, aunque aún falta su formalización y aprobación oficial.
El movimiento marca un cambio importante en la estructura del equipo.
La llegada de nuevos propietarios puede redefinir el rumbo deportivo y financiero del Sevilla.
Acuerdo por la mayoría del club
El pacto establece la compra de cerca del 60% de las acciones del Sevilla.
La operación valora al club en más de 400 millones de euros.
El acuerdo se logró tras varias reuniones entre las partes involucradas.
La operación aún requiere aprobación
El proceso no está completamente cerrado.
Falta la firma oficial en notaría y la autorización del Consejo Superior de Deportes.
Estos pasos serán clave para concretar la compra.
La deuda fue punto clave en la negociación
Uno de los principales temas fue la situación financiera del club. La auditoría determinó una deuda cercana a los 85 millones de euros.
Este dato permitió avanzar hacia el acuerdo final.
Negociaciones iniciaron desde 2025
El interés de Sergio Ramos comenzó a finales de 2025. Las conversaciones se intensificaron en marzo con la firma de una carta de intención.
El proceso se extendió durante varios meses.
El contexto deportivo influye en la operación
El Sevilla atraviesa una temporada complicada y aún no asegura su permanencia en LaLiga. Esta situación fue considerada dentro de la negociación.
El rendimiento deportivo podría impactar el valor final del club.
Se espera que en los próximos días se complete la firma del acuerdo y se confirme la aprobación oficial para concretar la compra.
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