Texas bajo amenaza: pronostican lluvias extremas con alto riesgo de inundaciones repentinas

Texas bajo amenaza de lluvias

Crece riesgo de inundaciones

Alertan a conductores

Las fuertes lluvias que continúan descargándose sobre distintas regiones de Texas mantienen en alerta a las autoridades y meteorólogos, quienes advierten que las precipitaciones podrían intensificarse hasta el jueves por la noche.

AccuWeather anticipa un escenario favorable para aguaceros persistentes capaces de provocar inundaciones repentinas, afectar carreteras, generar daños materiales y alterar los desplazamientos en varias comunidades del estado.

El riesgo no se limita a zonas urbanas, ya que también podrían registrarse crecidas rápidas en ríos, arroyos y cauces normalmente secos, incrementando el peligro para quienes viven o transitan por estas áreas.

Los especialistas recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que la evolución de las tormentas podría cambiar rápidamente la situación en distintas regiones de Texas.

Lluvias acumuladas elevan la preocupación en varias regiones

Desde el inicio de la semana, algunos sectores comprendidos entre la región de Big Bend, el río Grande y la zona montañosa al oeste de San Antonio han recibido más de 30 centímetros de lluvia.

Gran parte de esa precipitación cayó en pocas horas, saturando el terreno y reduciendo considerablemente la capacidad de absorción del suelo antes de la llegada de nuevos aguaceros.

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Los pronósticos indican que todavía podrían acumularse varios centímetros adicionales de lluvia antes de que el sistema comience a debilitarse hacia el final de la semana.

Mientras tanto, el panorama mejora gradualmente en el sur de Luisiana, donde las precipitaciones comienzan a disminuir tras varios días de condiciones meteorológicas adversas.