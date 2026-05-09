Messi habla de Neymar y su opción al Mundial 2026
Lionel Messi se pronunció sobre uno de los temas más debatidos en el fútbol: la posible presencia de Neymar en el Mundial 2026. El argentino, actual figura del Inter Miami, fue consultado sobre su excompañero en una entrevista reciente. Sus palabras reavivan la discusión sobre el rol del brasileño en la selección. La opinión de […]
Publicado el08/05/2026 a las 21:03
Lionel Messi se pronunció sobre uno de los temas más debatidos en el fútbol: la posible presencia de Neymar en el Mundial 2026.
El argentino, actual figura del Inter Miami, fue consultado sobre su excompañero en una entrevista reciente.
Sus palabras reavivan la discusión sobre el rol del brasileño en la selección.
La opinión de Messi influye en el debate global sobre si Neymar debe estar en el Mundial.
Messi reconoce que no puede ser objetivo
El campeón del mundo dejó claro que su opinión está marcada por la relación personal que mantiene con Neymar. Ambos compartieron vestuario en Barcelona y PSG.
Aun así, expresó su deseo de verlo en la Copa del Mundo.
Neymar sigue siendo relevante para el fútbol
Messi aseguró que en los Mundiales deben estar los mejores jugadores. En ese sentido, considera que Neymar, independientemente de su momento, entra en esa categoría.
El argentino destacó su importancia para Brasil y para el fútbol en general.
La ausencia de Neymar genera debate
El brasileño no ha sido convocado recientemente, lo que ha alimentado la discusión sobre su futuro con la selección.
Esta situación ha abierto interrogantes sobre su participación en el torneo.
Messi destaca la personalidad de Neymar
El argentino también habló sobre el carácter del jugador. Resaltó su forma de vivir el fútbol y su autenticidad fuera de la cancha.
Estos elementos forman parte de la imagen que proyecta dentro y fuera del deporte.
Una relación que se mantiene con el tiempo
Messi confirmó que mantiene contacto ocasional con Neymar, aunque ya no con la frecuencia de antes.
La conexión entre ambos sigue vigente tras años de compartir equipo.
La decisión sobre Neymar en el Mundial dependerá del cuerpo técnico de Brasil, mientras el debate continúa con opiniones de figuras como Messi.