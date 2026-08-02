Tifón Dolphin se fortalece en el Pacífico y mantiene en alerta a meteorólogos por su poderosa intensidad

Tifón Dolphin se fortalece

Vientos de categoría 4

Monitorean evolución del ciclón

El tifón Dolphin continúa desplazándose por el Pacífico occidental con una fuerza comparable a la de un huracán de categoría 4, mientras expertos siguen de cerca su evolución rumbo al este de Asia.

Aunque por ahora no representa una amenaza inmediata para zonas pobladas, el sistema mantiene una estructura muy intensa y permanece bajo vigilancia por su potencial evolución.

Los pronósticos indican que el ciclón avanza lentamente hacia el noroeste, mientras conserva vientos extremadamente fuertes sobre aguas abiertas.

Los especialistas continúan evaluando su comportamiento para determinar si el fenómeno podría modificar su trayectoria o afectar regiones asiáticas en los próximos días.

Dolphin alcanzó una rápida e inusual intensificación

El sistema llegó a convertirse en un supertifón después de registrar ráfagas superiores a los 240 kilómetros por hora durante su proceso de fortalecimiento.

En su punto de mayor intensidad alcanzó ráfagas cercanas a los 265 kilómetros por hora antes de comenzar un debilitamiento gradual.

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Según el Centro de Pronósticos de FOX, «la tormenta desarrolló un ojo diminuto de entre 6 y 7 millas de ancho el martes durante su crecimiento explosivo, lo que indica una intensificación muy rápida«.

Ese comportamiento llamó la atención de los meteorólogos debido a la velocidad con la que el ciclón ganó fuerza en apenas un día.