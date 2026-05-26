Texas bajo agua: nuevas tormentas amenazan a más de 60 millones en el sur de EE.UU.

Nuevas tormentas amenazan a Texas

60 millones en riesgo

Lluvias toda la semana

Las lluvias intensas que azotaron el sur del país durante el fin de semana festivo no han dado tregua y ahora una nueva ronda de tormentas amenaza con agravar la situación en Texas y varios estados vecinos.

Más de 60 millones de personas permanecen bajo riesgo de inundaciones repentinas, mientras sistemas tormentosos continúan desplazándose por la región con abundante humedad tropical.

En Carolina del Norte, equipos de emergencia respondían a múltiples reportes de carreteras anegadas y viviendas afectadas tras las precipitaciones persistentes.

Las imágenes de comunidades como Bat Cave mostraron calles convertidas en ríos, reflejando la magnitud de un fenómeno que se extiende por amplias zonas del sureste.

Inundaciones dejan daños y una víctima mortal

Las lluvias también cobraron vidas, luego de que se confirmara la muerte de una persona en Mississippi a causa de las inundaciones registradas en el condado de Forest.

En Texas, los cuerpos de seguridad realizaron rescates de emergencia, incluyendo el auxilio a un conductor y un bebé atrapados por el agua en la región costera de Beeville.

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Desde el viernes, algunas áreas del sureste acumularon entre seis y ocho pulgadas de lluvia, saturando el suelo y aumentando la vulnerabilidad ante nuevas precipitaciones.

La combinación de terreno empapado y tormentas adicionales crea el escenario perfecto para que se desarrollen inundaciones repentinas en cuestión de minutos.