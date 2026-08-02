Tifón Dolphin se fortalece en el Pacífico y mantiene en alerta a meteorólogos por su poderosa intensidad
Publicado el02/08/2026 a las 09:04
- Tifón Dolphin se fortalece
- Vientos de categoría 4
- Monitorean evolución del ciclón
El tifón Dolphin continúa desplazándose por el Pacífico occidental con una fuerza comparable a la de un huracán de categoría 4, mientras expertos siguen de cerca su evolución rumbo al este de Asia.
Aunque por ahora no representa una amenaza inmediata para zonas pobladas, el sistema mantiene una estructura muy intensa y permanece bajo vigilancia por su potencial evolución.
Los pronósticos indican que el ciclón avanza lentamente hacia el noroeste, mientras conserva vientos extremadamente fuertes sobre aguas abiertas.
Los especialistas continúan evaluando su comportamiento para determinar si el fenómeno podría modificar su trayectoria o afectar regiones asiáticas en los próximos días.
Dolphin alcanzó una rápida e inusual intensificación
El sistema llegó a convertirse en un supertifón después de registrar ráfagas superiores a los 240 kilómetros por hora durante su proceso de fortalecimiento.
En su punto de mayor intensidad alcanzó ráfagas cercanas a los 265 kilómetros por hora antes de comenzar un debilitamiento gradual.
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Según el Centro de Pronósticos de FOX, «la tormenta desarrolló un ojo diminuto de entre 6 y 7 millas de ancho el martes durante su crecimiento explosivo, lo que indica una intensificación muy rápida«.
Ese comportamiento llamó la atención de los meteorólogos debido a la velocidad con la que el ciclón ganó fuerza en apenas un día.
Los vientos alcanzan fuerza equivalente a un huracán categoría 4
Actualmente, Dolphin mantiene ráfagas cercanas a los 225 kilómetros por hora, equivalentes a un huracán mayor de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.
Durante su etapa de fortalecimiento, el sistema incrementó su intensidad en aproximadamente 95 millas por hora en un periodo de 24 horas.
Los pronósticos llegaron a contemplar que el tifón alcanzara velocidades máximas de entre 160 y 170 millas por hora.
Aun con una tendencia prevista de debilitamiento para la próxima semana, continúa siendo uno de los ciclones más potentes del Pacífico occidental.
🚨🌪️ El supertifón Dolphin sigue intensificándose y ya alcanzó la categoría más alta en la escala de ciclones tropicales. Con vientos de hasta 270 km/h, el fenómeno también rompió un récord histórico al convertirse en el ciclón de categoría 5 que más al este se ha formado en el… pic.twitter.com/uUfjcClxTH
— Territorio Nacional (@Territorio_Hoy) July 30, 2026
El fenómeno de El Niño también está bajo observación
Los expertos recuerdan que históricamente muy pocos ciclones formados en esta región han logrado desplazarse lo suficiente como para tocar territorio japonés.
De acuerdo con registros, únicamente cuatro tormentas del Pacífico Central han alcanzado Japón siguiendo una trayectoria similar.
Dos de esos casos ocurrieron durante episodios de un fenómeno de El Niño particularmente intenso.
Datos de la NOAA indican que el actual evento tiene un 81 % de probabilidad de evolucionar hacia un El Niño muy fuerte o Super El Niño entre octubre y diciembre.
Typhoon 🌀 Dolphin 🐬 advancing towards Japan , might also make its move over Shanghai and China pic.twitter.com/omNxp2nI62
— Suchintan Singh (@suchintan_singh) August 2, 2026
Meteorólogos seguirán de cerca su evolución hacia Asia
El Centro de Pronósticos de FOX informó que continuará monitoreando el comportamiento del tifón mientras avanza sobre el Pacífico occidental.
La atención se concentra en determinar si el sistema mantiene su estructura al aproximarse al este del continente asiático.
Por ahora, el tifón permanece sobre aguas abiertas y no existe una amenaza inmediata para tierra firme, de acuerdo con la información disponible.
Las previsiones apuntan a que Dolphin perderá intensidad gradualmente durante la próxima semana, aunque seguirá siendo observado por su potencial impacto, detalló ‘Fox Weather‘.