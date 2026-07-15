Texas bajo amenaza: pronostican lluvias extremas con alto riesgo de inundaciones repentinas
Publicado el15/07/2026 a las 10:48
- Texas bajo amenaza de lluvias
- Crece riesgo de inundaciones
- Alertan a conductores
Las fuertes lluvias que continúan descargándose sobre distintas regiones de Texas mantienen en alerta a las autoridades y meteorólogos, quienes advierten que las precipitaciones podrían intensificarse hasta el jueves por la noche.
AccuWeather anticipa un escenario favorable para aguaceros persistentes capaces de provocar inundaciones repentinas, afectar carreteras, generar daños materiales y alterar los desplazamientos en varias comunidades del estado.
El riesgo no se limita a zonas urbanas, ya que también podrían registrarse crecidas rápidas en ríos, arroyos y cauces normalmente secos, incrementando el peligro para quienes viven o transitan por estas áreas.
Los especialistas recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que la evolución de las tormentas podría cambiar rápidamente la situación en distintas regiones de Texas.
Lluvias acumuladas elevan la preocupación en varias regiones
Desde el inicio de la semana, algunos sectores comprendidos entre la región de Big Bend, el río Grande y la zona montañosa al oeste de San Antonio han recibido más de 30 centímetros de lluvia.
Gran parte de esa precipitación cayó en pocas horas, saturando el terreno y reduciendo considerablemente la capacidad de absorción del suelo antes de la llegada de nuevos aguaceros.
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Los pronósticos indican que todavía podrían acumularse varios centímetros adicionales de lluvia antes de que el sistema comience a debilitarse hacia el final de la semana.
Mientras tanto, el panorama mejora gradualmente en el sur de Luisiana, donde las precipitaciones comienzan a disminuir tras varios días de condiciones meteorológicas adversas.
Meteorólogos comparan el fenómeno con un sistema tropical
AccuWeather prevé acumulados generales de entre 4 y 8 pulgadas de lluvia desde el lunes por la tarde hasta el jueves por la noche en una amplia franja del estado.
Dentro de esa área podrían registrarse cantidades mucho mayores, con sectores aislados donde las precipitaciones alcancen entre 12 y 18 pulgadas e incluso máximos locales cercanos a las 24 pulgadas.
Aunque no se trata de una tormenta tropical, los expertos explican que la combinación de abundante humedad, un frente estacionario y una débil perturbación atmosférica está produciendo efectos muy similares.
Este tipo de configuración favorece lluvias persistentes sobre las mismas zonas durante varias horas, aumentando significativamente el potencial de inundaciones repentinas.
Texas bajo amenaza de lluvias: El agua puede subir rápidamente
En algunos puntos podrían registrarse entre 5 y 10 centímetros de lluvia en apenas una hora, volumen suficiente para colapsar sistemas de drenaje y provocar rápidas crecidas.
Cuando el agua supera la capacidad de alcantarillas y canales, las calles pueden inundarse en pocos minutos, dificultando la movilidad y complicando el trabajo de los equipos de emergencia.
Las autoridades recuerdan que eventos con características similares han provocado importantes pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales en el pasado, por lo que insisten en no subestimar las alertas.
Uno de los antecedentes recientes ocurrió en la cuenca del río Guadalupe durante julio de 2025, cuando lluvias extremas generaron un desastre de grandes proporciones.
El patrón cambiará, pero el riesgo no desaparecerá por completo
Los meteorólogos prevén que el sistema responsable de las lluvias repetidas sobre el centro de Texas comience a perder fuerza hacia el fin de semana.
Sin embargo, ese cambio no significa el final de las tormentas, ya que aún podrían desarrollarse células aisladas con capacidad para producir inundaciones muy localizadas.
Además, los especialistas vigilan otra posible zona de lluvias intensas que podría extenderse desde el centro-norte de México hacia el interior del suroeste de Estados Unidos.
La evolución de ese nuevo sistema dependerá de las condiciones atmosféricas durante los próximos días y continuará bajo observación.
Autoridades piden extremar precauciones al conducir
Uno de los principales riesgos durante este tipo de eventos ocurre en las carreteras cubiertas por agua, donde resulta difícil estimar la profundidad de la inundación.
Los expertos insisten en que un vehículo puede quedar inmovilizado, flotar o sufrir daños severos incluso con niveles de agua aparentemente bajos.
También advierten que la fuerza de la corriente puede arrastrar automóviles en cuestión de segundos y que, en algunos casos, el pavimento puede haber sido destruido bajo la superficie.
Ante este panorama, la recomendación principal es evitar cruzar caminos inundados, seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas hasta que disminuya el riesgo, señaló ‘AccuWeather‘.