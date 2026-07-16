Ofrecen hasta $10,000 para la educación de tus hijos: descubre si eres uno de los beneficiarios

Las familias de Texas cuentan con una nueva alternativa para financiar la educación de sus hijos gracias al programa Texas Education Freedom Account (TEFA), una iniciativa que permitirá a miles de estudiantes acceder a escuelas privadas y otros programas educativos mediante vales financiados por el estado.

Para el ciclo escolar 2026-2027, el programa dispone de un presupuesto de 1,000 millones de dólares y beneficiará a cerca de 96,000 estudiantes.

¿Cuánto dinero entrega el programa?

El monto dependerá de la situación de cada estudiante:

$10,474 al año para alumnos inscritos en escuelas privadas aprobadas o programas de educación temprana.

para alumnos inscritos en escuelas privadas aprobadas o programas de educación temprana. Hasta $30,000 anuales para estudiantes con discapacidades que cuenten con un Programa Educativo Individualizado (IEP) y cumplan con los requisitos establecidos.

para estudiantes con discapacidades que cuenten con un Programa Educativo Individualizado (IEP) y cumplan con los requisitos establecidos. $2,000 para familias que opten por la educación en casa (homeschooling).

¿Quién administra el programa?



El TEFA fue creado mediante la Ley SB-2 y es administrado por la Oficina del Contralor de Cuentas Públicas de Texas en coordinación con la empresa tecnológica Odyssey.

Las familias deben completar todo el proceso a través del portal oficial del programa, donde podrán seleccionar las instituciones participantes.

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