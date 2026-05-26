Texas bajo agua: nuevas tormentas amenazan a más de 60 millones en el sur de EE.UU.
Publicado el26/05/2026 a las 09:01
- Nuevas tormentas amenazan a Texas
- 60 millones en riesgo
- Lluvias toda la semana
Las lluvias intensas que azotaron el sur del país durante el fin de semana festivo no han dado tregua y ahora una nueva ronda de tormentas amenaza con agravar la situación en Texas y varios estados vecinos.
Más de 60 millones de personas permanecen bajo riesgo de inundaciones repentinas, mientras sistemas tormentosos continúan desplazándose por la región con abundante humedad tropical.
En Carolina del Norte, equipos de emergencia respondían a múltiples reportes de carreteras anegadas y viviendas afectadas tras las precipitaciones persistentes.
Las imágenes de comunidades como Bat Cave mostraron calles convertidas en ríos, reflejando la magnitud de un fenómeno que se extiende por amplias zonas del sureste.
Inundaciones dejan daños y una víctima mortal
Las lluvias también cobraron vidas, luego de que se confirmara la muerte de una persona en Mississippi a causa de las inundaciones registradas en el condado de Forest.
En Texas, los cuerpos de seguridad realizaron rescates de emergencia, incluyendo el auxilio a un conductor y un bebé atrapados por el agua en la región costera de Beeville.
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Desde el viernes, algunas áreas del sureste acumularon entre seis y ocho pulgadas de lluvia, saturando el suelo y aumentando la vulnerabilidad ante nuevas precipitaciones.
La combinación de terreno empapado y tormentas adicionales crea el escenario perfecto para que se desarrollen inundaciones repentinas en cuestión de minutos.
Otra semana de tormentas intensas en camino
Los pronósticos indican que varios sistemas de tormentas continuarán cruzando el sur del país durante toda la semana laboral.
Estas tormentas absorberán humedad tropical, lo que favorecerá lluvias torrenciales repetidas sobre los mismos corredores ya afectados.
El Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA advirtió sobre un riesgo moderado de inundaciones en una franja que se extiende desde Nueva Orleans hasta el sur de Virginia.
En paralelo, un nuevo sistema avanza hacia las Grandes Llanuras del Sur y podría estancarse, generando rondas consecutivas de tormentas eléctricas.
Texas en el epicentro del riesgo
El norte y centro de Texas figuran entre las zonas más expuestas a la amenaza inmediata de inundaciones.
Ciudades como Dallas, Austin y San Antonio se encuentran bajo nivel de alerta ante la posibilidad de lluvias intensas y acumulaciones rápidas de agua.
Para el miércoles, el riesgo se desplazará hacia áreas como Corpus Christi y Houston, además de Lake Charles, en Luisiana.
Los meteorólogos advierten que no se trata de un evento aislado, sino de un patrón persistente que podría prolongarse hasta el final de la semana.
Entre el alivio por la sequía y el peligro por exceso de agua
Paradójicamente, las lluvias también aportan alivio a regiones que atravesaban condiciones de sequía extrema.
Sin embargo, el beneficio hídrico se ve opacado por el impacto inmediato en infraestructura, carreteras y comunidades vulnerables.
Se prevé que durante la semana laboral caigan entre dos y tres pulgadas adicionales de lluvia en varias zonas del sur.
Con suelos ya saturados y tormentas repetidas en el horizonte, autoridades instan a la población a mantenerse alerta y evitar desplazamientos innecesarios en áreas propensas a inundarse, reportó ‘Fox Weather‘.