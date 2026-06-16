Texas en alerta máxima: posible tormenta tropical amenaza con inundaciones devastadoras
Publicado el16/06/2026 a las 10:14
- Tormenta tropical en Texas
- Inundaciones afectan al sur
- Alertas en varios estados
El sur de Estados Unidos se mantiene en vigilancia ante la posible formación de un sistema tropical que podría impactar en los próximos días.
Asimismo, el Centro Nacional de Huracanes elevó a nivel medio la probabilidad de desarrollo ciclónico en la región durante la semana.
El fenómeno, identificado como Invest 90L, marca el inicio de la actividad relevante en la temporada de huracanes del Atlántico.
Meteorólogos advierten que las condiciones podrían cambiar rápidamente y derivar en alertas de tormenta tropical en cuestión de horas.
Lluvias intensas elevan riesgo de inundaciones
Las lluvias ya han comenzado a impactar varias zonas, acumulando más de 7.5 pulgadas en algunos puntos del sur.
La combinación de humedad tropical y sistemas atmosféricos está generando tormentas persistentes y de movimiento lento.
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Las autoridades han emitido alertas de inundación de alto nivel, con riesgo creciente de afectaciones graves en comunidades.
En Texas, equipos de emergencia han respondido a situaciones críticas, incluyendo rescates en áreas afectadas por el agua.
Región del Golfo bajo amenaza constante
El sistema continúa alimentándose de la humedad proveniente del Golfo, intensificando las lluvias y los vientos en la región.
Se prevé que las precipitaciones alcancen entre 5 y 8 pulgadas en varias zonas, con áreas que podrían recibir aún más.
Un corredor entre Texas y Luisiana podría registrar acumulaciones de hasta 12 pulgadas en los próximos días.
En escenarios más extremos, algunas regiones podrían enfrentar niveles de lluvia superiores a los 30 centímetros.
Pronóstico mantiene incertidumbre y vigilancia
Los especialistas siguen monitoreando la evolución del sistema, ante la posibilidad de que se convierta en tormenta tropical.
Aunque el desarrollo no está confirmado, el riesgo de inundaciones repentinas sigue siendo la principal preocupación.
El comportamiento del sistema dependerá de su trayectoria y de la interacción con otros frentes atmosféricos.
Las autoridades recomiendan mantenerse informados mientras el fenómeno podría extender su impacto hasta el fin de semana, según ‘Fox Weather‘.