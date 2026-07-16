Ofrecen hasta $10,000 para la educación de tus hijos: descubre si eres uno de los beneficiarios
Publicado el16/07/2026 a las 08:58
Las familias de Texas cuentan con una nueva alternativa para financiar la educación de sus hijos gracias al programa Texas Education Freedom Account (TEFA), una iniciativa que permitirá a miles de estudiantes acceder a escuelas privadas y otros programas educativos mediante vales financiados por el estado.
Para el ciclo escolar 2026-2027, el programa dispone de un presupuesto de 1,000 millones de dólares y beneficiará a cerca de 96,000 estudiantes.
¿Cuánto dinero entrega el programa?
El monto dependerá de la situación de cada estudiante:
- $10,474 al año para alumnos inscritos en escuelas privadas aprobadas o programas de educación temprana.
- Hasta $30,000 anuales para estudiantes con discapacidades que cuenten con un Programa Educativo Individualizado (IEP) y cumplan con los requisitos establecidos.
- $2,000 para familias que opten por la educación en casa (homeschooling).
¿Quién administra el programa?
El TEFA fue creado mediante la Ley SB-2 y es administrado por la Oficina del Contralor de Cuentas Públicas de Texas en coordinación con la empresa tecnológica Odyssey.
Las familias deben completar todo el proceso a través del portal oficial del programa, donde podrán seleccionar las instituciones participantes.
Elegir una escuela no garantiza el ingreso
Las autoridades recordaron que seleccionar una escuela en la plataforma no significa que el estudiante haya sido aceptado.
Cada institución privada mantiene sus propios procesos de admisión y puede decidir a qué alumnos acepta.
Además, los estudiantes beneficiarios del programa no reciben prioridad sobre otros aspirantes.
Fechas importantes
Las familias que recibieron la aprobación antes del 22 de junio tienen hasta el 15 de julio para elegir una escuela participante.
Quienes fueron seleccionados posteriormente desde la lista de espera disponen de cuatro semanas desde la fecha de notificación para
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Si no cumplen con los plazos establecidos, perderán el beneficio y los recursos serán reasignados a otros estudiantes.
¿Cuándo se entregará el dinero?
Las escuelas tendrán hasta el 31 de julio para confirmar la inscripción de los estudiantes.
Posteriormente:
- El primer desembolso llegará a mediados de agosto.
- Un 25% adicional será entregado el 1 de octubre.
- El 50% restante se distribuirá el 1 de febrero, siempre que el alumno continúe inscrito en una institución participante.
Con más de 2,400 escuelas privadas autorizadas y miles de nuevos beneficiarios, el programa TEFA representa una de las mayores inversiones de Texas para ampliar las opciones educativas de las familias durante el próximo ciclo escolar.