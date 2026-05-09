Messi habla de Neymar y su opción al Mundial 2026

Lionel Messi se pronunció sobre uno de los temas más debatidos en el fútbol: la posible presencia de Neymar en el Mundial 2026.

El argentino, actual figura del Inter Miami, fue consultado sobre su excompañero en una entrevista reciente.

Sus palabras reavivan la discusión sobre el rol del brasileño en la selección.

La opinión de Messi influye en el debate global sobre si Neymar debe estar en el Mundial.

Messi reconoce que no puede ser objetivo

El campeón del mundo dejó claro que su opinión está marcada por la relación personal que mantiene con Neymar. Ambos compartieron vestuario en Barcelona y PSG.