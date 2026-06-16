Texas en alerta máxima: posible tormenta tropical amenaza con inundaciones devastadoras

Tormenta tropical en Texas

Inundaciones afectan al sur

Alertas en varios estados

El sur de Estados Unidos se mantiene en vigilancia ante la posible formación de un sistema tropical que podría impactar en los próximos días.

Asimismo, el Centro Nacional de Huracanes elevó a nivel medio la probabilidad de desarrollo ciclónico en la región durante la semana.

El fenómeno, identificado como Invest 90L, marca el inicio de la actividad relevante en la temporada de huracanes del Atlántico.

Meteorólogos advierten que las condiciones podrían cambiar rápidamente y derivar en alertas de tormenta tropical en cuestión de horas.

Lluvias intensas elevan riesgo de inundaciones

Las lluvias ya han comenzado a impactar varias zonas, acumulando más de 7.5 pulgadas en algunos puntos del sur.

La combinación de humedad tropical y sistemas atmosféricos está generando tormentas persistentes y de movimiento lento.

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Las autoridades han emitido alertas de inundación de alto nivel, con riesgo creciente de afectaciones graves en comunidades.

En Texas, equipos de emergencia han respondido a situaciones críticas, incluyendo rescates en áreas afectadas por el agua.