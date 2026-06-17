Lo que la Tiamina (vitamina B1) hace por tu cuerpo podría sorprenderte!

Tiamina es una vitamina esencial para el cerebro, los nervios y la producción de energía. Descubra por qué su papel en la salud sorprende.

Convierte alimentos en energía.

Apoya cerebro y nervios.

Previene deficiencias graves. 👉Descubre cómo apoyar tu sistema nervioso cada día La tiamina, también conocida como vitamina B1, es uno de esos nutrientes esenciales que suelen pasar desapercibidos, pero que cumplen funciones fundamentales para mantener el cuerpo en funcionamiento. Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), esta vitamina ayuda a convertir los alimentos en la energía que el organismo necesita para realizar sus actividades diarias, desde respirar hasta pensar, caminar o trabajar. Por qué es importante: Aunque la deficiencia de tiamina es poco común en personas que mantienen una alimentación equilibrada, niveles bajos de esta vitamina pueden afectar al cerebro, el sistema nervioso, los músculos y el corazón. Además, se trata de una vitamina hidrosoluble, lo que significa que el cuerpo no la almacena en grandes cantidades y necesita obtenerla regularmente a través de la alimentación. Beneficios y efectos de la vitamina B1 en el organismo La vitamina B1 ayuda a transformar los alimentos en energía

El principal beneficio de la tiamina es su participación en el metabolismo de los carbohidratos. Convierte nutrientes en energía.

Apoya el metabolismo celular.

Favorece funciones básicas. De acuerdo con MedlinePlus, la vitamina B1 permite que las células transformen los carbohidratos en energía utilizable para el organismo. Este proceso resulta especialmente importante para órganos con una alta demanda energética, como el cerebro y el sistema nervioso, que dependen de un suministro constante para funcionar correctamente. 👉Más energía y menos agotamiento: conoce la vitamina B1 Contribuye al buen funcionamiento del cerebro y los nervios La tiamina participa en la transmisión de señales nerviosas entre las células. También desempeña un papel importante en la conducción de impulsos nerviosos y en diversos procesos químicos que ocurren dentro del sistema nervioso. Según el NIH, cuando existe una deficiencia de esta vitamina pueden aparecer síntomas como confusión, pérdida de memoria, desorientación y dificultades cognitivas.

Banner Health señala además que niveles insuficientes de tiamina pueden provocar irritabilidad, cambios de humor, problemas de equilibrio e incluso movimientos oculares anormales en casos más severos. 👉Descubre cómo apoyar tu sistema nervioso cada día AQUI! Es importante para la función muscular Otro de los beneficios destacados de la vitamina B1 es su participación en la contracción muscular. Las fibras musculares necesitan energía constante para funcionar y la tiamina forma parte de los mecanismos que permiten producirla. MedlinePlus explica que esta vitamina interviene directamente en procesos metabólicos relacionados con el movimiento muscular y el aprovechamiento de nutrientes. Por esta razón, una deficiencia prolongada puede provocar debilidad, fatiga y pérdida de fuerza. 👉Tu cerebro y tus nervios podrían agradecer este nutriente

Ayuda a proteger la salud cardiovascular La evidencia disponible indica que la tiamina también desempeña un papel importante en el funcionamiento normal del corazón. Los NIH señalan que los investigadores continúan estudiando la relación entre los niveles de vitamina B1 y la insuficiencia cardíaca, ya que muchas personas con esta condición presentan concentraciones bajas de este nutriente. Además, una deficiencia grave puede derivar en el llamado «beriberi húmedo», una enfermedad asociada con problemas cardíacos y acumulación de líquidos en las extremidades inferiores. 👉¿Te sientes agotado o irritable? Esto podría ayudarte Los alimentos son la principal fuente de vitamina B1 La mayoría de las personas puede obtener suficiente tiamina mediante una alimentación variada. Entre los alimentos que contienen vitamina B1 destacan: Cereales integrales.

Panes fortificados.

Arroz y pasta enriquecidos.

Carne de cerdo.

Carne de res.

Pescados como trucha y atún.

Frijoles y lentejas.

Guisantes.

Nueces y semillas.

Germen de trigo.

Los expertos recomiendan priorizar la obtención de nutrientes a través de los alimentos antes que mediante suplementos, salvo indicación médica. 👉Más energía y menos agotamiento: conoce la vitamina B1 La deficiencia puede tener consecuencias importantes Cuando el organismo no recibe suficiente tiamina pueden aparecer distintos problemas de salud. Entre los síntomas más comunes se encuentran: Fatiga.

Debilidad muscular.

Pérdida de apetito.

Confusión.

Problemas de memoria.

Hormigueo en manos y pies. En casos más graves puede desarrollarse el beriberi o el síndrome de Wernicke-Korsakoff, una afección neurológica que suele observarse con mayor frecuencia en personas con trastorno por consumo de alcohol. 👉Más energía y menos agotamiento: conoce la vitamina B1

¿Quiénes tienen mayor riesgo de presentar deficiencia? Aunque es poco frecuente, ciertos grupos tienen más probabilidades de presentar niveles bajos de vitamina B1. Entre ellos se encuentran: Personas con dependencia al alcohol.

Adultos mayores.

Personas con VIH/SIDA.

Personas con diabetes.

Pacientes sometidos a cirugía bariátrica.

Personas en diálisis.

Pacientes con enfermedad de Crohn. Banner Health destaca que quienes toman diuréticos regularmente también pueden requerir una vigilancia más cercana de sus niveles de tiamina. 👉¿Te sientes agotado o irritable? Esto podría ayudarte Lo que se sabe sobre los suplementos Los investigadores siguen estudiando el posible papel de la vitamina B1 en enfermedades como la diabetes, la insuficiencia cardíaca y el Alzheimer.